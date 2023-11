Fitness-Tracker mit KI: Whoop 4.0 im Black-Friday-Angebot

Der Whoop 4.0 ist der intelligenteste Fitness-Tracker der Welt. Zum Black Friday bekommt Ihr das Fitness-Armband im Abo bis zu 25 Prozent günstiger. Warum Ihr Euch den Whoop 4.0 nicht zuletzt aufgrund dieses Angebots näher ansehen solltet, das lest Ihr im Deal-Check von nextpit.

Wenn Ihr schonmal eine Smartwatch oder einen Fitness-Tracker genutzt habt, dann kennt Ihr das Problem: Ihr generiert tonnenweise Daten zu Schritten, Workouts, Stress, Schlaf, Herzfrequenz und mehr. Aber am Ende bleibt immer wieder die gleiche Frage, nämlich: "Was mache ich denn jetzt mit all diesen Daten?".

Das große Ziel des Whoop 4.0 ist es, aus Euren Daten konkrete Erkenntnisse zu generieren. Dazu gibt es neben den typischen Messgrößen von Eurem Körper wie Puls, Schlaf, Workouts, HRV & Co. auch eine Tagebuch-Funktion. Der Gedanke ist hier, dass Ihr jeden Tag einen von Euch definierten Fragenkatalog zu Euren Lebensgewohnheiten abarbeitet. Habt Ihr Creatin supplementiert? Alkohol getrunken? Sex gehabt? Wart Ihr in der Sauna?

Diese Daten korreliert Whoop dann mit Euren Fitness-Werten, zum Beispiel mit Eurer Schlafqualität oder Eurer Recovery nach harten Trainingseinheiten. Das Ziel: Ihr lernt, welche Eurer Lebensgewohnheiten einen messbaren Einfluss auf Eure Leistungsfähigkeit oder Lebensqualität haben.

Der Whoop 4.0 ist ein Fitness-Tracker, der wirklich nur genau dies tut: Eure Fitness tracken. / © NextPit

Das Besondere am Whoop 4.0 ist der Formfaktor. Der Fitness-Tracker hat kein Display und versucht im Gegensatz zu anderen Devices gar nicht erst, eine Smartwatch zu sein und Euch großartig abzulenken. Daher könnt Ihr den schlanken Tracker auch am Oberarm tragen oder mit spezieller Wäsche aus dem Whoop-Shop* beispielsweise auch an der Hüfte.

Eine weitere Besonderheit ist auch das Abo-Modell. Statt den Tracker zu kaufen, abonniert Ihr diesen. Regulär kostet Euch das Jahresabo 264 Euro, für zwei Jahre bezahlt Ihr für gewöhnlich 444 Euro. Bis 28. November 2023 bietet Whoop allerdings eine Rabatt-Aktion an, bei der Ihr bis zu 25 Prozent spart.

Black-Friday-Aktion bei Whoop auf einen Blick

12 Monate Abo: nur 199,00 Euro statt 264,00 Euro (25 Prozent Rabatt)

24 Monate Abo: nur 384,00 Euro statt 444,00 Euro (14 Prozent Rabatt)

Egal, für welchen Tarif Ihr Euch entscheidet: Ihr bezahlt genau 16 Euro (24 Monate) beziehungsweise knapp 17 Euro (12 Monate) im Monat. Übrigens gilt diese Aktion auch für Bestandskunden bei Whoop, die Ihr Abo verlängern möchten. Außerdem sind diverse Armbänder und speziell für den Tracker gemachte Kleidungsstücke im Whoop-Shop zwischen 20 und 40 Prozent reduziert.

Affiliate Angebot Whoop 4.0 Ab 23. November gibt es bei Whoop eine Black-Friday-Aktion, bei der Ihr bis zu 25 Prozent spart. Das günstigste Abo kostet Euch damit nur noch 16 Euro im Monat.

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Whoop. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.