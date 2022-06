Gratis statt 4,69 €: Schnappt Euch diese außergewöhnliche Notizen-App

Der Name "Notizen" ist selbst für eine Notizen-App kein besonders einfallsreicher. Aber lasst Euch davon nicht täuschen. Die App hat richtig was auf dem Kasten – und ist derzeit im Google Play Store kostenlos statt für 4,69 Euro erhältlich.

"Notizen" gibt es aktuell kostenlos statt 4,69 € im Google Play Store – allerdings ohne Datum für die Aktion.

Die App verzichtet auf Werbung oder In-App-Käufe

"Notizen" ist mit 4,3 Sternen bewertet bei mehr als 1.100 Rezensionen und mehr als 100.000 Downloads

Eigentlich ist Antoine unsere Koryphäe für Notizen-Apps. Aber als ich eben über diese schlicht "Notizen" getaufte App stolperte, war mir klar, dass ich sie Euch ans Herz legen möchte.

Deshalb lohnt sich der Download der Notizen-App

"Notizen" kommt mit einer kleinen Einführung für die wichtigsten Funktionen, ist generell aber eh sehr intuitiv zu bedienen. Legt Ihr Notizen an, könnt Ihr festlegen, ob es sich um einfachen Text handeln soll, oder um eine Liste. Bei Listen könnt Ihr die einzelnen Posten abhaken und – wenn gewünscht – erledigte Punkte aus der Notiz entfernen.

Ihr könnt Eure Notizen sehr umfangreich gestalten, Texte und Hintergrundfarbe formatieren und Dateien anhängen. / © NextPit

Darüber hinaus könnt Ihr Schrift formatieren, Hintergrundfarben ändern und Dateien an die Notiz anhängen. Dabei kann es sich sowohl um Bilder, Sprachnotizen oder andere Dateien handeln. "Notizen" bietet Euch eine Kalenderfunktion und zeigt Euch auf der Hauptseite die für den Tag relevanten Notizen an. Organisiert ist alles in Tabs, die Ihr auch beliebig ändern und erweitern könnt.

Eure Notizen könnt Ihr mit anderen teilen, oder aber auch als Verknüpfung auf Euren Homescreen legen. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, Widgets zu nutzen und Eure Notizen werden Euch auch in den Benachrichtigungen angezeigt. Wenn Ihr wollt, könnt Ihr auch Backups erstellen, wobei Ihr die Wahl habt, ob Ihr nur den Text oder Text plus Anhänge sichert. Auch könnt Ihr Eure Notizen automatisch mit Google Drive oder anderen Cloud-Diensten synchronisieren.

Ihr könnt Eure Listen auch per Widget oder Verknüpfung auf den Homescreen legen. / © NextPit

Unterm Strich erhaltet Ihr also ein leicht zu bedienendes, umfangreiches Notizen-Tool, das für meinen Geschmack nichts vermissen lässt. Dummerweise wissen wir nicht, wie lange die Promo-Aktion läuft. Also ladet es Euch so schnell wie möglich herunter, bevor es wieder kostenpflichtig wird.

Wie sicher ist der Download von "Notizen"?

Notes wurde von Vitaliy Panov entwickelt, dessen andere Tools ebenfalls mehr als vier Sterne bei Google Play einheimsen. In seiner Datenschutzerklärung erklärt der Entwickler, dass er zu Wartungszwecken Protokolldaten (IP-Adresse, Gerätename, Betriebssystemversion, Uhrzeit und Datum der Nutzung) sammelt.

Die Exodus-Plattform verweist lediglich auf einen werbefreien Trackers für OpenTelemetry, ein Analyse- und Statistik-Tool. Insgesamt 14 Berechtigungen werden gelistet, die aber nicht allesamt notwendig sind – beispielsweise benötigt Ihr den Zugriff aufs Mikrofon nur, wenn Ihr Sprachnotizen anhängen wollt. Unter den verlangten Berechtigungen befindet sich nichts Ungewöhnliches, sodass Ihr bedenkenlos zuschlagen könnt. Sehr positive Rezensionen und 4,3 Sterne bei über 100.000 Downloads sind ebenfalls Beleg für eine sehr lohnenswerte App.

Kann man Euch mit einer Notizen-App noch hinterm Ofen hervorlocken? Was haltet Ihr generell von Tipps zu solchen Produktivitäts-Apps? Schreibt es uns in die Kommentare.