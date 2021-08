Das Ende einer Ära: Xiaomi stampft seine bekannte "Mi"-Marke ein

Xiaomi ohne "Mi" ist für viele Anhänger des Unternehmens kaum vorstellbar. Seit etwa 10 Jahren nutzt der Hersteller die Marke, die in vielen Teilen der Welt fast schon so geläufig erscheint wie ein Apple iPhone oder Samsung Galaxy. Doch die als "Mobile Internet" und "Mission Impossible" bekannte Abkürzung scheint nicht mehr in das Image des Smartphone-Marktführers zu passen, weshalb diese mit sofortiger Wirkung fallengelassen wird. Manager des chinesischen Konzerns bestätigten diesen Schritt gegenüber XDA Developers.

Entscheidung gegen "Mi" hat weitreichende Folgen

Auf lange Sicht dürften vermutlich weitere Änderungen anstehen, welche die Einstellung der "Mi"-Marke mit sich zieht. Obwohl die Submarken Poco und Redmi erhalten bleiben sollen, könnte vor allem letztere zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls vom Markt verschwinden. Fraglich ist, wie das Unternehmen in Zukunft mit dem auf Google Android basierenden Xiaomi MIUI verfahren oder sogar sein "Mi"-tragendes Firmenlogo verändern wird. Ein anstehendes Event am 15. September 2021 könnte hier Licht ins Dunkel bringen.