Smartwatch-Preisrutsch: Apple Watch, Galaxy Watch, Garmin & Co. im Angebot!

ie Zeit rund um den Black Friday gehört zu den besten Gelegenheiten, um Technik zu kaufen – und besonders Smartwatches. nextpit hat für Euch die großen Online-Shops rund um Amazon, MediaSaturn, Otto & Co. durchforstet und zeigt Euch in diesem Artikel, wo Ihr derzeit bei Smartwatches kräftig sparen könnt – von Galaxy Watches über Apple Watches bis hin zu smarten Sportuhren von Garmin, Fitbit & Co. – los geht's!

Ein Hinweis vorab: Wenn Ihr mehr über Smartwatches und die grundsätzlichen Features wissen möchtet, dann werft doch mal einen Blick in unsere Kaufberatung mit den besten Smartwatches im Test und Vergleich. Und wenn's eine Nummer kleiner sein darf, dann findet Ihr in unserer Bestenliste der besten Fitness-Tracker ebenfalls einen ganzen Stapel an Optionen.

Aber jetzt geht's an die besten Black-Friday-Deals für Smartwatches!

Zeit ist kostbar: Zu den Smartwatch-Angeboten nach Preisbereich

Die besten Smartwatch-Angebote über 300 Euro

In der Kategorie der Smartwatches bis 1.000 US-Dollar findet Ihr die Crème de la Crème der Smartwatches mit Premiumfunktionen und Spitzentechnologie. Diese Uhren, wie z. B. die Apple Watch Ultra 2 (Testbericht), sind für diejenigen gedacht, die maximale Qualität und Leistung suchen. Bei Apple bekommt Ihr fortschrittliches Gesundheitstracking, eine robuste Bauweise mit Titan und vollen Zugang zu Apples einzigartigem App-Ökosystem. Für Apple-Verhältnisse sind die aktuell 70 Euro Rabatt bei Amazon schon beachtlich.

Mehr oder weniger das Android-Gegenstück zur Watch Ultra hört bei Samsung auf den Namen Galaxy Watch 6 Classic und kostet regulär in der größen 47-mm-Version stolze 499,00 Euro. Für's Geld gibt's unzählige Tracking-Features von Workouts über Blutdruck bis Körperfettmessung – und natürlich besonders für Samsung-User unzählige Ökosystem-Vorteile. Bei Samsung selbst ist die Smartwatch aktuell stolze 150 Euro reduziert!

Die Garmin Fenix 7 (zum Test) ist die ultimative Multi-Sportuhr. Sie bietet zwar nicht die smarten Features der Apple Watch Ultra 2 oder Galaxy Watch 6 Classic, doch dafür ist sie bei den Fitness-Funktionen sämtlichen Konkurrenten einfach um Meilen voraus. Und das beste: Sie funktioniert sowohl mit iOS als auch mit Android. Das 2022er Modell hat durch Software-Updates die allermeisten Features der Fenix 7 Pro (Test) bekommen und kostet derzeit nur unschlagbare 399 Euro statt normal 699 Euro!

Natürlich sind auch die "kleineren" Apple-Watch-Modelle im Preis reduziert. Hier lohnt sich besonders ein Blick auf die Apple Watch Series 8 (zum Test), die es bei Amazon in der 41 mm großen WLAN-Version aktuell ab 351 Euro statt regulär 389 Euro gibt. Wenn Ihr nicht unbedingt die DoubleTap-Geste und die Ortungsfunktionen des U2-Chips braucht, dann werdet Ihr gegenüber der Series 9 kaum etwas vermissen.

Die Apple Watch Ultra 2 ist derzeit immerhin 70 Euro günstiger als gewöhnlich. / © nextpit

Die besten Smartwatch-Angebote unter 300 Euro

In der Preisklasse bis 300 Euro findet Ihr an Black Friday ebenfalls bereits echte High-End-Smartwatches. Die im August mit der Watch 6 Classic vorgestellte Galaxy Watch 6 (zum Test) beispielsweise ist in der schlanken 40-mm-Version bei Amazon um knapp 30 Prozent reduziert und damit auf 229 Euro gefallen. Abseits vom kleineren Display und dem etwas schwächeren Akku gibt's hier die gleiche tolle Ausstattung wie bei der teureren Watch 6 Classic.

Auch eine andere Android-Smartwatch ist rund um den Black Friday 2023 krass reduziert. Die Pixel Watch 1 (zum Test) von 2023 bekommt Ihr derzeit bei Amazon für schlappe 219 Euro – die unverbindliche Preisempfehlung zum Launch vor einem Jahr lag noch bei 379 Euro. Nachdem die Unterschiede zur neu vorgestellten Pixel Watch 2 (Kurztest) eher gering sind, lohnt sich heuer definitiv ein Blick auf das ältere Modell. Das gilt vor allem dann, wenn Ihr auf die Achtsamkeitsfunktionen verzichten könnt.

Nachdem Google im Jahr 2019 Fitbit übernommen hat, kommt hier noch eine Smartwatch-Empfehlung aus gleichem Hause: Die Fitbit Sense 2 (zum Test) bietet zwar nicht die smarten WearOS-Features von Googles Smartwatch, dafür aber eine lange Akkulaufzeit von knapp einer Woche und umfassende Fitness-Tracking- und Achtsamkeitsfeatures. Bei Amazon ist die Fitbit-Smartwatch aktuell von 299 auf 209 Euro reduziert!

Zu guter Letzt haben wir noch zwei echt schicke Garmin-Uhren als Kauftipps für Euch: Die Venu 2S kostet regulär 399,99 Euro und ist am Black Friday an einem neuen Bestpreis von 247,99 Euro angekommen. Für's Geld bekommt Ihr nahezu vollen Zugriff auf die bärenstarken Fitness-Funktionen von Garmins Highend-Sportuhren. Nur auf ein paar wenige, sehr fortgeschrittene Features müsst Ihr verzichten – etwa auf die Laufeffizienzanalyse. Bei der Venu 2 Plus (zum Test) bekommt Ihr einen ganz ähnlichen Funktionsumfang im etwas größeren Gehäuse plus ein paar smarte Features. Die Uhr ist aktuell von 449 Euro auf 299 Euro reduziert!

Bei den im August vorgestellten Samsung-Uhren Galaxy Watch 6 (rechts) und Galaxy Watch 6 Classic (links) könnt Ihr gerade kräftig sparen! / © nextpit

Das war's für's Erste. Habt Ihr noch andere Black-Friday-Tipps für Smartwatch-Fans? Dann ab damit in die Kommentare, die nextpit-Community wird's Euch danken!