Gratis statt 0,99 €: Android-Game mit krassem Suchtpotenzial

Um Haarebreite wäre dieser Artikel gar nicht veröffentlicht worden. Denn das Mobile Game Galaxy Attack hat mich in der Premium-Version viel zu lange in seinen Bann gezogen. Aus diesem Grund stelle ich Euch den Weltraum-Shooter, der Euch normalerweise 99 Cent kosten würde, in unserer neuesten Kaffeepause vor.

Im Google Play Store holt Ihr Euch aktuell einen Gratis-Weltraumshooter, der vieles genau richtig macht! Denn das Mobile Game konzentriert sich auf eine simple Top-Down-View, hübsche 2D-Grafiken und eine schicke Soundkulisse aus explodierenden Raketen, Laserstrahlen und Elektromucke. Galaxy Attack ist mein Gratis-Tipp des Tages und hat mich beim Ausprobieren ziemlich in den Bann gezogen.

Nachdem ich gestern in eine der ersten Vorführungen des neuen Sci-Fi-Horrorfilms NOPE war, hoffe ich ja insgeheim auf einen neuen Alien-Boom in den Medien. Wartet Ihr auch darauf, dass wir bald wieder gedankenverloren in den Himmel schauen, könnt Ihr Euch die Wartezeit mit Galaxy Attack versüßen. Ich stelle Euch das Spiel kurz vor.

Lohnt sich der Download von Galaxy Attack (Premium)

Das Genre der Weltraumshooter hat auf Spielekonsolen und PCs schon eine lange Tradition. Ich habe vor vielen vielen Jahren den Shooter "DOVE" auf einer CD mit Gratis-Spielen entdeckt und war direkt hooked. Galaxy Attack macht im Grunde genommen dasselbe – nur eben mit einer Touch-Steuerung. Mit dem Finger bewegt Ihr ein Raumschiff, das unentwegt auf gegnerische Raumschiffe schießt.

In Galaxy Attack müsst Ihr Raumschiffe abschießen! / © NextPit

So ballert Ihr pro Runde mehrere Horden an Gegnern ab und weicht dabei Raketen aus. Power-Ups bringen Euch stärkere Waffen, Schutzschilde oder sogar andere Raumschiffe, die allesamt cool aussehen und eigene Waffensysteme bieten. Diese könnt Ihr auch über eine In-Game-Währung aufwerten, ein paar In-App-Käufe sind also auch mit von der Partie. Dafür ist die Premium-Variante werbefrei. Mehr will ich auch nicht verraten, probiert es einfach aus!

Ist der Download von Galaxy Attack sicher?

Einen faden Beigeschmack haben allerdings die vielen Tracker im Mobile Game. Die Entwickler wollen sowohl mit Facebook, Google und weiteren Werbe-Trackern Geld verdienen. Hinzu kommen laut Exodus 11 Berechtigungen, die aber nicht ungewöhnlich aussehen. Ein Ausrufezeichen für besonders kritische Tracker oder Berechtigungen zeigt Exodus nicht an.

Insgesamt ist Galaxy Attack ein spaßiger Shooter, der Euch ein paar unterhaltsame Stunden bringt. Geld ausgeben würde ich für die App nicht unbedingt, aber daher ist der kostenlose Download umso besser.

Teilt mir Eure Meinung zu Galaxy Attack in den Kommentaren mit! Stören Euch die vielen Tracker im Mobile Game oder ist es Euch egal?