Google Pixel Fold: Google zeigt sein Foldable samt Preis

Next Pit TV

Front Page Tech ist als glaubwürdiger Tippgeber für die meisten unangekündigten Produkte wie die Pixel Watch oder das iPhone SE 4 bekannt. Sie erstellen sogar Renderings für einige dieser Geräte, was im Fall des Google Pixel Fold nun ähnlich ist. Die Publikation hat es geschafft, das faltbare Pixel auf der Grundlage der verfügbaren Informationen aus ihren Quellen neu zu entwerfen.

Verpasse es nicht: Die besten faltbaren Android-Smartphones im Jahr 2022

Das klobige Design des Google Pixel Fold

Auffällig ist, dass das abgebildete Gerät eher dem Oppo Find N als dem Galaxy Z Fold 4 ähnelt. Es ist sicher, dass das faltbare Pixel-Handy im Vergleich zu letzterem auch viel klobiger ist. Der Kamerabuckel scheint vom Visor (Kamerasteg) der Pixel 7 Serie inspiriert zu sein, allerdings ist er nur inselartig und nicht von einer Seite zur anderen angeordnet.

Das Google Pixel Fold basierend auf neu erstellten Renderings / © Youtube/u/FrontPageTech

Außerdem zeigt es dickere obere und untere Einfassungen im Hauptanzeigebereich. Überraschenderweise stimmen diese mit den Designskizzen überein, über die wir vor zwei Monaten berichtet haben. Sollte es so kommen, würde das Google Pixel Fold auf einen herkömmlichen Kamerasensor setzen und auf den Selfie-Shooter im Display verzichten, der bei Samsungs Premium-Foldable zu finden ist.

Wir können uns nicht für die Richtigkeit dieser Bilder verbürgen. Aber abgesehen vom Aussehen wettet das Magazin darauf, dass "Pixel Fold" der endgültige Name für das erste faltbare Pixel-Gerät sein wird. Außerdem glauben sie, dass Googles Pixel Fold 1.799 US-Dollar kosten wird, was dem Preis des Galaxy Z Fold 4 entspricht. Als mögliches Releasedatum wird die Google I/O 2023 vermutet. Die Entwicklerkonferenz findet in der Regel im Monat Mai statt und könnte auch das Google Pixel 7a hervorbringen.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Z Flip 4 Samsung Galaxy Z Flip 4 5G 512GB/8GB RAM Dual-SIM Bora-Purple Zur Geräte-Datenbank

Googles Enthüllung des faltbaren Pixel-Smartphones rückt immer näher. Glaubt Ihr, dass es das Warten wert sein wird? Lasst uns gern Eure Meinung in den Kommentaren wissen.