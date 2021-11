Gratis statt 2,59 €: Dieser Sprachrekorder schont Gedächtnis und Handyspeicher

Wie wäre es, wenn Ihr ein Tool auf dem Handy installiert hättet, mit dem Ihr Eure Stimme in drei verschiedenen Audioformaten, auf zwei Kanälen und mit fünf Bitraten aufnehmen könntet? Dieser kostenlose App-Vorschlag des Tages bietet genau das – und mehr. Voice Recorder Pro kostet normalerweise 2,59 € im Google Play Store, ist aber kurzzeitig kostenlos.

Die Aktion endet in 4 Tagen

Die App hat eine 4,4-Sterne-Bewertung im Play Store

Voice Recorder Pro enthält keine Werbung oder In-App-Käufe

Voice Recorder Pro wurde bereits mehr als 10.000 Mal installiert und ist ein Tool, das in verschiedenen Alltagssituationen eingesetzt werden kann. Nehmt Kurse und Workshops, Interviews, Meetings am Arbeitsplatz und sogar Podcasts auf.

Mit einer übersichtlichen und intuitiven Benutzeroberfläche ist Voice Recorder Pro sehr einfach zu bedienen und für die nächsten vier Tage kostenlos im Google Play Store erhältlich.

Google Play-Gutscheincode – Spiele, Apps und andere Inhalte verschenken

Warum lohnt sich der Download von Voice Recorder Pro?

Voice Recorder Pro ermöglicht eine erweiterte Suche nach Audiodateien und bietet eine Reihe von Bitratenoptionen. Das ist ideal für alle, die nicht viel Platz im internen Speicher Ihres Handys haben. Die Bitrate reicht von 48 bis 256 kbps, wobei die App standardmäßig auf 128 kbps eingestellt ist.

Mit dem Tool könnt Ihr auch Sprache in Stereo- und Monokanälen sowie in den Formaten M4a, WAV und 3gp aufnehmen. Darüber hinaus bietet es u. a. Abtastraten in DVD- (48 kHz) und CD-Qualität (44,1 kHz).

Mit einer übersichtlichen und intuitiven Benutzeroberfläche verdient Voice Recorder Pro einen Platz auf Eurem Smartphone / © NextPit

Die Bedienung der App ist sehr intuitiv, mit Bedienelementen zum Starten, Anhalten und Beenden der Aufnahme direkt auf dem Bildschirm und sogar zum Löschen der Audiodatei während des Vorgangs. Ihr könnt die Aufnahme auch über die Benachrichtigungsleiste steuern. Die App kann offline genutzt werden.

Voice Recorder Pro bietet die Möglichkeit, Audiodateien von Drittanbietern zu öffnen, aber ich habe einige grundlegende Bearbeitungsoptionen vermisst, z. B. das Schneiden von Anfang und Ende eines Interviews oder das Auswählen und Trennen bestimmter Abschnitte der Dateien. Hierfür benötigt Ihr eine zweite Software.

Im Google Play Store ist die Zahl der Bewertungen noch gering, aber die Kommentare sind recht positiv. Mit einer Bewertung von 4,4 Sternen von knapp 150 Stimmen bezieht sich die Kritik an Voice Recorder Pro im deutschen Play Store lediglich auf die fehlende Unterstützung der deutschen Sprache.

Respektiert Voice Recorder Pro Eure Privatsphäre?

In seinen Datenschutzbestimmungen, die über den Google Play Store zugänglich sind, erklärt der Entwickler Sladjan, dass die gesammelten Informationen Internetprotokolladressen (IP) umfassen. Zu den gesammelten Informationen gehören Internet-Protokoll-Adressen (IP-Adressen), Browser-Typ, Internet-Service-Provider (ISP), Datum und Zeitstempel, aber diese Informationen sind nicht mit persönlich identifizierbaren Daten verbunden. Das heißt, die erhobenen Daten dienen lediglich der Analyse der Nutzung und der Korrektur von Fehlern.

Nach einer kurzen Überprüfung durch die Exodus-Privacy-Plattform wurde im Code der Android-App kein Tracker entdeckt. Darüber hinaus enthält Voice Recorder Pro keine Werbung oder In-App-Käufe und erfordert kein Konto.

Die Berechtigungen umfassen den Zugriff auf den Telefonspeicher und die Ordner Fotos, Medien und Dateien zum Lesen, Ändern und Löschen von Inhalten auf dem USB-Speicher. Der Zugriff auf das Mikrofon ist erforderlich und die App muss im Hintergrund laufen – beides ist der Art der Software geschuldet und somit folgerichtig. Alle Berechtigungen sind also mit dem Betrieb des Dienstes vereinbar.

Was haltet Ihr von Sprachrekorder Pro? Sind Audio- und Musikanwendungen für Euch generell von Interesse? Hinterlasst Eure Meinung unten in den Kommentaren!