20 Gratis-Apps für Android & iOS: Diese Downloads sind aktuell kostenlos

Es gibt wieder kostenlose Apps und Mobile Games abzuräumen. In unserer Liste bekommt Ihr von uns die Anwendungen für iOS und Android präsentiert, die für eine sehr begrenzte Zeit gratis abzustauben sind. Da die Aktionen aber in der Regel nicht allzu lange gültig sind, solltet Ihr Euch ein wenig beeilen.

Auch an Pfingsten sollt Ihr nicht ohne die gewohnte Ladung Free-Apps bleiben. Egal, ob Ihr zuhause rumgammelt, oder auf dem Weg nach Sylt seid: Ihr solltet einen flotten Blick auf unsere Apps werfen, denn die sind ruckzuck wieder kostenpflichtig. Am besten lest Ihr hier also gar nicht lange weiter, sondern richtet die Aufmerksamkeit sofort auf die Links unten, damit Ihr nichts verpasst.

Einen Hinweis geben wir Euch dennoch schnell noch an die Hand: Ladet Euch Spiele und Apps auch dann herunter, wenn Ihr augenblicklich keine Verwendung dafür habt, oder der Platz auf dem Handyspeicher eng wird. Ihr könnt die App direkt wieder löschen, denn sie ist dennoch in Eure Bibliothek gewandert – und aus der könnt Ihr die Anwendung jederzeit wieder kostenlos installieren.

Kostenlose Apps und Handyspiele im Google Play Store

Kostenlose Apps für Euer Android-Handy

Reminder Pro ( 2,29 € ): Macht das, was der Name verspricht: In Sekundenschnelle legt Ihr Erinnerungen an für Geburtstage, Fristen, Aufgaben und was auch immer Euch einfällt.

): Macht das, was der Name verspricht: In Sekundenschnelle legt Ihr Erinnerungen an für Geburtstage, Fristen, Aufgaben und was auch immer Euch einfällt. Farbkreis ( 1,99 € ): Praktische App für Künstler und Grafikdesigner. Zeigt Euch beispielsweise Komplementärfarben an und benennt Farben, wenn Ihr mit dem Handy draufhaltet.

): Praktische App für Künstler und Grafikdesigner. Zeigt Euch beispielsweise Komplementärfarben an und benennt Farben, wenn Ihr mit dem Handy draufhaltet. Was kann ich ausgeben? Premium ( 3,39 € ) [ Endet am Sonntag! ]: Der Name ist Programm und so erhaltet Ihr mit dieser App Überblick darüber, wie viel Geld Ihr täglich ausgeben dürft.

) [ ]: Der Name ist Programm und so erhaltet Ihr mit dieser App Überblick darüber, wie viel Geld Ihr täglich ausgeben dürft. Money Manager – Kostenerfassung ( 3,99 € ) [ Nur noch heute! ]: Umfangreiches Tool, mit dem Ihr ähnlich wie bei der vorigen App Eure Kosten und Ausgaben im Blick behalten könnt.

) [ ]: Umfangreiches Tool, mit dem Ihr ähnlich wie bei der vorigen App Eure Kosten und Ausgaben im Blick behalten könnt. Galerie ( 4,29 € ): Eine Fotogalerie-App, mit der Ihr Eure Fotos und Videos im Handumdrehen sortieren könnt. Kommt auch mit einem kleinen Editor zum Beschneiden und Drehen von Bildern.

Kostenlose Android-Spiele

Stickman Ghost Premium ( 0,59 € ): Zu einer ordentlichen Free-Apps-Liste gehört eigentlich auch immer ein Stickman-Spiel, oder? In diesem Fall habt Ihr es mit einem Action-RPG zu tun.

): Zu einer ordentlichen Free-Apps-Liste gehört eigentlich auch immer ein Stickman-Spiel, oder? In diesem Fall habt Ihr es mit einem Action-RPG zu tun. Stickman Warriors Dragon Legend Super Battle Fight ( 0,59 € ) [ nur bis Sonntag! ]: Zu einer ordentlichen Free-Apps-Liste gehört eigentlich auch immer ein Stickma ... oh, wartet – den Text hatten wir schon. Duelliert Euch in diesem Spiel im Manga-Stil mit anderen und gebt ihnen ordentlich was auf die Mütze!

) [ ]: Zu einer ordentlichen Free-Apps-Liste gehört eigentlich auch immer ein Stickma ... oh, wartet – den Text hatten wir schon. Duelliert Euch in diesem Spiel im Manga-Stil mit anderen und gebt ihnen ordentlich was auf die Mütze! Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV ( 3,59 € ): Dieses Solitär-Spiel haben wir Euch schon öfter empfohlen. Nettes Game mit putziger Grafik.

): Dieses Solitär-Spiel haben wir Euch schon öfter empfohlen. Nettes Game mit putziger Grafik. Demon Warrior Premium ( 0,59 € ): Da der Stickman-Gag langsam durch ist, erzähle ich Euch lieber, dass Ihr dieses Action-RPG mit mehr als 100 Stages auch offline spielen könnt.

): Da der Stickman-Gag langsam durch ist, erzähle ich Euch lieber, dass Ihr dieses Action-RPG mit mehr als 100 Stages auch offline spielen könnt. Mystic Guardian PV ( 3,59 € ): Ein RPG mit Hack'n-Slash-Action im Old-School-Look, der an die guten, alten Action-RPGs der Neunziger erinnert.

Kostenlose Apps und Handyspiele im Apple App Store

Kostenlose iOS-Apps

Remote Control Pro ( 9,99 € ): Nutzt Ihr Euren Rechner zum Musikhören oder zum Filmeschauen? Dann könnte diese App nützlich für Euch sein, die aus Eurem iPhone oder iPad eine Fernbedienung macht.

): Nutzt Ihr Euren Rechner zum Musikhören oder zum Filmeschauen? Dann könnte diese App nützlich für Euch sein, die aus Eurem iPhone oder iPad eine Fernbedienung macht. Phone Drive: File Storage Sync ( 3,99 € ): Mit dieser App macht Ihr Euer iOS-Device zum Flash-Drive und könnt lokale oder Cloud-Dateien auf Eurem iPhone oder iPad speichern, anzeigen und verwalten.

): Mit dieser App macht Ihr Euer iOS-Device zum Flash-Drive und könnt lokale oder Cloud-Dateien auf Eurem iPhone oder iPad speichern, anzeigen und verwalten. PropFun Pro ( 0,99 € ): Wieder eine dieser Foto-Apps, die Eure Bilder modifiziert und frech behauptet, die spaßigste Foto-App von allen zu sein. Ich tippe mal, dass es nicht die spaßigste App von allen ist, aber immerhin können wir sie kostenlos antesten und es rausfinden.

): Wieder eine dieser Foto-Apps, die Eure Bilder modifiziert und frech behauptet, die spaßigste Foto-App von allen zu sein. Ich tippe mal, dass es nicht die spaßigste App von allen ist, aber immerhin können wir sie kostenlos antesten und es rausfinden. Search Ace Pro ( 2,99 € ): Schlanker Websearch-Browser, der es Euch ermöglicht, mit einem Suchwort Websites und Schlüsselwörter zu gruppieren. Hat zudem einen Werbeblocker mit an Bord.

): Schlanker Websearch-Browser, der es Euch ermöglicht, mit einem Suchwort Websites und Schlüsselwörter zu gruppieren. Hat zudem einen Werbeblocker mit an Bord. Breathing Zone ( 3,99 € ): Atmet mal wieder richtig durch. Diese Digital-Wellbeing-App liefert Euch dazu die passenden Atemübungen.

Kostenlose iOS-Spiele

On Tour Bord Game ( 3,99 € ): Einmal mit der eigenen Band auf große Tour durchs ganze Land gehen – wer will das nicht? Mit diesem Game könnt Ihr diesen Traum leben.

): Einmal mit der eigenen Band auf große Tour durchs ganze Land gehen – wer will das nicht? Mit diesem Game könnt Ihr diesen Traum leben. Wasteland – Portrait Mode FPS ( 1,99 € ): Habt Ihr Bock auf einen First-Person-Shooter, den Ihr im Porträtmodus spielen könnt? Dann sucht nicht weiter und erledigt die Mutanten!

): Habt Ihr Bock auf einen First-Person-Shooter, den Ihr im Porträtmodus spielen könnt? Dann sucht nicht weiter und erledigt die Mutanten! Crossroads ( 4,99 € ): Bei diesem Spiel handelt es sich um einen Rollenspiel-Dungeon-Crawler im Stil eines Sammelkartenspiels.

): Bei diesem Spiel handelt es sich um einen Rollenspiel-Dungeon-Crawler im Stil eines Sammelkartenspiels. Shadow Of Death: Premium Games ( 0,99 € ): Grafisch schön gemachtes und gut bewertetes Fantasy-Abenteuer, das Ihr auch offline zocken könnt.

): Grafisch schön gemachtes und gut bewertetes Fantasy-Abenteuer, das Ihr auch offline zocken könnt. Block vs Block ( 4,99 € ): Diesem Spiel tut man vermutlich nicht unrecht tut, wenn man es als Tetris-Klon bezeichnet. Bringt frischen Wind ins Genre.

Das war's für heute! Viel Spaß mit den Downloads und kommt heil durchs Pfingstwochenende! Wir würden uns freuen, wenn Ihr kurz Bescheid gebt, sollte eine der Apps wieder kostenpflichtig werden.