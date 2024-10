Falls Ihr gerade auf der Suche nach einem neuen Saugroboter seid, habt Ihr Glück, dass gerade der Prime Day stattfindet. Denn Top-Hersteller Ecovacs reduziert eine Vielzahl von Geräten. Mit dabei sind unter anderem der Deebot N20 Pro Plus und auch der beliebte Deebot T30 Omni. Zusätzlich könnt Ihr Euch gerade Rabatte auf den Goat G1 sichern und weitere Deals ergattern. Was Euch genau erwartet, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Ecovacs senkt Preise von Saugrobotern

Auch Fensterputzroboter oder Mähroboter im Angebot

Deals Gelten nur während der Prime Days