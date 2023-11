Günstig wie nie! Überwachungskamera am Black Friday 40 % reduziert

Der Black Friday ist ein guter Zeitpunkt, die eigenen vier Wände Smart-Home-tauglich zu machen. Wer beispielsweise auf der Suche nach einer smarten Überwachungskamera ist, wird bei Amazon fündig. Dort bietet Reolink sein Modell RLC-1224A für günstige 83,99 Euro an – eine Kamera, die Euch auch nachts nicht im Stich lässt.

Wir leben in schwierigen Zeiten, so schätze sich glücklich, wer eine Überwachungskamera sein Eigen nennt, um das eigene Haus sichern zu können. Okay, eigentlich kann sich auch schon glücklich schätzen, wer ein eigenes Haus hat, aber das ist nicht der Punkt hier. Wir reden über zwei Dinge: nämlich über smarte Überwachungskameras und über Kampfpreise. Beides können wir Euch mit diesem Deal versprechen.

Die verlangten 83,99 Euro sind der bislang günstigste Preis, Idealo nennt als Durchschnittspreis für die letzten 90 Tag eine Summe knapp oberhalb von 120 Euro.

Lohnt sich die Anschaffung der Überwachungskamera von Reolink?

Pauschal sind Überwachungskameras für innen und außen generell erst einmal eine gute Idee. Das gilt erst recht, wenn sie in der Lage sind, Tag und Nacht gestochen scharfe Bilder zu liefern. Die Kamera kommt mit einer f/1.6-Blende und bietet eine 12-MP-Auflösung. Spannenderweise versorgt sie Euch auch nachts zu überdurchschnittlich scharfen und farbenreichen Videos. Dabei ist sie in der Lage, smart Personen, Fahrzeuge und Haustiere von anderen Objekten zu unterscheiden. Im Video könnt Ihr Euch von der Qualität der Cam überzeugen:

Die Reolink RLC-1224A ist für den Innen- und Außeneinsatz geeignet, und dank IP67-Zertifizierung kann Ihr auch raues Wetter nichts anhaben. Euer Postbote hat zwar nicht so viel Glück, wenn er bei diesem rauen Wetter bei Euch auf der Matte stehen muss – aber immerhin kann er sich mit Euch unterhalten, da die Cam über Zwei-Wege-Audio verfügt, also über Mikrofon und Lautsprecher. Ganz cool: Ihr könnt sogar Zeitraffer-Videos mit der Kamera erstellen.

Die Kamera von Reolink unterstützt bewegungsaktivierte, 24/7 ununterbrochene und geplante Aufzeichnungen, die auf einer SD-Karte, den Netzwerk-Videorecorder von Reolink oder FTP-Server gespeichert werden können. Dank PoE-Verbindung (Power over Ethernet) reicht ein einzelnes Ethernet-Kabel sowohl für die Datenübertragung als auch die Stromversorgung – das erspart Euch überflüssigen Kabelsalat.

Mit der Reolink-App habt Ihr dabei alles im Blick und das rund um die Uhr. Ihr könnt live streamen, Euch Bewegungsalarme als Push-Nachricht oder Email aufs Handy schicken lassen und Bewegungszonen festlegen. Die Kamera ist zudem mit dem Google Assistant und Alexa kompatibel, sodass Ihr den ganzen Spaß per Sprache kontrollieren und auf kompatiblen Screens verfolgen könnt.

Wenn Ihr mich fragt, ist das eine Menge Holz für nur 84 Euro. Wollt Ihr also kontrollieren, was Eure neugierigen Kids, die Katze oder dreiste Einbrecher anstellen, wenn Ihr nicht am Start seid, und Eure unermesslichen Goldvorkommen bewachen – hier ist die perfekte Investition für Euch. Alternativ könnt Ihr Euch auch noch den Deal zur Blink-Outdoor-Cam mit Solarmodul anschauen, die preislich noch einmal etwas günstiger ist.