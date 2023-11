Die besten Balkonkraftwerk-Angebote rund um Black Friday

Klar, der späte November gehört zu den traurigsten Monaten, was die Solarstrom-Ausbeute angeht. Aber nachdem Balkonkraftwerke ein langjähriges Investment ist, sollte Euch das nicht davon abhalten, rund um den Black Friday nach steckerfertigen Mini-PV-Anlagen Ausschau zu halten. nextpit zeigt Euch drei Balkonkraftwerke (Bestenliste) ohne und mit Speicher, die sich zu den Shopping-Tagen besonders lohnen.

Eines Vorab: Am günstigsten fahrt Ihr natürlich immer, wenn Ihr Euch das Balkonkraftwerk komplett von Null an zusammenstellt. Allerdings müsst Ihr dann darauf achten, dass die einzelnen Komponenten zusammenpassen, habt keinen einzelnen Ansprechpartner bei Problemen und bekommt wenig Hilfestellung, was beispielsweise die korrekte Montage oder Ballastierung angeht. Gerade für Einsteiger sind die hier gezeigten Sets daher eine attraktive Rundum-Sorglos-Lösung.

Ihr wollt alles selber machen? Hier geht's zum Guide "Balkonkraftwerk selber bauen" von nextpit

Komplett-Set mit Halterung: ab 379 Euro bei Yuma

Das spannendste Black-Friday-Angebot gibt's bei Yuma: Hier bekommt Ihr für unschlagbare 379 Euro ein Balkonkraftwerk mit 750 Wp Modulleistung und dem bewährten Wechselrichter Hoymiles HM-600. Außerdem ist im Set bereits eine Aufständerung enthalten, mit der Ihr die beiden Solarmodule im 20-Grad-Winkel aufstellen könnt, beispielsweise auf einer Freifläche oder einem Flachdach.

Wenn Ihr Euch die Halterung selber basteln möchtet, dann bekommt Ihr das Set bei Yuma sogar bereits für 299 Euro. Und natürlich hat der Shop auch Halterungen für die Balkon- und Flachdach-Montage im Programm – hier zahlt Ihr dann 399 Euro. nextpit hat bereits ein Yuma-Balkonkraftwerk getestet und mit 4,5 von 5 Sternen bewertet.

Affiliate Angebot Bis 60 Prozent günstiger: Balkonkraftwerke bei Yuma! Yuma hat zahlreiche Balkonkraftwerke um bis zu 60 Prozent rabattiert. Ohne Halterung gehen die Sets mit zwei PV-Modulen bereits ab 299 Euro los, inklusive Halterung bei 379 Euro.

Mehr über dieses Angebot bei Yuma findet Ihr im vorangehend verlinkten Shop des Herstellers oder in unserem dedizierten Artikel zum Black-Friday-Angebot des Yuma-Balkonkraftwerks. Dort lest Ihr auch, wieso Ihr auch mit einem 600-W-Wechselrichter für die Zukunft gerüstet seid.

Einsteiger-PV ab 279 Euro bei priWatt

Auch priWatt hat zum Black Friday spannende Angebote zu bieten. Hier bekommt Ihr derzeit ein Ein-Panel-Balkonkraftwerk mit 430 Wp Modulleistung und dem 800 W starken Hoymiles HM-800 inklusive DTU WLite für krasse 279 Euro. Normalerweise zahlt Ihr alleine für den Wechselrichter und die zum korrekten Drosseln und Überwachen per App notwendige DTU WLite schon mindestens 180 Euro, das PV-Modul kostet Euch effektiv also 100 Euro.

Der Wechselrichter erlaubt zudem den Anschluss eines weiteren Solarmoduls, wenn Ihr zu einem späteren Zeitpunkt upgraden möchtet. Natürlich hat priWatt auch direkt Komplett-Sets mit zwei PV-Modulen im Angebot und bietet optional auch Sets mit Halterung an. Preislich sind hier dann allerdings die Angebote von Yuma attraktiver, wobei priWatt mit dem kostenlosen Anmeldeservice für Euer Balkonkraftwerk natürlich auch einen echten Mehrwert bietet.

Affiliate Angebot priwatt Full Black Week Zahlreiche Angebote rund um Solarenergie bei PriWatt entdecken!

Hier lest Ihr mehr über die Black-Friday-Aktion bei priWatt und welche Deals der Shop in dieser Woche noch für Euch zu bieten hat.

Balkonkraftwerk-Speicher: Zendure Solarflow

Euer Balkonkraftwerk produziert tagsüber viel Strom, den Ihr aber gar nicht nutzen könnt? Dann speichert ihn doch und nutzt ihn abends – mit einem Balkonkraftwerk-Speicher. Das derzeit beste System auf dem Markt ist Zendure Solarflow (zum Test), und hier bekommt Ihr derzeit nicht nur einen satten Rabatt, sondern auch ein wichtiges Upgrade für die kalte Jahreszeit!

Der neu vorgestellte AB2000-Speicher bietet nämlich nicht nur eine echt starke Kapazität von 2 kWh, sondern ist dank integrierter Heizung auch voll wintertauglich. Im Set mit dem PV-Hub kostet der AB2000-Speicher derzeit 1175,00 Euro – und ist damit gegenüber der UVP von 1999,00 Euro um 41 Prozent reduziert! Mehr benötigt Ihr nicht, um Euer bestehendes Balkonkraftwerk oder eines der obigen Sets um einen Speicher zu erweitern.

Affiliate Angebot Zendure SolarFlow Hier geht's zur Black-Friday-Aktion von Zendure Solarflow mit dem neuen AB2000-Speicher!

Welche Angebote für Balkonkraftwerke und Speicher habt Ihr noch entdeckt? Was könnt Ihr der nextpit-Community empfehlen? Ich freue mich über Eure Geheimtipps in den Kommentaren!