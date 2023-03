Google Pixel 7a: Kurz vor Release noch ein Leak mit den technischen Daten

Das Google Pixel 6a war für Google-Verhältnisse ein echter Verkaufsschlager. Es ist fest damit zurechnen, dass das Google Pixel 7a diesen Rekord noch einmal brechen wird. Nun hat ein altbekannter Tippgeber via Twitter mal eben vor dem Release auf der Google I/O 2023, die ihm bekannten technischen Daten rausgehauen, welche die preiswerte Mittelklasse vermutlich wieder sehr erfolgreich werden lässt.

Als im Juli 2022 endlich das Google Pixel 6a für eine unverbindliche Preisempfehlung von 459 Euro zu kaufen war, war die allgemeine Freude groß. Endlich wieder ein Google-Smartphone mit der schnellsten und sehr langen Update-Politik, dem gleichen Tensor-Prozessor der Großen und welches all die speziellen Features eines Pixel-Phones bietet. Auch hatte man sich in Mountain View von Preisen aller Apple getrennt und bietet wieder akzeptable Preise an. Inzwischen kostet das Google Pixel 6a (zum Test) bei Amazon nur noch 349 Euro und da kann man jetzt wirklich nichts verkehrt machen.

Alles Punkte, die auch das Google Pixel 7a zum Verkaufsschlager mit Ansage machen werden. Ich gebe zu, bis zur hauseigenen Entwicklerkonferenz im Mai 2023 ist es noch ein wenig hin, dennoch scheint es in der Gerüchteküche so langsam zu brodeln. Leaker und Tippgeber Debayan Roy – vielen besser bekannt als "Gadgetsdata" – hat nun auf Twitter die von ihm zusammengetragenen technischen Daten des Pixel 7a veröffentlicht, welche wir Euch in ein zwei Sätzen näher bringen wollen.

Bekannte technische Daten des Google Pixel 7a

So ist die Rede von einem 6,1 Zoll großem AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixel (FHD+). Soweit nichts Neues – aber es ist von einer Bildwiederholrate von 90 Hz die Rede. Also zu den 60 Hz des Pixel 6a schon einmal ein Fortschritt. Auch dieses Jahr dürfen wir den Prozessor der "großen" Pixel-Phones erwarten, was dann ein Google Tensor G2 wäre. Oben mittig wieder eine Punch-Hole-Frontkamera.

Das Google Pixel 7a wird seinem Vorgänger, dem Google Pixel 6a, recht ähnlich sehen. / © NextPit

Auf der Rückseite gibt es optisch erst einmal keine offensichtlichen Veränderungen. Erneut der dominante Kamerasteg, welcher die gesamte Breite das Smartphones für sich beansprucht. In dem eine bündig abschließende Dual-Kamera verbaut, die mit 64 und 12 MP auflösen. Für die Hauptkamera soll Google einen Sony-IMX787-Bildsensor bereitstellen. Die zweite Optik ist erneut mit einem Ultra-Weitwinkel versehen.

In diesem Zusammenhang bloß nicht verpassen: Der Google Magic Eraser jetzt für alle!

Da wir Android 14 gerade in der Developer Preview 2 testen, dürfte es im Mai lediglich Android 13 aufgespielt sein. Ob der Akku auch dieses Jahr knapp 4.500 mAh an Kapazität bietet, ist noch unbekannt. Jedoch soll bei dem Google Pixel 7a erstmalig kabelloses Laden mit 5 Watt möglich sein. Bis dato decken sich alle Daten mit dem angeblich in Vietnam aufgetauchten Google Pixel 7a.

Und was sagt Ihr zu dem Thema Google Pixel 7a? Auch bei Euch ein heißer Kandidat, auf den Ihr bereits sehnsüchtig wartet? Die Kommentare sind bereit für Eure Meinungen.