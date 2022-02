Gratis für Android statt 5,99 €: Dungeon-Crawler für Oldschool-Fans

Dungeon Princess: Offline RPG ist ein klassischer Dungeon-Crawler.

Die App hat eine 4,5-Sterne-Bewertung von über 5.200 Usern.

Schnelles Kampfsystem im 8-Bit-Look.

Früher gab es RPGs, die jedes Gamer-Herz auch heute noch berühren. Games wie Final Fantasy haben mir früher schlaflose Nächte beschert und so bin ich auch heute noch ein absoluter Verfechter des Genres. Auf dem Smartphone gibt es heutzutage zahlreiche 8-Bit-RPGs, allerdings stechen nur wenige aus der Masse heraus. Bei Dungeon Princess: Offline RPG ist das allerdings etwas anderes. Das Game wird Euch eine ganze Weile beschäftigen und macht zudem noch richtig Laune.

Warum sich der Download von Dungeon Princess lohnt

Die Geschichte des Games ist recht simpel. Der Held "ISM" versucht seine Schwester "NADIE" zu einer Prinzessin zu machen. Zugegeben, das ist nicht unbedingt der Plot, aus dem Hollywood-Filme gemacht werden, aber die Storyline spielt sich dennoch recht unterhaltsam. Ihr startet das Game mit diesen beiden Geschwistern und werdet direkt in einen der 1000 (!) möglichen Dungeons geschmissen. Dabei gilt es allerdings nicht einen Dungeon in klassischer Crawler-Manier zu erkunden, sondern vielmehr den Gegnern so richtig eins auf den Senkel zu geben.

Dabei stehen Euch allerhand Helden zur Verfügung, die Ihr nach und nach sammeln könnt. Ich war anfangs ziemlich verwirrt, als ich den ersten Gegner gesehen habe, denn eine Erklärung bleibt leider aus. Das Game sieht wie die klassischen, rundenbasierten Final Fantasy-Teile aus, allerdings spielt es sich doch etwas anders. Durch das Antippen der verschiedenen Charaktere könnt Ihr deren Fertigkeiten aktivieren, die mit unterschiedlichen Abklingzeiten ausgestattet sind. Somit fehlt der taktische Aspekt klassischer RPGs zwar ein wenig, allerdings macht es durchaus Spaß, den Gegner nach und nach eins draufzuknüppeln.