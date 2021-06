Google Pixel Fold: Alles, was wir bislang über das faltbare Smartphone wissen

Erstmals wird Google in diesem Jahr wohl ein Pixel Fold oder Pixel Foldable veröffentlichen: Ein faltbares Smartphone mit Pixel-Branding. Wir werden hier an Ort und Stelle alle wichtigen Informationen und Gerüchte zusammentragen, Euch über Preis, Release und technische Daten auf dem Laufenden halten.

Wenn Google im Herbst wieder den Vorhang lüftet und uns seine neuen Pixel-Smartphones präsentiert, könnte sich neben den zu erwartenden Pixel 6 und Pixel 6 Pro (oben im Artikelbild zu sehen) auch noch ein Neuling finden lassen: Das Google Pixel Foldable oder Pixel Fold! Der Name steht noch nicht offiziell fest, dahingegen scheint es nach derzeitigem Stand als gesichert, dass so ein faltbares Smartphone der Kalifornier später in diesem Jahr erscheinen wird.

Modell "Passport" taucht im Android-12-Quellcode auf

Bislang ist die Faktenlage zum Pixel Fold(able) noch sehr dünn, auch wenn es Gerüchte um dieses Gerät schon wirklich lange gibt. Bereits 2019 gab Google selbst an, dass man an Prototypen arbeite, im letzten Jahr bereits tauchte der Codename "Passport" auf. Der unterscheidet sich von den üblichen Codenamen des Unternehmens, da sonst für die Pixel-Phones eigentlich Fischnamen verwendet werden.

Zuletzt tauchte diese Bezeichnung dann auch im Code der Android-12-Beta auf, was den Verdacht nährt, dass wir es tatsächlich in diesem Jahr mit diesem Gerät zu tun bekommen. In diesem Quellcode werden vier Modelle erwähnt, wobei es sich um das Pixel 5A 5G, die beiden Pixel-6-Smartphones und eben ein unbekanntes Handset handeln soll, hinter dem das Foldable stecken könnte.

Bedenkt, dass diese Info natürlich noch nicht in Stein gemeißelt ist und selbst das Auftauchen im Android-Quellcode nicht bedeuten muss, dass das Gerät vor der Tür steht.

Technische Daten: Samsung soll das Display produzieren

Im Gegensatz zu den beiden normalen Modellen ist von technischer Seite über das Pixel Foldable noch so gut wie nichts bekannt. Zuletzt berichtete das koreanische Branchen-Magazin TheElec darüber, dass wir es mit einem 7,6 Zoll großen Panel zu tun bekommen, welches von Samsung gefertigt wird. Nicht erst seit dem Galaxy Z Fold 2 wissen wir, dass die Koreaner bei dieser Display-Technologie derzeit die Nase vorn haben.

Wie das Samsung Galaxy Fold soll auch das Pixel Fold ein Display besitzen, das sich nach außen falten lässt. / © NextPit

Dazu passt, dass bei TheElec erwähnt wird, dass Samsung nicht nur dieses Google-Smartphone mit Displays bestücken wird sowie eigene Modelle. Außerdem sollen auch Xiaomi und Vivo Foldables in der Pipeline haben, die auf Samsungs Display-Technologien setzen. Es soll sich beim Google Pixel Foldable explizit um ein "In-Fold"-Panel halten, welches also wie ein Buch aufgeklappt werden könnte.

Zu diesem Gerücht gehört auch, dass Google nicht nur das Display Samsungs einsetzen möchte, sondern auch Interesse an Samsungs Ultra-Thin-Glass bekundet hat. Auch das ist noch nicht verifiziert, würde in dem Zusammenhang aber natürlich Sinn ergeben.

Weitere Details zur technischen Ausstattung machen bislang noch nicht die Runde, aber es ist davon auszugehen, dass Google auch beim Foldable auf ähnlich starke Hardware vertrauen wird, wie sie auch in den regulären Pixel-Modellen zum Einsatz kommen soll. Das würde den "GS101" mit einschließen, Googles eigenen Prozessor, der fürs Google Pixel 6 Pro erwartet wird.

Release: Google Pixel Foldable ab Oktober 2021?

Der oben erwähnte Bericht erwähnt den Oktober als den Monat, in dem Samsung die Produktion des Displays für das Google Foldable aufnimmt. Damit ist es auch denkbar, dass Google dieses Foldable an der Seite von Pixel 6 und Pixel 6 Pro im Rahmen des alljährlichen Hardware-Launch-Events vorstellen könnte.

Klar ist aber auch: Selbst, wenn dieses Foldable bei diesem "Made by Google"-Event präsentiert würde, welches üblicherweise im Oktober über die Bühne geht, dürft Ihr nicht erwarten, das faltbare Smartphone auch direkt kaufen zu können. Richtet Euch also darauf ein, dass das Foldable frühestens zum Ende des Jahres verfügbar ist, eventuell auch erst im neuen Jahr. Zu erwarten ist übrigens auch, dass im Vergleich zu den regulären Pixel-Modellen die Zahl der gefertigten Foldables wesentlich niedriger sein dürfte.

Aktuell ist die Liste dessen, was noch nicht bekannt ist, länger als die Liste mit den verbindlichen Infos. Nichtsdestotrotz werden wir Euch hier jederzeit auf dem Laufenden halten, die Gerüchte mit Euch besprechen und freuen uns natürlich darüber, wenn Ihr uns in den Kommentaren erzählt, ob ihr dieses Foldable für das Oktober-Event erwartet und wie Eure Meinungen zum Gerät sind.