Gratis statt 4,99 €: Audio-Rekorder mit vielen Profi-Features

App enthält weder Werbung noch In-App-Käufe.

Angebot gilt sieben Tage ab der Veröffentlichung dieses Artikels.

Rec Recorder Pro ist ein Diktiergerät oder eine Sprachaufzeichnungs-App wie viele andere in den App-Stores. Hinter der minimalistischen Oberfläche verbirgt sich jedoch eine ganze Reihe von Funktionen und Einstellungen und sogar ein Spionagemodus.

Warum lohnt sich die "Recorder Pro"-App im Sonderangebot?

Rec Recorder Pro sieht nicht nach viel aus. Eine Taste für die Aufnahme, eine für die Pause und schon habt Ihr die volle Kontrolle über die Oberfläche der App.

Aber wenn man sich die Einstellungen von Recorder Pro ansieht, wird das Diktiergerät ein bisschen interessanter. So könnt Ihr beispielsweise die Quelle oder den Eingang des aufgezeichneten Audiosignals auswählen. Das mag albern klingen, aber die meisten nativen Sprachaufzeichnungsgeräte der verschiedenen Android-Hersteller bieten dies nicht. Wenn ich zum Beispiel die Qualität der Mikrofone eines True-Wireless-Kopfhörers testen möchte, kann ich die Diktiergerät-App auf meinem OnePlus Nord 2 nicht verwenden, da sie nur den Ton aufnimmt, der vom Mikrofon des Telefons kommt.

Rec Recorder Pro ermöglicht auch das Überspringen von Stille oder Pausen in einer Aufnahme, was praktisch sein kann, wenn Ihr Zeit für die Bearbeitung sparen wollt. Die Anwendung ermöglicht es Euch auch, die Abtastrate Eurer Aufnahmen zu ändern. Sie kann zwischen 8 und 48 kHz variiert werden, was CD-Qualität entspricht. Dadurch erhaltet Ihr eine natürlichere Stimme, die weniger digital klingt.

Recorder Pro bietet viele Audioeinstellungen / © NextPit

Die App ermöglicht auch die Anzeige grundlegender Steuerelemente über das Schnellzugriffsmenü, so dass Ihr eine Aufnahme auch dann starten und anhalten könnt, wenn das Smartphone-Display gesperrt ist. Ich persönlich bin überhaupt kein Fan dieser "Spionage"-Funktionen, aber ich weiß, dass sie recht beliebt sind.

Recorder Pro wird von UltronSoft entwickelt, einem Entwickler mit Sitz in Portugal, der bereits sechs andere Anwendungen entwickelt hat, die alle mit zwischen 3,5 und 4 Sternen bewertet wurden. Recorder Pro selbst hat eine Bewertung von 4,4 Sternen bei 699 Bewertungen und wurde über 100.000 Mal heruntergeladen.

In seinen Datenschutzrichtlinien erklärt der Entwickler, dass er "keine persönlichen Daten sammelt, speichert oder verwendet, wenn Sie unsere Website oder Produkte besuchen, herunterladen oder aktualisieren, mit Ausnahme der persönlichen Daten, die Sie uns übermitteln, wenn Sie ein Benutzerkonto erstellen oder einen Fehlerbericht einreichen".

Rec Recorder Pro benötigt natürlich die Erlaubnis, aufs Mikrofon und den Speicher zuzugreifen. Und ein kurzer Rundgang durch die Exodus-Plattform informiert uns, dass die App keine Tracker in ihrem Quellcode enthält.

Was haltet Ihr von Rec Recorder Pro? Habt Ihr die Anwendung heruntergeladen, um sie auszuprobieren? Sagt mir in den Kommentaren, was Ihr von Apps wie dieser haltet und nach welchen Anwendungen wir die Augen offen halten sollen.