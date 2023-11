Garmin Fenix 7: Überragende Outdoor-Smartwatch im Black-Friday-Deal!

Garmin hat gleich mehrere Smartwatches im Black-Friday-Angebot

Die Garmin Fenix 7S ist bereits für 445,99 Euro erhältlich

Das günstigste Black-Friday-Modell ist die Garmin Venu 2

Garmin Fenix 7 im Black-Friday-Angebot bei Amazon

Die Garmin Fenix 7 hat kaum wie eine zweite Outdoor-Smartwatch in der nextpit-Redaktion für einen nachhaltigen Eindruck gesorgt. Stefan vergab satte 4,5 Sterne in seinem ausführlichen Test der Garmin Fenix 7. Für ihn ist die Smartwatch eine "kompromisslose und beeindruckende" als auch "ultimative Fitness-Uhr mit zehnmal mehr Funktionen" als seine Mitbewerber. Ja holla die Waldfee und aufgehorcht Suchende!

Denn Amazon verkauft die Garmin Fenix 7 aktuell anstelle der üblichen 504 Euro (UVP 699 €) für nur 450,99 Euro (Fenix 7S 445,99 €). Dafür bekommt Ihr dann eine 1,3 Zoll große Aluminium-Smartwatch mit insgesamt fünf Hardwaretasten. Kleine Besonderheit: Die Garmin Fenix 7 hat einen transflektiven MIP-Bildschirm (Memory in Pixel), was so viel bedeutet, dass einfallendes Licht durch das Panel zurück reflektiert wird. Also umso mehr Sonnenlicht auf das Panel knallt, umso heller wird die Anzeige.

Die Garmin Fenix 7 hat ein markantes Design und ein MIP-Bildschirm. / © NextPit

Der Akku der smarten Garmin-Uhr hält die Fenix 7 18 Tage lang mit nur einer Ladung am Leben. Habt Ihr Euch sogar für die Solar-Variante entschieden, dann kommt Ihr sogar auf 22 Tage ohne eine Steckdose aus. Vorausgesetzt, Ihr verbringt jeden Tag mindestens drei Stunden in der prallen Sonne.

Die Garmin Fenix 7 gehört in unserem Test zu einer der genauesten smarten Uhren, was das Multiband-GPS-Tracking anbelangt. Als Navigationsspezialist, spendiert Garmin der Fenix 7 direkt ab Werk hervorragendes Kartenmaterial. Out- als auch Indoor-Sportarten lassen sich dank Elevate-Sensor der vierten Generation zahlreich tracken. Die Uhr kann sogar Euer Krafttraining aufzeichnen und später entsprechend auswerten. Doch bei all den vielen Funktionen – wie gut ist das Black-Friday-Angebot nun wirklich?

Wie gut ist der Deal der Garmin Fenix 7

Ich will Euch gar nichts vormachen: Kurz vor Fertigstellung meines Artikels habe ich doch glatt die Garmin Fenix 7 noch für 379 Euro bei dem Media Markt und Saturn entdeckt. Auch Otto verkauft die Fenix 7 für knapp 400 Euro. Sollte Amazon also nicht Eure primäre Einkaufsquelle sein, bieten sich Euch noch diese Alternativen.

Weitere Garmin-Deals zum Black Friday

Amazon bietet außerdem noch die Garmin Venu 2 anstelle der knapp 400 Euro für nur 247,99 Euro an und auch die Garmin Venu 2 Plus ist im Black Friday von 449,99 auf 318,99 Euro reduziert. Also wer auf der Suche nach einer potenten Smartwatch ist, sollte bei Garmin durchaus fündig werden.

Was haltet Ihr von dem Black-Friday-Angebot auf Amazon? Lasst uns gern Eure Meinung unten in den Kommentaren da.