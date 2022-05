Galaxy Z Flip 4 endlich ausdauernd? Neue Leaks zum Foldable

NEXT PIT TV

Dass Samsung den Snapdragon 8 Gen 1+ für das faltbare Galaxy Z Fold 4 und Flip 4 einsetzt, wurde bereits erwartet. Erst jetzt ist mit freundlicher Genehmigung von IceUniverse ein Benchmark des Galaxy Z Flip 4 aufgetaucht, der die älteren Behauptungen weiter untermauert. Sollte das der Fall sein, werden sowohl das Galaxy Z Fold 4 als auch das Flip 4 im Vergleich zu ihren Vorgängern eine deutliche Steigerung der Rechenleistung bieten.

Inoffizielles Renderbild zum Galaxy Z Flip 4. / © 91Mobiles / OnLeaks

Deutlich bessere Akkulaufzeit für das Galaxy Z Flip 4

Das kommende Flaggschiff-SoC von Qualcomm soll nicht nur schneller werden, sondern auch weniger Strom verbrauchen. Wie Qualcomm heute am 20. Mai offiziell mitteilte, soll der High-End-Chip 30 Prozent weniger Strom verbrauchen und gleichzeitig die Prozessorleistung im Vergleich zum 8 Gen 1 um bis zu 10 Prozent steigern, was sich in einer massiv verbesserten Akkulaufzeit des Geräts niederschlagen könnte.

Am Tage der Qualcomm-Vorstellung wurde von MyFixGuide zudem Dokument über den Akku des kommenden faltbaren Geräts gefunden. Das entdeckte Dokument zeigt, dass das Galaxy Z Flip 4 voraussichtlich eine Gesamtkapazität von 3.700 mAh aus dem kombinierten Dual-Akku-Setup aufweisen wird, anstatt 3.400 mAh, wie zuvor berichtet wurde. Die neue Zahl bedeutet eine Steigerung von 11 Prozent gegenüber der Kapazität von 3.300 mAh des Z Flip 3.

