Fairphone bringt modulares Kamera-Upgrade für 70 Euro auf den Markt

Das bisher nachhaltigste Fairphone-Handy, das Fairphone 3+, ist im Wesentlichen eine verbesserte Version des Fairphone 3 aus dem Jahr 2019, und das ist irgendwie der Sinn des Ganzen. Das Fairphone 3+ wurde für Menschen entwickelt, denen der Planet, auf dem wir leben, am Herzen liegt, und ist dank seines modularen und reparierbaren Designs für eine lange Lebensdauer gebaut. Es besteht außerdem zu 40 Prozent aus recycelten Kunststoffen und fairen Materialien.

Die neu optimierte 48-Megapixel-Hauptkamera (60 Euro) und die 16-Megapixel-Selfie-Kamera (35 Euro) können entweder einzeln oder als Paar zu einem zeitlich begrenzten Sonderpreis von 70 Euro erworben werden. Diejenigen, die kein Fairphone 3 besitzen und auf ein nachhaltigeres Smartphone umsteigen möchten, können das Fairphone 3+, das mit den neuen, bereits eingebauten Kameras geliefert wird, für 469 Euro erwerben. Neben größeren Bildsensoren verfügen die neuen Kameras über einen schnelleren Autofokus, Bildstabilisierung und eine bessere Objektverfolgung. Das neue 3+ verfügt auch über einen verbesserten Ton, der laut Markenangaben jetzt lauter und knackiger klingt.

Das neue Smartphone Fairphone 3+. / © Fairphone

Das neue Fairphone 3+ wird mit Android 10 "out of the box" eingeführt, während das Update Anfang September auf das Fairphone 3 kommt. Android 10 wird benötigt, damit die neuen Kameramodelle funktionieren. Die neuen Kameramodule funktionieren derzeit nicht mit dem /e/ OS, aber die Firma sagt, dass sie daran arbeitet.

Das Fairphone 3+ sieht identisch aus wie das Fairphone 3 aus dem Jahr 2019. Ihr erhaltet weiterhin einen austauschbaren 3.000-mAh-Akku, ein 5,65-Zoll-IPS-Display, einen Kopfhöreranschluss und den Qualcomm Snapdragon 632 SoC. Der Chipsatz ist wahrscheinlich der schwierigste Teil eines Geräts, der als modulare Aufrüstung angeboten werden kann, und da Fairphone hofft, dass die Benutzer ihr Gerät zwischen fünf und sieben Jahre behalten, ist der Prozessor vielleicht das größte Hindernis für den modularen Ansatz.

Das Fairphone 3 ab 2019. / © AndroidPIT

Wayne Huang, VP of Product Operations bei Fairphone, erklärte, dass der Snapdragon 632 ausreiche, um die nächsten fünf Jahre zu überstehen, sofern er von Qualcomm unterstützt wird: "Der Lebenszyklus der Chipsätze wird weitgehend von den großen Playern bestimmt."

Es gibt Wege, das Problem zu umgehen, dass ein Chipsatzhersteller den Software-Support zurückzieht, aber das ist nicht ideal. Dann ist da noch das 5G-Problem, das sich zweifellos in den nächsten fünf bis sieben Jahren immer schneller ausbreiten wird. Fairphone sagt, dass es "5G genau untersucht", schwieg aber während einer Frage- und Antwortsitzung für die Presse im Anschluss an den Live-Stream zum Start des Fairphone 3+ über konkrete Details zu 5G.

Eine Verpflichtung zur Fairness

Fairphone nennt sein Engagement für die Fürsorge für Menschen und Planet Erde "Impact Innovation". In dem Bestreben, seinen sozialen und ökologischen Fußabdruck zu vergrößern, erforscht Fairphone neue faire Materialien in seiner Lieferkette und neue Wege der Zusammenarbeit mit Lieferanten. Dies geschieht durch eine Reihe von Partnerschaften.

Fairphone betreibt auch ein Programm für einen existenzsichernden Lohn, das mit dem Montagehersteller des Unternehmens in China eingerichtet wurde. Für jedes verkaufte Fairphone 3+ werden 1,85 Dollar für die Bezahlung von Fließbandarbeitern in der Fabrik als Bonus für existenzsichernde Löhne gezahlt. Das Programm startete im September 2019 und hat bisher einen durchschnittlichen Bonus auf den Lohn in Höhe von 800 Euro an rund 300 Fabrikarbeiter ausgezahlt – das entspricht drei Monatsgehältern, wenn man in China einen Mindestlohn verdient.

Wie geht es mit den Fairphone-Upgrades weiter?

In einem separaten Interview mit Miquel Ballester, dem Leiter von Fairphone Design, habe ich gefragt, was die Besitzer des Fairphone 3+ in Bezug auf modulare Upgrades in Zukunft erwarten können. Er sagte mir, es gebe "keinen Fahrplan für Upgrades", aber die Marke höre auf ihre Kunden. In einer Branche, die sich so schnell entwickelt wie diese, kann man verstehen, warum.

Wir sprachen auch über Android 11. Das Fairphone 3 läuft immer noch unter Android 9, wird aber bald aufgerüstet, während das Fairphone 3+ Android 10 bereits im Auslieferungszustand enthält. Ballester erklärte mir, dass der Zielmarkt für Fairphone nicht unbedingt die Art von Smartphone-Benutzern ist, die verzweifelt die neueste Beta-Version installieren wollen oder sogar das Upgrade von Android 10 auf Android 11 bemerken würden.

Der Kauf eines Fairphone basiert immer noch die Entscheidung, dazu beizutragen, den verschwenderischen Status quo des Smartphone-Besitzes zu ändern, E-Müll zu reduzieren und in der Lage zu sein, das Smartphone viel länger zu behalten, um sich für eine gerechtere, angemessenere Zukunft zu engagieren.

Fairphone sendet hier ein Signal an die Smartphone-Industrie, dass es möglich ist, sein Telefon aufzurüsten, ohne alle zwölf Monate ein neues kaufen zu müssen. Das ist eine Botschaft, hinter der viele stehen werden. Ob die Branche davon Notiz nehmen wird oder nicht, werden wir abwarten müssen.

Das Fairphone 3+ und die neuen Kameramodule werden am 14. September in ausgewählten europäischen Märkten eingeführt.