Galaxy Watch 5: Diesen Trick beherrscht nicht mal die Apple Watch

Wenn die Informationen der koreanischen ETNews stimmen, darf sich die Samsung-Fanbase darauf freuen, dass mit der Galaxy Watch 5 die Körpertemperatur gemessen werden kann. Gerade in Corona-Zeiten ein spannendes Feature und noch dazu eines, welches nicht einmal Apple seiner Apple Watch bislang spendiert hat.

Samsung hat eine besondere Technologie entwickelt, die das möglichst präzise Messen der Temperatur ermöglichen soll. Bislang wurde das Messergebnis zu sehr von äußeren Einflüssen verfälscht und genau diese Hürde will Samsung jetzt genommen haben. Wir wissen noch nicht, ob Apple seiner nächsten Smartwatch eine ähnliche Funktionalität verpasst. Aber selbst wenn: Mit einem vermuteten Launch-Termin im August würde Samsung der Konkurrenz aus Cupertino damit zuvorkommen.

Lest auch: Das sind die besten besten Smartwatches fürs Jahr 2022

Übrigens wird im Bericht auch erwähnt, dass auch die nächsten Galaxy Buds über die Thermometer-Funktion verfügen sollen. Etwas, das wir schon von den Honor Earbuds 3 Pro kennen.

Viel mehr ist leider noch nicht bekannt über die Uhr, die wieder auf Googles Wear OS setzen wird. Bei aller Beliebtheit hat die Galaxy Watch 4 ein paar Schwachpunkte und so hoffen wir, dass Samsung einige davon mit dem Nachfolger beseitigt. So wäre es schön, wenn die Uhr auch mit iPhone genutzt werden könnte und Wireless Charging ermöglicht würde. Außerdem krankt die aktuelle Uhr ein wenig darunter, dass manche Funktionen nur in Kombination mit Samsung-Smartphones nutzbar sind.

Wäre also schön, wenn die Galaxy Watch 5 nicht nur mit Thermometer erscheint, sondern auch bei diesen genannten Punkten nachbessert. Was sagt Ihr denn? Seid Ihr bereits gespannt auf die neue Samsung-Uhr?