25 Gratis-Apps für Android & iOS: Diese Downloads sind aktuell kostenlos

Zweimal pro Woche sammeln wir hier einen Haufen Downloads für Euch zusammen. Die Prämisse ist jede Woche, dass es sich um Apps handelt, die eigentlich Geld kosten und nun für kurze Zeit gratis angeboten werden. Bedeutet für Euch: Seid lieber flott! Das gilt vor allem für die iOS-Anwendungen, bei denen wir nie vorher wissen, wie lange sie noch kostenlos erhältlich sind.

Wir strecken unsere Fühler auf Seiten wie MyDealz oder Apps wie AppsFree aus, um diese Deals zu finden. Wenn Ihr denkt, dass Ihr das lieber selbst in die Hand nehmen wollt, ist das gar kein Problem. Lest einfach Antoines Artikel dazu, in dem er Euch erklärt, wie Ihr sicher kostenlose Software für iOS und Android findet.

Tipp: Kein Platz auf dem Handyspeicher mehr? Dann installiert Euch die interessanten Apps nur ganz kurz und schmeißt sie nach der Installation direkt wieder runter. Sie bleiben in Eurer Bibliothek und können jederzeit wieder kostenlos neu installiert werden.

Kostenlose Apps und Handyspiele im Google Play Store

Kostenlose Apps für Euer Android-Handy

VPN Pro (0,89 €) : Diese App sichert Eure sensiblen Daten mit modernster Verschlüsselungstechnologie, die Eure IP-Adresse verschleiert, sodass kein böswilliger Hacker Eure Internetaktivitäten verfolgen kann.

: Diese App sichert Eure sensiblen Daten mit modernster Verschlüsselungstechnologie, die Eure IP-Adresse verschleiert, sodass kein böswilliger Hacker Eure Internetaktivitäten verfolgen kann. Pro Mp3 player - Qamp (0,99 €) : Ein umfangreicher MP3-Audioplayer mit 10-Band-Equalizer, Bassverstärker und vielen anderen Funktionen zur Klangverbesserung.

: Ein umfangreicher MP3-Audioplayer mit 10-Band-Equalizer, Bassverstärker und vielen anderen Funktionen zur Klangverbesserung. Phone Booster Pro - Force Stop ( 9,99 € ): Mit dieser Anwendung könnt Ihr die Leistung Eures Smartphones optimieren, indem Ihr die Geschwindigkeit, die Akkulaufzeit und vieles mehr verbessert.

): Mit dieser Anwendung könnt Ihr die Leistung Eures Smartphones optimieren, indem Ihr die Geschwindigkeit, die Akkulaufzeit und vieles mehr verbessert. Cast Menu Widget Pro (0,89 €) : Mit dieser App könnt Ihr den Bildschirm Eures Geräts einfach auf Euren Fernseher oder über Chromecast streamen.

: Mit dieser App könnt Ihr den Bildschirm Eures Geräts einfach auf Euren Fernseher oder über Chromecast streamen. Mandala Maker 360 (0,59 €) : Mit dieser App könnt Ihr in wenigen einfachen Schritten wunderschöne und komplexe Mandala-Designs erstellen.

: Mit dieser App könnt Ihr in wenigen einfachen Schritten wunderschöne und komplexe Mandala-Designs erstellen. mAh Battery Pro (0,89 €) : Wenn Ihr wissen möchtet, wie es um Euren Akku bestellt ist, könnt Ihr mit dieser App ganz einfach auf viele Informationen Eures Geräts zugreifen, einschließlich des aktuellen Akkustatus und der tatsächlichen Kapazität.

: Wenn Ihr wissen möchtet, wie es um Euren Akku bestellt ist, könnt Ihr mit dieser App ganz einfach auf viele Informationen Eures Geräts zugreifen, einschließlich des aktuellen Akkustatus und der tatsächlichen Kapazität. Notizen (4,69 €) : Eine App für Notizen, die konsequenterweise den einfachen Namen "Notes" trägt.

Kostenlose Android-Handyspiele

Offline Tap Tap Cartoonist (0,99 €): Helft Mr. Paper, mit seinen Cartoons die Welt zu erobern, um sich für die schlechte Bezahlung seiner Arbeit zu rächen.

Helft Mr. Paper, mit seinen Cartoons die Welt zu erobern, um sich für die schlechte Bezahlung seiner Arbeit zu rächen. DungeonMon! (0,99 €) : Schaltet 90 coole Monster frei und trainiert sie, um mit Euren Monstern gegen Zombies zu kämpfen.

: Schaltet 90 coole Monster frei und trainiert sie, um mit Euren Monstern gegen Zombies zu kämpfen. Fastar VIP (0,99 €) : Ein Spiel mit niedlicher Optik, in dem Ihr Gegenstände sammelt und Eure Fee aufpäppeln müsst.

: Ein Spiel mit niedlicher Optik, in dem Ihr Gegenstände sammelt und Eure Fee aufpäppeln müsst. Dungeon Corporation S (1,09 €) : Ein einfaches Spiel, in dem Ihr Dungeons zerstört und Euren Charakter automatisch auflevelt.

: Ein einfaches Spiel, in dem Ihr Dungeons zerstört und Euren Charakter automatisch auflevelt. Spelling Gaps PRO (2,19 €): Ein pädagogisches Rechtschreibspiel, das Eure Rechtschreibkenntnisse auf anregende und unterhaltsame Weise trainiert.

Ein pädagogisches Rechtschreibspiel, das Eure Rechtschreibkenntnisse auf anregende und unterhaltsame Weise trainiert. 2 Player Quiz Pro (1,99 €) : Ein Multiplayer-Spiel, in dem es Euer Ziel ist, einen Marker so nah wie möglich an der befragten Stadt zu platzieren.

Vorübergehend kostenlose iOS-Apps im Apple AppStore

Kostenlose Apps für Euer iPhone

Money Spending Expense Tracker (2,99 €) : Mit dieser App könnt Ihr Euer Geld verwalten, um Eure Finanzen besser im Griff zu haben. Ihr könnt Eure Ausgaben tracken und mit Freunden und Familienmitgliedern teilen.

: Mit dieser App könnt Ihr Euer Geld verwalten, um Eure Finanzen besser im Griff zu haben. Ihr könnt Eure Ausgaben tracken und mit Freunden und Familienmitgliedern teilen. File Explorer for Mac [Pro] (4,99 €): Verwandelt Euer iPhone oder iPad in einen drahtlosen USB-Stick für Euren Mac und habt vollen Zugriff auf Eure Mac-Dateien.

Verwandelt Euer iPhone oder iPad in einen drahtlosen USB-Stick für Euren Mac und habt vollen Zugriff auf Eure Mac-Dateien. Safety Note+ Pro ( 2,99 € ): Schützt Eure Notizen vor neugierigen Blicken, indem Ihr sie per Fingerabdruck entsperrt und automatisch Fotos von Eindringlingen macht, die versuchen, Euch auszuspionieren.

): Schützt Eure Notizen vor neugierigen Blicken, indem Ihr sie per Fingerabdruck entsperrt und automatisch Fotos von Eindringlingen macht, die versuchen, Euch auszuspionieren. Videdit (0,99 €) : Mit dieser App bearbeitet Ihr Eure Videos auf vielfältige Weise und macht sie mit über 30 eingebauten Funktionen beeindruckender und abwechslungsreicher.

: Mit dieser App bearbeitet Ihr Eure Videos auf vielfältige Weise und macht sie mit über 30 eingebauten Funktionen beeindruckender und abwechslungsreicher. Tonality: Music Theory (6,99 €): Eine umfassende Musikanwendung, mit der Ihr Akkorde, Tonleitern und allgemeine Musiktheorie für Musiker aller Niveaustufen übt.

Kostenlose iOS-Spiele im Apple AppStore

Und? War für Euch dieses Mal was dabei? Falls nicht: Nicht verzagen, Samstag geht es ja schon weiter! Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns mitteilt, sollte zwischendurch eine der Apps wieder auf kostenpflichtig springen.