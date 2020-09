Galaxy Tab S7: Samsung spickt mal wieder bei Apple

Nachdem Apple mit Sidecar in macOS eine enge Zusammenarbeit mit dem hauseigenen iPad erlaubt, soll nun auch Samsung an einer ähnlichen Lösung arbeiten.

Die Idee hinter Apples Sidecar ist auf den ersten Blick äußerst einfach: Mac-Nutzer können ein bereits vorhandenes Tablet als zweites Display unter macOS nutzen. In Kombination mit dem Apple Pencil verwandelt sich das iPad dann auch in ein Grafiktablet.

Wie Android Police nun von ihren Quellen erfahren haben will, arbeitet Samsung an einem vergleichbaren Feature, welches intern derzeit als "Sidekick" bezeichnet werden soll. Das Feature könnte laut dem Bericht noch in diesem Jahr für Besitzer des Galaxy Tab S7 und S7+ erscheinen.

Galaxy Tab S7 und S7+ als erweitertes Display für Windows PCs

Während Apple sich auf macOS und iPadOS beschränkt, arbeitet Samsung an der Integration in Windows. Wie bei Sidecar sollen Samsungs Tablets dann als beispielsweise als erweitertes Display für den Windows-PC dienen.

Samsungs Sidekick soll aber auch die Eingabe mit Hilfe des S Pen erlauben. Dieser unterstützt laut den Quellen die Erkennung der Druckstärke des Stifts und soll genauso funktionieren wie ein herkömmlicher Active Pen unter Windows. Damit könnte sich das Android-Tablet möglicherweise ebenfalls in ein Grafiktablet verwandeln, welches auf dem PC beispielsweise in Verbindung mit professionellen Apps wie Adobe Illustrator genutzt werden kann.