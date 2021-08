Google: Mit Android 12 ist Schluss für die Android-Auto-App

Wenn Ihr Auto fahrt und ein Android-Smartphone besitzt, kennt Ihr wahrscheinlich den Google-Dienst Android Auto. Je nach Fahrzeugtyp ist die Software bereits im Fahrzeug vorinstalliert. Mit der Veröffentlichung von Android 12 beschloss Google jedoch, die Android Auto-App zugunsten des Google Assistant einzustellen, der über einen Driving Mode verfügt.

Mit der Android Auto App könnt Ihr über das Infotainmentsystem des Autos auf Euer Telefon zugreifen, Apps wie Google Maps, Waze und Spotify nutzen und Anrufe entgegenzunehmen, ohne vom Fahren abgelenkt zu werden. Google bietet jedoch auch ein ähnliches Erlebnis über den Driving Mode in der Google-Assistant-App. Mit anderen Worten, derselbe Dienst kann in verschiedenen Anwendungen des Unternehmens genutzt werden.

Um diese Funktionsüberschneidungen zu vermeiden und sich auf die Entwicklung eines einzigen Android-Gesamterlebnisses für Autos zu konzentrieren, hat Google gegenüber 9to5Google bestätigt, dass Android Auto auf Smartphones mit Android 12 zugunsten des Fahrmodus von Google Assistant eingestellt werden wird:

Für diejenigen, die Android Auto in kompatiblen Fahrzeugen verwenden, ändert sich an der Experience nichts. Für diejenigen, die die Experience auf dem Handy nutzen (Android Auto App), werden diese in den Fahrmodus von Google Assistant verschoben. Ab Android 12 wird der Fahrmodus von Google Assistant die integrierte mobile Fahr-Experience sein. Weitere Einzelheiten können wir derzeit nicht mitteilen.

Ich persönlich glaube, dass dieser Schritt von Google ziemlich konsequent ist, da der Fahrmodus im Google Assistant einfacher zu bedienen ist und als Standard-App auf einer viel größeren Anzahl von Smartphones vorhanden ist. In vielen verschiedenen Geräten gibt es für den Google Assistant sogar eigens einen Hardware-Button.

Es ist jedoch etwas besorgniserregend zu sehen, dass der Assistant immer mehr Aufmerksamkeit von Google erhält und dadurch noch mehr Menschen dazu zwingt, ihn für wichtige alltägliche Handlungen zu nutzen, wie eben z. B. für die tägliche Fahrt von zu Hause zur Arbeit.

Was haltet Ihr also von diesem Schritt von Google? Ich bin gespannt, was Ihr dazu denkt, also schreibt es uns in die Comments.