Google Wallet kehrt als digitale Geldbörse für Android zurück

Google hat eine eigene digitale Wallet-App angekündigt.

Google Wallet kann Debit- und Kreditkarten sowie Tickets, virtuelle Schlüssel, Ausweise und mehr speichern.

Die Wallet-App wird Google Pay in den meisten Ländern ersetzen.

Bislang diente Google Pay sowohl als mobile Geldbörse als auch als Online-Zahlungssystem. Jetzt kündigt Google die Wallet-App an, die Eure physische Geldbörse durch eine digitale ersetzt. Sie speichert dann nicht nur Bankkarten, sondern auch Fahrkarten, virtuelle Autoschlüssel, Impfpässe, Treue- und Geschenkkarten sowie Bordkarten.

Entwickler erhalten nun Zugang zu Google Wallet, so dass Unternehmen ihre eigenen Karten und Ausweise wie Hotelzimmerschlüssel ohne zusätzliche Kosten hinzufügen können. Außerdem arbeitet Google mit den Behörden in den USA zusammen, um in Zukunft auch Ausweise in der App zu speichern.

Was die Sicherheit anbelangt, so sagt Google, dass Eure Ausweise sicher und nur lokal auf Eurem Gerät gespeichert werden. Das Unternehmen wird nicht einmal Zugriff auf diese sensiblen Informationen haben. Dies ist eine altbekannte Angelegenheit, da Apple die gleiche Funktion auf iOS bereits eingeführte.. Geht davon aus, dass Google – ähnlich wie Apple zuvor – auch bei der Speicherung persönlicher IDs strenge Sicherheitsmaßnahmen einführen wird.

Google Wallet wird in den meisten Ländern die Google-Pay-App ersetzen. / © Google

Die Google-Wallet-App kommt auch nach Deutschland

Google Wallet wird eine separate App sein und Google Pay in mehr als 40 Ländern, in denen der Dienst aktuell verfügbar ist, ersetzen.Pay wird in die Wallet-App integriert und bleibt bei Transaktionen das Online-Zahlungssystem. Auch das ist wieder ähnlich wie bei Apples Wallet-App und dem Dienst Apple Pay.

Einige Dinge verwirren jedoch weiterhin: In den USA und Singapur wird es beispielsweise sowohl die Wallet- als auch die Pay-App geben, während in Indien nur GPay verfügbar sein wird. Google arbeitet daran, die Wallet-App in weiteren Ländern zu veröffentlichen. Der Rollout wird in den kommenden Wochen beginnen, und Ihr müssen die App über den Google Play Store aktualisieren.

Seid Ihr dafür gewappnet, Eure IDs in Wallet-Apps abzulegen? Lasst es uns wissen.