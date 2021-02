Google Pixel 5a: Alles, was Ihr über das Mittelklasse-Smartphone wissen müsst

Es sind erste Bilder und Infos zum mit Spannung erwarteten Google Pixel 5a durchgesickert. Grund genug, dass wir auch zu diesem Smartphone einen Artikel veröffentlichen, in dem wir Fakten und Gerüchte zum Gerät sammeln. Diesen Beitrag werden wir also laufend aktualisieren und Euch somit auf dem neusten Stand halten.

Auch in diesem Jahr erwarten wir von Google ein Mittelklasse-Modell der Pixel-Reihe und Leaker Voice aka OnLeaks aka Steve Hemmerstoffer hat sowohl Infos als auch die ersten Bilder zum Google Pixel 5a ausgebuddelt. Die Renderings verraten uns, dass die Designlinie des Vorgängers weitestgehend beibehalten wird, das Smartphone wird minimal größer als das letztjährige Google Pixel 4a 5G.

Bevor wir weiter über das kommende Google-Smartphone reden, lasst uns auf die geleakten Bilder schauen:

Google bleibt sich beim Design treu / © voice

Das Google Pixel 5a wird minimal größer / © voice

Auf der Rückseite sehen wir eine Dual-Cam / © voice

Google Pixel 5a: Dual-Cam und 6,2 Zoll Display

Stimmen die Infos des gemeinhin zuverlässig abliefernden Steve Hemmerstoffer, dürfen wir ein Smartphone erwarten, dessen Display bei Geräte-Maßen von 156,2 x 73,2 x 8,8 mm (9,4 mm mit Kamera-Buckel) mit einer Bildschirmdiagonale von 6,2 Zoll aufwarten kann und damit minimal größer ist als das Pixel 4a 5G und damit natürlich auch größer als das Pixel 4a. Beim Panel soll es sich dem Leak zufolge um ein OLED-Full-HD-Plus-Display handeln.

Die Ränder sind recht schlank gehalten, lediglich das Kinn ist etwas ausgeprägter. Während wir vorne – links oben – im Display eine Selfie-Cam im Punch-Hole-Design sehen, setzt Google auf der Rückseite nun auch in seinem Mittelklasse-Device auf ein Setup, das aus zwei Kameras besteht. Nähere Daten zu den Shootern gibt es aber leider noch nicht.

Der Audio-Anschluss für die 3,5 mm Klinke bleibt ebenso erhalten wie der rückseitige Fingerabdrucksensor. Weiter setzt das Google Pixel 5a auf Stereo-Lautsprecher, viel mehr wissen wir in technischer Hinsicht aber noch nicht zu diesem Zeitpunkt.

Sicherheitshalber nochmal der Hinweis: Wir haben es hier lediglich mit einem Leak zu tun und nicht mit offiziell bestätigten Daten, so dass wir all das noch mit einem Schuss Skepsis betrachten sollten.

Wohin geht die Reise mit dem Pixel 5a?

Noch können wir nicht einschätzen, wo Google sein kommendes Smartphone im eigenen Produktportfolio einsortieren wird. Im letzten Jahr hatte man zwischen der High-End-Kategorie und dem Pixel 4a noch das Pixel 4a 5G eingeschoben und damit auch ein wenig für Verwirrung gesorgt. Bleibt abzuwarten, wie sich Google in diesem Jahr positioniert, wobei die Frage sich wohl erst im Herbst beantworten lässt, wenn wir alle diesjährigen Modelle der Kalifornier kennen. Das Pixel 5a dürfte dieses Jahr den Release-Reigen Googles eröffnen und im Sommer veröffentlicht werden. Das Google 4a wurde Anfang August 2020 präsentiert – gut möglich, dass auch für dieses Jahr ein ähnlicher Termin angepeilt wird.

Frage in die Runde: Was würdet Ihr vom Pixel 5a halten, wenn das finale Produkt tatsächlich diesem Leak entspricht und welche Veröffentlichungs-Strategie erhofft Ihr Euch generell für dieses Jahr von Google? Schreibt es uns in die Comments!

Bildquelle: Voice/ Montage Artikelbild: NextPit