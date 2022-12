Google Nest Router zum Bestpreis: Nur 70 € für den smarten Hub!

Heute gibt es wieder einen ganz besonderen Deal. Denn Ihr könnt Euch aktuell den Wifi-Router von Google Nest bei Amazon zum absoluten Bestpreis sichern und zahlt dafür gerade einmal 70 Euro. Was es mit dem Wifi-Router auf sich hat, ob sich der Deal lohnt und auch was ihn so besonders macht, erfahrt Ihr in diesem Deal-Check.

Nest Wifi im Angebot bei Amazon erhältlich

Der Google-Router kostet Euch nur 70 Euro

Noch mehr Google-Produkte unterstützen jetzt Matter