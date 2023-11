Spitzen Spionage-Deal: Blink Outdoor + Solar-Modul zum Bestpreis

Bei Amazon könnt Ihr Euch zahlreiche Geräte am Black Friday zu einem deutlich günstigeren Preis kaufen. Dabei stechen einige Angebote besonders hervor, wie die Blink Outdoor-Kamera mit passender Solar-Ladehalterung unter Beweis stellt. Denn bei Amazon gibt es die ohnehin schon reduzierte Sicherheitskamera gerade noch einmal günstiger.

Der Black Friday ist definitiv kein Tag, wie jeder andere. Unzählige Angebote warten in den Tiefen des Internets darauf entdeckt zu werden und leider gehen immer wieder spannende Deals dabei unter. Ein gutes Beispiel ist hier die Blink Außenkamera mit der passenden Solar-Ladehalterung. Bisher haben wir es versäumt, das Gerät in unsere Black-Friday-Übersicht von Amazon aufzunehmen, allerdings ist der Deal so gut, dass wir ihn Euch nicht vorenthalten möchten.

Die Blink Outdoor zeichnet Videos am Tag mit HD-Qualität auf und bei Nacht kommt eine Infrarot-Nachtsicht zum Einsatz. Durch Zwei-Wege-Audio und Bewegungserfassung wisst Ihr immer, was gerade vor sich geht und auch mit Eurem Besuch sprechen. Ihr könnt die Kamera schnell und einfach in Euer Heimnetzwerk einbinden und mit Alexa-Sprachbefehl steuern. Das Solar-Lademodul hingegen nutzt Solarenergie, um die perfekt sitzende Kamera ständig mit Strom zu versorgen.

Lohnt sich das Blink-Angebot von Amazon?

Kauft Ihr die beiden Geräte einzeln, zahlt Ihr gerade mindestens 49,99 Euro für die Blink Outdoor und noch einmal 39,99 Euro für die Halterung. Bei Amazon kostet Euch das Bundle jedoch nur 64,99 Euro und ist somit fast 25 Euro günstiger als bei anderen Händlern. Bedenkt allerdings, dass Ihr Videos nur in der Cloud oder auf einem extra erhältlichen Sync-Modul speichern könnt.

Passend dazu: Die besten Überwachungskameras für Innen und Außen

Entscheidet Ihr Euch für die Cloudbasierte-Lösung werden Abonnement-Gebühren fällig, wobei Ihr die ersten 30 Tage kostenlos nutzen könnt. Das Blink Sync Module 2 hingegen speichert die Aufnahmen lokal und ermöglicht die Verbindung mehrerer Sicherheitskameras der Marke. Seid Ihr auf der Suche nach einer günstigen Sicherheitskamera für den Außenbereich, könnt Ihr hier jedoch getrost zugreifen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Blink Outdoor interessant für Euch? Was denkt Ihr über das Solar-Lademodul? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!