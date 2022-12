iPhone 13 mit o2-Tarif im Sparangebot bei Saturn!

Habt Ihr schon länger das iPhone 13 ins Auge gefasst, solltet Ihr jetzt sehr aufmerksam sein. Denn bei Saturn könnt Ihr Euch das Flaggschiff von 2021 gerade mit einem o2-Mobilfunktarif und richtig sattem Datenvolumen sichern. Beim iPhone handelt es sich um die Variante mit 128 GB und Ihr erhaltet sogar einen Wechselbonus in Höhe von 100 Euro, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt. Wir haben alle Details im Tarif-Check!

Kurz vor Weihnachten sind massenhaft Deals im Netz zu finden. Ein solcher betrifft das Apple iPhone 13, das Ihr aktuell bei Saturn mit dem o2 Free L kaufen könnt. Dabei erhaltet Ihr satte 60 GB Datenvolumen und surft im Netz der Teléfonica. Monatlich kostet Euch das Ganze 39,99 Euro und somit genauso viel, wie der Mobilfunktarif ohne ein Smartphone kosten würde.

Affiliate Angebot Apple iPhone 13

Das Apple iPhone 13 ist bereits 2021 erschienen, muss sich allerdings nicht vor dem neu erschienen iPhone 14 verstecken. Das Flaggschiff des vergangenen Jahres nutzt einen A15-Bionic-Prozessor mit 4 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Das OLED-Display fasst 6,1 Zoll und nutzt eine Bildwiederholrate von 60 Hertz. Auf der Rückseite finden sich eine Weitwinkel- und Ultraweitwinkelkamera, die jeweils mit 12 Megapixeln knipsen. Einen ausführlichen Test zum Apple iPhone 13 findet Ihr natürlich auch auf NextPit.

Lohnt sich der iPhone-Deal von Saturn?

Natürlich kauft Ihr nicht nur das iPhone 13, sondern schließt gleichzeitig einen Mobilfunktarif bei o2 ab. Hier bekommt Ihr, wie bereits erwähnt, ganze 60 GB Datenvolumen im 5G-Netz der Teléfonica und müsst Euch um längere Aufenthalte im Freien keine Sorgen mehr machen. Außerdem surft Ihr mit einer maximalen Bandbreite von bis zu 300 MBit/s und könnt einen Wechselbonus von 100 Euro einstreichen, wenn Ihr Eure Rufnummer von Eurem alten Anbieter mitbringt. Wie viel Ihr im Endeffekt zahlt, seht Ihr in unserer nachfolgenden Übersicht.

iPhone-Übersicht Eigenschaft Saturn-Deal Datenvolumen 60 GB Bandbreite Max. 300 MBit/s 5G Ja Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Tarifkosten 39,99 Euro Einmalige Gerätekosten 89,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Wechselbonus - 100,00 Euro Gesamtkosten 988,75 Euro Reguläre Gerätekosten 799,00 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 7,91 Euro Zum Angebot

Wie Ihr seht, kostet Euch das Bundle nach Ablauf der Mindestlaufzeit 988,75 Euro. Das iPhone 13 kostet Euch aktuell noch 799 Euro (laut idealo), wodurch Ihr effektiv gerade einmal 7,91 Euro für den Tarif im Monat zahlt. Wollt Ihr den Tarif zudem ohne ein Gerät buchen, zahlt Ihr bereits 39,99 Euro im Monat, erhaltet dort allerdings ebenfalls einen Wechselbonus in Höhe von 100 Euro, wodurch die Kosten effektiv auf 35,82 Euro im Monat fallen. Dementsprechend erhaltet Ihr hier das iPhone für rund 4 Euro mehr im Monat, als Euch der reine Tarif bereits bei o2 kostet.

Lest auch: Mehr Deals und Tarife findet Ihr in unserer großen o2-Tarifübersicht.

Alles in allem handelt es sich um ein wirklich spannendes Angebot von Saturn. Sucht Ihr also nach einem Apple iPhone 13 mit sattem Datenvolumen, solltet Ihr definitiv zuschlagen. Einen o2-Tarif für effektiv 7,91 Euro mit 60 GB Highspeed-Datenvolumen lässt sich sonst nur recht schwer im Netz finden. Und in diesem Fall gibt's sogar noch das iPhone 13 dazu.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das iPhone 13 interessant für Euch oder habt Ihr bereits das iPhone 14 oder gar das iPhone 15 ins Auge gefasst? Lasst es uns wissen!