Das Google Pixel 8a gilt als echte Fan-Edition. Es bietet eine echte Flaggschiff-Leistung zum deutlich geringeren Preis. Bei MediaMarkt gibt es das Smartphone jetzt mit passendem Handyvertrag im Telefónica-Netz zum monatlichen Preis von gerade einmal 9,99 Euro. Ob sich das Angebot mit 5G-Tarif lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Ich erinnere mich, als wäre es gestern passiert: Ich stand mit Freunden in Bremen an der Weser und feierte ins Jahr 2024, als mein altes Smartphone einen Freiflug gewonnen hat. Kennt Ihr dieses Glück ebenfalls, wird es höchste Zeit für ein neues Gerät. Bei MediaMarkt kommt Ihr jetzt günstig an ein richtig spannendes Google-Smartphone, das nicht nur eine ausgezeichnete Kamera-Leistung und tolles Display bietet, sondern bereits für 9,99 Euro monatlich erhältlich ist – wenn Ihr einen bestimmten Mobilfunktarif abschließt.

Flaggschiff-Power zum Mittelklasse-Preis

Wie in jedem Jahr hat Google einige Monate nach Release der Pixel-8-Serie ein weiteres Modell ins Rennen geschickt. Das Google Pixel 8a nutzt unter anderem denselben Tensor-Prozessor, wie die deutlich kostspieligeren Modelle der Reihe. Selbst die Speicherkonfiguration von 8 GB LPDDR5x RAM und 128 GB UFS-3.1-Speicher ähnelt der Standardvariante der beliebten Smartphone-Reihe. Ebenfalls gleich ist das siebenjährige Updateversprechen für Betriebssystem und Sicherheitspatches.

Das Pixel 8a hat die gleiche hervorragende Kameraausstattung wie das Pixel 7a – und setzt auf den ikonischen Kamerabalken. / © nextpit

Bei der Kamera unterscheidet sich das Pixel 8a jedoch von den Geschwistermodellen. Denn das günstige Smartphone (Bestenliste) setzt auf eine 64-MP-Hauptkamera mit einer f/1.89-Blende und eine 13-MP-Ultraweitwinkelkamera. Auch der Akku lädt etwas langsamer, hält dafür jedoch recht lange durch. In unserem Test zum Google Pixel 8a konnte uns das günstige Gerät jedenfalls voll überzeugen und staubte fünf von fünf möglichen Sternen ab.

Lohnt sich der Tarif-Deal zum Google Pixel 8a?

Um Euch das Google Pixel 8a möglichst günstig zu sichern, könnt Ihr bei MediaMarkt die "Telefónica Allnet-Flat 10 + 7 GB Spezial" abschließen. Der Handyvertrag bietet, wer hätte es gedacht, 17 GB Datenvolumen im 5G-Netz der Telefónica. Dabei steht Euch eine maximale Download-Bandbreite von 50 MBit/s zur Verfügung. Im Monat kommen somit 9,99 Euro auf Euch zu, sowie einmalig 79 Euro für das Smartphone und noch einmal 39,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr. Die wichtigsten Daten haben wir Euch in unserer Tarif-Check-Tabelle noch einmal aufgeführt.

Tarif-Check Tarif Telefónica Allnet-Flat 10 + 7 GB Spezial Datenvolumen 17 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 9,99 € Einmalige Kosten 118,99 € Gesamtkosten 357,75 € Aktuelle Gerätekosten (laut idealo) Google Pixel 8a (128 GB) – 385,95 € Monatliche effektive Ersparnis ~ 1,13 € Zum Angebot*

Das Google Pixel 8a gibt es gerade am günstigsten für 385,95 Euro. MediaMarkt verlangt nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten jedoch nur 357,75 Euro. Dementsprechend spart Ihr hier effektiv rund 1,13 Euro im Monat. Die geringen Kosten sprechen also bereits für das Angebot.

Neben einer Allnet-Flat steht Euch hier natürlich auch kostenloses EU-Roaming zur Verfügung. Etwas nachteilig ist jedoch die geringe Download-Bandbreite. Zum Streamen von Serien über Netflix & Co. reicht es. Beim Zocken könnte es jedoch zu Unterbrechungen kommen. Dennoch ist dieser Deal richtig spannend, wenn Ihr ohnehin auf der Suche nach einem neuen (und vor allem richtig günstigen) Smartphone seid oder Ihr schon immer zum Pixel-Kult übertreten wolltet. Als Preis-Leistungs-Tipp können wir Euch den Deal in jedem Fall empfehlen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Google Pixel 8a interessant für Euch oder wartet Ihr bereits auf das Nachfolgemodell? Lasst es uns wissen!