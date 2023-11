Cyber Monday: Hier gibt's das Xiaomi Redmi Note 12 für schlanke 125 €

Der Cyber Monday ist fast gelaufen, aber Ihr habt noch einen letzten Rest Geld übrig und wollt dafür ein günstiges Android-Handy schießen? Dann könnte das Xiaomi Redmi Note 12 was für Euch sein, dass es in der LTE-Version bei Android abzustauben gibt. Ach, und apropos Xiaomi: Ab 19 Uhr läuft auch der Xiaomi Flash Sale auf der Seite des chinesischen Herstellers.

Endspurt, Leute! Der Cyber Monday ist fast gelaufen, aber das bedeutet noch lange nicht, dass nicht doch noch der ein oder andere Schnapper auf uns wartet. Wir schauen dabei gerade konkret aufs Redmi Note 12 von Xiaomi. Wer auf 5G verzichten kann, und vielleicht auf der Suche nach einem günstigen Zweit-Handy ist, wird bei Amazon derzeit für 125 Euro fündig!

Affiliate Angebot Xiaomi Redmi Note 12

Lohnt sich das Xiaomi Redmi Note 12 4G für 125 Euro?

So viel sei vorab verraten: Die 125 Euro sind kein absoluter Tiefstpreis. Hin und wieder stolpern wir mal über Preise unter 120 Euro, aber zuletzt wurden für das Gerät von diesen kleinen Ausreißern nach unten abgesehen stets zwischen 142 und 148 Euro aufgerufen. Reicht Euch das, was das Xiaomi Redmi Note 12 auf der Pfanne hat, ist der Zeitpunkt zum Kauf also schon mal ein guter.

Und was genau bekommt Ihr dann dafür? Ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Display, das Bilder mit 120 Hz wiederholt, was für den Preis allein schon richtig klasse ist. Der Snapdragon 685 sorgt für Betrieb und tut das in Kombination mit 4 GB RAM und 64 GB erweiterbarem Speicher. 5G ist wie erwähnt, nicht mit an Bord, aber das scheint in Deutschland aktuell nicht sonderlich negativ ins Gewicht zu fallen.

Weiter gibt es eine Triple-Cam, bei der vor allem die 50-MP-Hauptkamera hervorsticht und ein 5.000 mAh fassender Akku, der mit bis zu 33 W geladen werden kann. Einen Klinkenstecker für Eure Kopfhörer könnt Ihr ebenfalls im Gerät versenken. Außerdem bietet Euch der Hobel eine IP53-Zertifizierung, die in der Preisklasse ebenfalls nicht selbstverständlich ist und Gorilla Glass als Displayschutz.

Der Blick in unsere Bestenliste der besten Smartphones unter 200 Euro zeigt Euch, dass schon für etwas mehr Kohle noch bessere Handys auf Euch warten. Aber wenn Ihr finanziell gerade mit dem ganz spitzen Bleistift kalkuliert, weil Euer Nachtragshaushalt für 2023 noch nicht durchgewunken wurde, könnt Ihr doch gerne mal einen Blick auf das Xiaomi Redmi Note 12 4G werfen.

Xiaomi Black Friday Sale: "Extrarunde"

Keine Bange: Xiaomi bietet Euch noch bis zum 1. Dezember Rabatte! / © Xiaomi

Ach, was – Ihr habt Bock auf noch mehr Xiaomi-Deals? Dann ist es ja gut, dass Xiaomi noch eine "Extrarunde" dreht und weiter mit Angeboten aufwartet. und wo Ihr Euch verschiedene Smartphones, E-Scooter, Saugroboter und jede Menge Smart-Home-Gadgets krallen könnt. Seit heute morgen und noch bis zum 1. Dezember um 10 Uhr morgens gibt es auf der deutschen Xiaomi-Seite pro 100 Euro Bestellwert 10 Euro Sofortrabatt, in Summe bis zu 30 Euro. Neukunden können dabei zudem einen 10-Prozent- oder 20-Euro-Gutschein abräumen.

Hier geht's zum Xiaomi Black Friday mit den Extrarunden-Deals*

Darüber hinaus gibt es auf der Seite ab 19 Uhr einen Flash-Sale, wobei sich Xiaomi da vorab in Schweigen gehüllt hat, was man anbietet. Wir erwarten, dass es da nochmals Smartphones zu Kampfpreisen abzustauben gibt. Dieser Flash-Sale läuft bis Dienstagmorgen um sieben Uhr!

Schaut also dort auch gerne noch vorbei und lasst uns wissen, welches Schnäppchen Ihr dort möglicherweise noch schießen konntet.