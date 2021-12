Gerücht zur Apple Glass: Bringt Apple die magische Gestensteuerung?

Kuo behauptet, die Technologie sorge dafür, dass Nutzer:innen noch tiefer in die virtuelle Welt eintauchen könnten. Neben Gesten soll das Headset zudem auch Bewegungen wahrnehmen können. Als Beispiel führt der Analyst einen virtuellen Ballon an, den man wie in Echt einfach loslassen könne. Das Gerät würde die Bewegung der Finger aufzeichnen und den Ballon dann auch in der virtuellen Welt fliegen lassen.

We predict that the structured light of the AR/MR headset can detect not only the position change of the user or other people’s hand and object in front of the user’s eyes but also the dynamic detail change of the hand (just like the iPhone’s Face ID/structured light/Animoji can detect user’s dynamic expression change). Capturing the details of hand movement can provide a more intuitive and vivid human-machine UI (for example, detecting the user’s hand from a clenched fist to open and the balloon [image] in hand flying away).