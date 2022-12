Google Pixel Tablet: Erste Spezifikationen und ein Lautsprecher-Dock

Next Pit TV

Google Pixel Tablet bekommt dicke Ränder

Google hat bereits im Oktober Marketing-Bilder des Pixel Tablets und des Lautsprecher-Docks angeteasert. Die Details beschränken sich jedoch auf das Äußere. Ob absichtlich oder nicht, der heutige Leak gewährt einen genaueren Blick auf die Software und die Funktionen des Tablets.

Die nun folgenden Bilder wurden vom Leaker "VNChocoTaco" geteilt, aber es ist zu beachten, dass der aktuelle Link zum Angebot nicht angehängt ist. Das Tablet wird als Vorabversion oder Prototyp in Verbindung mit dem Dock bezeichnet, was bedeutet, dass das gelistete Gerät nahe am Produktionsmodell ist.

Das Google Pixel Tablet ist mit 256 GB Speicher ausgestattet. / © Twitter/u/vnchocotaco

Was das Design angeht, so sehen wir ein schwarzes Pixel Tablet mit symmetrischem Layout und dicken Rändern. Die machen bei einem Tablet auch Sinn, da sonst Fehleingaben nur durch das Halten des Google Tablets vorprogrammiert sind. Das Lautsprecher-Dock hingegen ist im Vergleich zu den Vorschaubildern unverändert und ähnelt dem Nest Hub Max, wenn das Tablet in Ruheposition ist. Auf der Rückseite des Docks sehen wir neben dem Anschluss für das abnehmbare Ladekabel ein Google-Logo.

Wir sehen hier das "Smart Speaker Dock" des Google Pixel Tablets. / © Twitter/u/vnchocotaco

Google Pixel Tablet: Speicher und Prozessor

Aus dem Posting geht hervor, dass das Google Pixel Tablet mit 256 GB Speicher ausgestattet ist, wobei aktuell unklar ist, ob es auch andere Speicheroptionen geben wird. Neben dem Programmspeicher wird bestätigt, dass das Pixel-Tablet von dem Tensor-G2-Chip profitiert, der auch im Pixel 7 und Pixel 7 Pro zum Einsatz kommt. Nach einer Laufzeit von 15 Stunden und 54 Minuten hatte das Google Pixel Tablet immer noch eine Kapazität von 70 Prozent.

Gerüchten zufolge wird Mountain View das Pixel-Tablet auf seiner nächsten Google-I/O-Veranstaltung im Mai 2023 vorstellen. Das Tablet soll mit dem Betriebssystem Android 13 laufen. Wie bei den anderen Pixel-Geräten könnte Google auch hier exklusive Optimierungen an der Software vornehmen.

Wenn Google sein kommendes Tablet als Smart-Home-Display positioniert, glaubt Ihr, dass auch andere große Namen wie Apple und Amazon Tablets mit denselben Funktionen auf den Markt bringen? Unser Kommentarbereich ist offen, und wir hören Euch zu.