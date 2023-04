Google Pixel 8 Pro soll größeren Kamera-Sensor von Samsung erhalten

Das Google Pixel 8 und Google Pixel 8 Pro erwarten wir noch nicht zur kommenden Google I/O 2023 am 10. Mai, sondern erst im Herbst dieses Jahres. Dennoch gibt es schon erste Gerüchte zu einer möglichen Verbesserung der Hauptkamera der Pro-Version. Ein bekannter Tippgeber bestätigt und spezifiziert diese Spekulationen derzeit.

Google Pixel 8 Pro mit neuem und größerem Image-Sensor von Samsung

Google plant vermutlich uns auf der für den 10. Mai geplanten Entwicklerkonferenz erst einmal das Google Pixel 7a, das Google Pixel Fold und ein Pixel Tablet samt Dockingstation mit verbauten Lautsprecher zu präsentieren. Das hält aber Tippgeber wie Steve Hemmerstoffer und Ice Universe nicht davon ab, auch über die nächste Generation der Pixel-Flaggschiffe zu berichten, welche wir vermutlich im Herbst 2023 das erste mal sehen dürfen.

So haben wir nicht nur erste Renderbilder des Google Pixel 8 Pro in Augenschein nehmen dürfen, sondern es kam bereits zu ersten Spekulationen rund um mögliche Hauptkamera-Veränderungen. Heute bestätigt der als sehr zuverlässig geltende Leaker Ice Universe das Gerücht zu einer verbesserten Kamera des Premium-Pixel-Phones der nächsten Generation. Seinen Informationen zufolge soll Mountain View den 1/1,12 Zoll großen ISOCELL GN1 aus dem Google Pixel 7 Pro (Test) gegen den neueren ISOCELL GN2 im Google Pixel 8 Pro austauschen.

Sieht so das Google Pixel 8 Pro aus? Steve Hemmerstoffer sagt: ja! / © OnLeaks | edit by NextPit

Der neue Samsung-Bildsensor hat eine Größe von 1/1,31 Zoll und kann somit auch bessere Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen gewährleisten. Die Auflösung von 50 MP bleibt jedoch mit der Kamera des Vorgängermodells identisch. Der Samsung-Image-Sensor kann auch Videos mit einer 8K-Auflösung aufzeichnen. Auch Zeitlupen-Videos mit einer 4K-Auflösung und bis zu 120 Bildern pro Sekunde (1080p/480 fps) wären sensortechnisch möglich. Fraglich ist jedoch, ob der neue Google-Tensor-GN3-SoC (System on a Chip) diese Performance ebenfalls unterstützt.

Weitere Highlights des Samsung ISOCELL GN2 sind "Staggered HDR", also mehrere Bilder mit unterschiedlichen Belichtungszeiten und die Dual-Pixel-Pro-Technologie. Diese ermöglicht einen schnelleren Autofokus für die 1,4 µm großen Pixel, die durch das Binning auf 2,8 µm große Pixel "anwachsen". Das, in Kombination mit Googles überragender Kamera-Software, hört sich doch nach einem gelungenen Kamera-Smartphone an, oder?