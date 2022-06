Gratis statt 1,99€: Diese Kamera-App lehrt Euch, auf Farben zu achten

NEXT PIT TV

Worauf achtet Ihr, wenn Ihr ein Foto aufnehmt? Auf die Schärfe oder die Auflösung? Auf den Bildausschnitt oder das Motiv? In meinen eigenen Fotoprojekten versuche ich in letzter Zeit besonders auf die Farben zu achten. Daher finde ich unsere kostenlose App des Tages persönlich echt spannend – und hoffe, dass Ihr auch etwas damit anfangen könnt!

Denn in Palettes könnt Ihr Eure Fotos mit einer Leiste verpassen, in denen die prominenten Farben aus Eurem Bild auftauchen. Wie sein Funktionsumfang ist die Bedienung der App besonders minimalistisch – Ihr wählt ein Bild aus und könnt die Farben anschließend noch ein wenig anpassen. Lohnt sich der Download auf Euer iPhone also?

Lohnt sich der Download von Palettes?

Bevor wir diese Frage klären ein kleiner Disclaimer: Palettes macht Eure Bilder nicht besser und Ihr könnt darüber auch keine "besseren" Fotos aufnehmen. Dafür haben wir Euch die besten Kamera-Apps in einem anderen anderen Artikel zusammengefasst. Palettes kann Eure aufgenommenen Bilder erweitern und ein wenig Bewusstheit in Eure Galerie-App bringen.

Wie bereits erwähnt, sucht Ihr Euch ein Foto vom iPhone-Speicher aus und seht eine Leiste mit prominenten Farben am oberen Bildschirmrand. Diese könnt Ihr noch einmal verändern, wenn Euch die herausgesuchten Bilder nicht gefallen. Darüber hinaus könnt Ihr auch die Leiste im Bild verschieben, was zu wirklich spannenden Ergebnissen führen kann.

Der Funktionsumfang von Palette ist zwar gering, spannend ist die App aber trotzdem. / © Palette / Screenshots: NextPit

Palettes wird dadurch zu einer spannenden Möglichkeit, alte Fotos wiederzuentdecken. Alternativ könnt Ihr mit Palettes aber auch Fotos sortieren, die sich farblich ähnlich sehen. Viele Fotografen hübschen beispielsweise ihren Instagram-Feed dadurch auf, dass sie die Farben ihrer Bilder vereinheitlichen. Das könnt Ihr mit Palettes ganz gut realisieren.

Noch ein Usecase, den ich aus der App ziehe: Öffnet Ihr die Kamera in der App, wird Euch die Farbleiste auch angezeigt. Dadurch könnt Ihr die prominentesten Farben im Bildausschnitt live sehen. Das lehrt Euch ein wenig darin, beim täglichen Knipsen auf die Farben zu achten und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich Farben in verschiedenen Lichtsituationen oder Uhrzeiten verändern.

Zum Ausprobieren: Nehmt einmal dasselbe Foto in der Mittagssonne und in den Abendstunden auf. Höchstwahrscheinlich könnt Ihr den Effekt der blauen Stunde sehen, zu der Farben eine schöne Blaufärbung bekommen.

Ist der Download von Palettes sicher?

Laut AppStore sammelt Palettes - Photo Editor keine personenbezogenen Daten. Die Anwendung wird darüber hinaus noch aktiv weiterentwickelt – das letzte Update gab es letzte Woche mit einer Reihe von Bugfixes.

Seid Ihr vorsichtig bei Apps, die Eure Bilder sehen wollen? Dann könnt Ihr Palettes in iOS auch nur Zugriff auf einzelne Fotos gewähren – so liest die Anwendung nicht direkt Eure komplette Galerie-App ein.

Wie findet Ihr diese eher unkonventionelle Kamera-App? Gefällt sie Euch oder findet Ihr sie überflüssig? Ich freue mich auf Eure Meinung in den Kommentaren!