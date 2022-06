Handy-Bundle sorgt für Abkühlung: Sommer-Deal bei Vodafone im Check

Der Sommer hält glücklicherweise gerade Einzug in Deutschland und ich kann die Menschen in ihren Dachgeschosswohnungen schon stöhnen hören. Da kommt das Angebot von Vodafone doch genau richtig. Denn beim Mobilfunkanbieter bekommt Ihr bis zum 29. Juni nicht nur das Xiaomi 12 im passendem Vertrag, sondern auch noch einen Xiaomi-Ventilator dazu. Klingt gut? Dann haben wir hier den Tarif-Check für Euch!

Bei Vodafone könnt Ihr aktuell ein ganz besonderes Sommer-Angebot abgreifen. Der Anbieter reagiert auf die steigenden Temperaturen und den (bisher) wirklich schönen Sommer. Denn Ihr bekommt das aktuelle Flaggschiff des Herstellers, das Xiaomi 12, mit einem Gratis-Ventilator und passendem Mobilfunktarif im Bundle. Dabei sichert Ihr Euch zusätzlich einen Rabatt auf die monatliche Tarifgebühr und die Bereitstellungskosten.

Das Xiaomi 12 bietet ein 6,3 Zoll großes AMOLED-Panel, das mit 120 Hertz wiederholt, was vor allem Gamer freuen dürfte. Für die nötige Power sorgt ein Snapdragon 8 Gen 1 Prozessor mit einer Speicherkonfiguration von 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher. Wie gut sich das Smartphone im Alltag schlägt, erfahrt Ihr ausführlich in unserem Test zum Xiaomi 12.

Lohnt sich das Xiaomi-Angebot von Vodafone?

Neben dem Smartphone bekommt Ihr zusätzlich einen smarten Standventilator und den Vodafone GigaMobil M Tarif. Dabei handelt es sich um einen Mobilfunktarif mit 25 GB Datenvolumen, einer Allnet-Flat und 5G in einem der besten Netze Deutschlands. Zusätzlich spart Ihr noch die Anschlussgebühr und mit dem Code "GIGA" zahlt Ihr zudem 20 Prozent weniger im Monat. Wie das Ganze aussieht, seht Ihr in der nachfolgenden Tabelle.

Xiaomi-Bundle im Überblick Eigenschaft Xiaomi-Bundle Datenvolumen 25 GB 5G? Ja Allnet-Flat? Ja Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 59,99 € 49,99 € Einmalige Gerätekosten 1,00 € Anschlussgebühr 39,99 € entfällt Versandkosten 4,99 € entfällt Mindestlaufzeit 24 Monate Gesamtkosten 1.200,76 € Zum Angebot!

Ihr seht also, dass Ihr für das gesamte Bundle über einen Zeitraum von 24 Monaten insgesamt 1.200,76 Euro zahlen müsst. Die Geräte kosten Euch laut Preisvergleich rund 670 Euro, solltet Ihr sie im Einzelhandel kaufen. Somit entsteht Euch ein Effektivpreis von 22,12 Euro pro Monat für den Vertrag.

Einige von Euch werden sich fragen, was das besondere an dem Gratis-Ventilator ist. Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Standventilator, der sich perfekt in Euer Smart Home integrieren lässt. Denn Ihr könnt ihn nicht nur via Sprachsteuerung bedienen, sondern dank des Gleichstrommotors spart Ihr auch noch Strom. Zusätzlich habt Ihr die Auswahl aus rund 100 Stufen, um die perfekte Windbrise in Euer Zuhause zu bringen.

Der Deal wirkt auf den ersten Blick recht teuer. Seid Ihr nur auf der Suche nach einem Xiaomi 12, zahlt Ihr hier über den Zeitraum von zwei Jahren fast das doppelte. Allerdings erhaltet Ihr hier noch einen wirklich guten Vertrag im Vodafone-Netz und einen gratis Ventilator. Wollt Ihr Euch also in der Hitze keine Umstände machen, kann sich der Vertrag durchaus lohnen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist eine Zugabe wie der Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!