Energie sparen mit Aqara: krasses Black-Friday-Set für weniger Heizkosten

Aqara hat den Black Friday eingeläutet und reduziert zahlreiche Smart-Home-Geräte. Diese sind nicht nur Matter-fähig, sondern bieten auch eine Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten durch IFTTT-Protokolle. Besonders spannend sind derzeit die verschiedenen smarten Produkte, mit denen Ihr Eure Energiekosten tatsächlich senken könnt. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Habt Ihr keine Lust mehr, unnötig Räume zu heizen oder Euer Büro in eine Sauna zu verwandeln, sind smarte Thermostate wirklich spannend. Gerade mit dem passenden Zubehör lässt sich hier richtig viel Geld sparen. Das dachte sich wohl auch der Hersteller Aqara (zur Übersicht) und senkt die Kosten für einige Geräte, mit denen Ihr Eure Energiekosten aktiv senken könnt.

Affiliate Angebot Aqara Im Amazon-Shop von Aqara gibt es gerade starke Rabatte!

So könnt Ihr nicht nur beim Aqara E1 Thermostat derzeit einen Rabatt von 18 Prozent ergattern, sondern auch weitere Geräte bestellen, mit denen Ihr Eure Heizkosten deutlich besser kontrollieren könnt. So sind zusätzlich der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, der Bewegungssensor P1 und der Anwesenheitssensor FP2 gerade stark reduziert.

Energiekosten sparen – aber wie?

Wie bereits erwähnt, könnt Ihr Euch das Aqara E1 Thermostat deutlich günstiger sichern. Ihr zahlt gerade einmal 44,99 Euro für das Gerät anstelle der regulären Kosten von 54,98 Euro. Auch in unseren Vergleich der besten smarten Thermostate 2023 konnte sich das schlaue Heizkörperventil einen Platz sichern.

Affiliate Angebot Aqara Radiator Thermostate E1 Smartes Thermostat | Einfache Installation | Vielfältige Programmierung | Mit allen Sprachassistenten Kompatibel | Unterstützt HomeKIt und Matter

Das E1 punktet durch eine einfache Installation (wenn Ihr eine Rohrzange zur Hand habt) und ist Alexa-, Siri- und Google-Assistant-kompatibel und unterstützt zudem HomeKit und den Smart-Home-Standard Matter. Außerdem lassen sich IFTTT-Protokolle erstellen, mit denen Ihr problemlos Routinen erstellen könnt, doch dazu später mehr. Das Thermostat bietet zudem eine flexible Programmierung, mit der sogar Geofencing möglich ist. In seinem Test zum Aqara E1 war mein Kollege Stefan ebenfalls vom Gerät überzeugt, obwohl es ein paar Abzüge in der B-Note gab.

Ein smartes Thermostat ist in wenigen Minuten installiert – und kann gewaltig Heizkosten sparen! / © NextPit

Um das smarte Thermostat und andere Aqara-Geräte in vollem Umfang nutzen zu können, benötigt Ihr noch einen Zigbee-3.0-Hub. Ein Beispiel hierfür ist der Aqara M2, mit dem Ihr bis zu 128 Devices steuern und einrichten könnt. Auf Amazon bekommt Ihr die Smart-Home-Steuerung ebenfalls mit einem satten Rabatt. Den Aqara M2 gibt es für 44,99 Euro*, was einer Ersparnis von 28 Prozent gegenüber dem regulären Preis entspricht.

Möchtet Ihr richtig sparen, ist es häufig nicht nur mit einem smarten Thermostat getan. Deshalb bietet der Hersteller auch Rabatte auf weitere Produkte an. So gibt es auch den Temperatur- und Feuchtigkeitssensor gerade deutlich günstiger. Denn Ihr zahlt für das hilfreiche Zusatzgerät nur 14,99 Euro, statt 18,99 Euro.

Affiliate Angebot Aqara Temperature and Humidity Sensor Überprüft Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Einbindung in Netzwerk möglich | Dient auch als Frostwächter | Unterstützt HomeKit

Wie der Name es bereits verrät, hilft der Sensor dabei, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Eurer Wohnung im Auge zu behalten. Gerade im Winter ist falsches Lüften und Heizen problematisch, da hierdurch schnell Schimmel entsteht und Ihr auf den Kosten sitzen bleiben könnt. Außerdem dient das Gerät beispielsweise auch als Frostwächter und kann durch eine Routine einen Heizstrahler aktivieren, falls die Eiszapfen bereits an der Decke hängen.

Weitere Aqara-Deals zum Black Friday

Neben den beiden Energiespar-Geräten findet Ihr auch den Aqara P1 Motion Sensor und den Aqara Anwesenheitssensor FP2 mit einem Rabatt finden. Diese könnt Ihr ebenfalls in Euer Netzwerk einbinden und durch Routinen dafür sorgen, dass etwa die Heizung aufheizt, die mit einem Aqara-Thermostat versehen ist, sobald Ihr den Raum betretet.

Der Motion Sensor (oder Bewegungssensor) lässt sich schnell und einfach installieren. Durch die Aqara-Home-App habt Ihr zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten. Damit der Melder nicht bei jedem Floh direkt anspringt, habt Ihr zudem drei verschiedene Empfindlichkeitsstufen zur Auswahl und selbst im Dunkeln erkennt das Gerät fehlerfrei jede Bewegung, die es zu erkennen gilt.

Mit dem 360-Grad-Standfuß könnt Ihr den Aqara Motion Sensor P1 ganz nach Euren Vorstellung positionieren / © NextPit

In seinem Test zum Aqara P1 Motion Sensor war mein Kollege Thomas zudem von der flexiblen Einsatzmöglichkeit dank der hohen Kompatibilität mit Smart-Home-Standards überzeugt. Auch die lange Batterielaufzeit war hier ein klarer Pluspunkt. Derzeit bekommt Ihr den Bewegungssensor für 19,99 Euro und müsst somit nicht den regulären Preis von 25,99 Euro zahlen.

Affiliate Angebot Aqara Motion Sensor P1 Bewegungssensor vielen Einstellungsmöglichkeiten | Drei Empflindlichkeitsstufen | Bewegungserkennung auch im Dunkeln

Der Aqara Anwesenheitssensor FP2 ist hier noch etwas spezieller. Denn das Gerät arbeitet ohne Bridge und kann dank Millimeter-WAVE-Radar verschiedene Zonen in Eurer Wohnung genau erkennen. Dies ermöglicht neue Routine-Möglichkeiten für Euer Smart Home, denn so erkennt der Sensor, wenn Ihr beispielsweise vom Esszimmer in die Küche geht und dimmt Eure smarte Beleuchtung. Zudem verfügt das Gerät über eine Mehrpersonen- und Sturzerkennung.

Affiliate Angebot Aqara Anwesenheitssensor FP2 mmWave-Radar | Zonenerkennung | Merhpersonen- und Sturzerkennung | Kompatibel mit Alexa, HomeKit und Google Home

Auch der FP2 unterstützt aktuelle Smart-Home-Standards und ist kompatibel mit Alexa, Google Home und dem Home Assistant. Preislich liegt Ihr während der Black-Friday-Aktion bei 69,74 Euro, während Ihr in der Regel 82,99 Euro zahlt.

Was haltet Ihr von den Aqara-Deals? Habt Ihr bereits Geräte des Herstellers im Einsatz? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!