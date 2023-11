Mit iOS 17.2 Beta könnt Ihr den nervigen iPhone-Ton ändern

Apple verteilt aktuell sein neuestes Update auf iOS 17.2 in Form der vierten Beta-Version an Tester und Entwickler. Auch wenn die Firmware im Vergleich zu früheren Versionen nur ein kleines Update ist, erlaubt sie doch den Standard-Sound und die Haptik von iOS zu ändern, die seit der Geburt des iPhones gleich geblieben sind. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr sie wechseln könnt.

Wo könnt Ihr den Standard-Sound in iOS 17.2 finden und ändern?

Die Funktion zum Anpassen des Standardsounds gibt es schon lange unter iOS, aber sie war nur auf eingehende Klingeltöne und Benachrichtigungen für Texte, Kalender und E-Mails beschränkt. Interessanterweise ist der Benachrichtigungston von Apps und anderen Diensten unverändert geblieben. Das wird sich in iOS 17.2 Beta 4 ändern, wo Apple Optionen hinzugefügt hat, um sowohl den Standardton als auch die Haptik zu ändern.

Nutzer:innen, die die vierte Beta von iOS 17.2 installiert haben, können in den Einstellungen für Sounds und Haptik unter dem Punkt "Standard-Sounds" einen anderen Sound auswählen. Wenn Ihr den Abschnitt genauer unter die Lupe nehmt, könnt Ihr einen neuen Ton mit denselben Optionen auswählen, wenn Ihr einen Textton ändert.

Das iOS 17.2 Beta 4 Update fügt Optionen hinzu, um den Standard-Benachrichtigungston und die Haptik zu ändern. / © Twitter/u/iSoftwareUpdates edit by nextpit

Es gibt auch eine Einstellung, mit der Ihr die Standard-Haptik, beziehungsweise den Vibrationstyp ändern könnt. Sie befindet sich auf der Registerkarte "Standardbenachrichtigungen für Töne".

Gegenwärtig gibt es keine Garantie dafür, dass diese Funktionen in der endgültigen Version von iOS 17.2 oder in iPadOS 17.2 für iPad-Tablets enthalten sein werden. Da es sich aber um die am meisten gewünschten Änderungen in iOS handelt, stehen die Chancen gut, dass sie in der endgültigen Version, die voraussichtlich irgendwann im Dezember erscheinen wird, enthalten sein werden.

Weitere bestätigte Funktionen in iOS 17.2 Beta

Neben der Änderung des Standard-Benachrichtigungstons und der Haptik gibt es in der neuesten Beta-Version auch einen neuen Hinweis auf nicht unterstützte USB-C-Kabel bei der Aufnahme von ProRes-Videos über einen externen Speicher. Bisher wurde die Warnmeldung nur angezeigt, wenn Speichergeräte bei der ProRes-Aufnahme die Mindestanforderungen an die Hardware nicht erfüllen, nicht aber bei Kabeln.

Insgesamt bringt iOS 17.2 zahlreiche neue Funktionen mit sich, wie z.B. die Journal App, neue Sperrbildschirm-Widgets, die Übersetzung des Action Buttons für das Apple iPhone 15 Pro (Test) und die Verifizierung der Kontaktschlüssel in iMessage.

Läuft bei Euch die Developer Beta von iOS 17? Welche anderen Funktionen habt Ihr in dem neuen Update entdeckt? Teilt uns Eure Erkenntnisse in den Kommentaren mit. Alternativ findest Ihr hier unsere Anleitung, wie Ihr Euch für die Developer Beta von iOS 17 anmeldet und installiert.