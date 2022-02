Kostenlos für Android & iOS: Diese Apps gibt's derzeit gratis

Hier kommt wieder eine ganze Rutsche kostenloser Apps für iOS und Android. Gemeint sind dabei nicht die ohnehin kostenlosen Apps, sondern Pro-Versionen, die lediglich für kurze Zeit umsonst sind. Verliert also am Besten keine Zeit und installiert Euch alles, was Ihr gebrauchen könnt.

Zweimal pro Woche bekommt Ihr von uns einen Berg kostenloser Apps für iOS und Android empfohlen. Hier ist jetzt der erste Schwung, der zweite Beitrag mit Gratis-Apps folgt wie immer am Samstag. Bei Android wissen wir in der Regel, wie lange die Anwendungen kostenlos bleiben. Bei iOS ist das nicht der Fall, so dass Ihr möglicherweise über Apps stolpern könnt, an denen wieder ein Preisschild klebt. Informiert uns in dem Fall bitte in den Kommentaren.

Tipp: Ihr findet eine App grundsätzlich interessant, benötigt sie aber gerade nicht? Trotzdem herunterladen! Ihr könnt sie danach direkt wieder vom Handy löschen und jederzeit wieder kostenlos neu installieren.

Kostenlose Apps und Mobile Games im Google Play Store

Gratis-Apps im Google Play Store

Kontakt-Widget (0,69 €) : Organisiert schnell Eure wichtigen Kontakte, indem Ihr sie auf dem Startbildschirm platziert. Ihr könnt sie auch nach Lust und Laune anpassen, schnell anrufen oder ihnen eine Nachricht schicken! (Nur auf englisch)

: Organisiert schnell Eure wichtigen Kontakte, indem Ihr sie auf dem Startbildschirm platziert. Ihr könnt sie auch nach Lust und Laune anpassen, schnell anrufen oder ihnen eine Nachricht schicken! (Nur auf englisch) Equalizer FX Pro ( 1,89 € ): Ein erstklassiger Equalizer, mit dem Ihr über die schön gestaltete Benutzeroberfläche eine breite Palette von Einstellungen ändern könnt. Weiter könnt Ihr bestimmte Frequenzen anheben, den Bass verstärken und der Lautstärke bei Bedarf etwas mehr Power verleihen. (Nur auf englisch)

): Ein erstklassiger Equalizer, mit dem Ihr über die schön gestaltete Benutzeroberfläche eine breite Palette von Einstellungen ändern könnt. Weiter könnt Ihr bestimmte Frequenzen anheben, den Bass verstärken und der Lautstärke bei Bedarf etwas mehr Power verleihen. (Nur auf englisch) Speed View GPS (0,89 €) : Mit 16 verschiedenen Farbstilen könnt Ihr mit Speed View GPS Informationen über Eure aktuelle Route, wie z.B. die Geschwindigkeit verfolgen und Euch Eure Karten und Routen anzeigen lassen. (Nur auf englisch)

: Mit 16 verschiedenen Farbstilen könnt Ihr mit Speed View GPS Informationen über Eure aktuelle Route, wie z.B. die Geschwindigkeit verfolgen und Euch Eure Karten und Routen anzeigen lassen. (Nur auf englisch) Simple Nav Bar (0,79 €) : Wenn Euer Gerät nicht über eine Schnellzugriffs-Navigationsleiste verfügt, ist Simple Nav Bar die ideale Lösung! Ihr könnt die verschiedenen Schaltflächen vollständig anpassen, ihnen Funktionen zuweisen und mit einer Wischbewegung schnell auf sie zugreifen. (Nur auf englisch)

: Wenn Euer Gerät nicht über eine Schnellzugriffs-Navigationsleiste verfügt, ist Simple Nav Bar die ideale Lösung! Ihr könnt die verschiedenen Schaltflächen vollständig anpassen, ihnen Funktionen zuweisen und mit einer Wischbewegung schnell auf sie zugreifen. (Nur auf englisch) Pholorize ( 2,99 € ): Bringt die Farben Eurer alten Familienfotos zurück! Mit Pholorize könnt Ihr Bilder, die in Schwarz-Weiß oder Graustufen aufgenommen wurden, bequem neu einfärben. Ihr könnt dies entweder manuell tun oder die implementierten neuronalen KI-Tools verwenden. (Nur auf englisch)

): Bringt die Farben Eurer alten Familienfotos zurück! Mit Pholorize könnt Ihr Bilder, die in Schwarz-Weiß oder Graustufen aufgenommen wurden, bequem neu einfärben. Ihr könnt dies entweder manuell tun oder die implementierten neuronalen KI-Tools verwenden. (Nur auf englisch) BrainAural ( 0,69 € ): Ohmmm! Diese App spielt Euch verschiedene Frequenzen in die Ohren. Das soll Euch zu helfen, den idealen Geisteszustand für jede Aufgabe zu erreichen. Es gibt verschiedene Modi zum Lernen, Meditieren, zur Schmerzlinderung und mehr! Funktioniert für mein Trataka wie Magie! Wenn Ihr mehr erfahren möchtet, haben wir auch einen eigenen Artikel für diese App. (Nur auf englisch)

Kostenlose Android-Spiele

A Tale of Little Berry Forest 1 ( 0,79 € ): Ein Landwirtschaftsspiel für Kids im Ölmalerei-Look mit niedlicher, handgezeichneter Grafik und einfacher Spielmechanik. In diesem Spiel müsst Ihr kleine Minispiele absolvieren und so die Geheimnisse des Waldes aufdecken. (Nur auf englisch)

): Ein Landwirtschaftsspiel für Kids im Ölmalerei-Look mit niedlicher, handgezeichneter Grafik und einfacher Spielmechanik. In diesem Spiel müsst Ihr kleine Minispiele absolvieren und so die Geheimnisse des Waldes aufdecken. (Nur auf englisch) Sudden Warrior Plus ( 0,79 € ): Ein rasantes Action-RPG, bei dem Ihr wie verrückt tippen müssen, um Monster zu töten und die Level zu schaffen. Sammelt Gegenstände und Krieger und zeigt den Monstern, wer der Boss ist! (Nur auf englisch)

): Ein rasantes Action-RPG, bei dem Ihr wie verrückt tippen müssen, um Monster zu töten und die Level zu schaffen. Sammelt Gegenstände und Krieger und zeigt den Monstern, wer der Boss ist! (Nur auf englisch) Cyber Fighters: Offline-Spiel ( 1,09 € ): Nach dem 3. Weltkrieg werden die Menschen zu Cyber-Kämpfern und kämpfen ums Überleben. In der Premium-Version dieses Kampfspiels erhaltet Ihr Zugang zu besseren Outfits für Eure Charaktere, um in einer Cyberpunk-Welt zu kämpfen. Ihr könnt den Kampf auch gegen andere Spieler in verschiedenen Multiplayer-Modi austragen! (Nur auf englisch)

): Nach dem 3. Weltkrieg werden die Menschen zu Cyber-Kämpfern und kämpfen ums Überleben. In der Premium-Version dieses Kampfspiels erhaltet Ihr Zugang zu besseren Outfits für Eure Charaktere, um in einer Cyberpunk-Welt zu kämpfen. Ihr könnt den Kampf auch gegen andere Spieler in verschiedenen Multiplayer-Modi austragen! (Nur auf englisch) Save the Boy ( 0,59 € ): Niedliches Side-Scrolling-Spiel mit blockiger Grafik und sehr einfacher Steuerung. Weicht den Hindernissen aus, besiegt die Dynos und rettet den Jungen! (Nur auf englisch)

): Niedliches Side-Scrolling-Spiel mit blockiger Grafik und sehr einfacher Steuerung. Weicht den Hindernissen aus, besiegt die Dynos und rettet den Jungen! (Nur auf englisch) Zombie Defence Premium: Tap Game ( 0,69 € ): Erlebt rasante Zombie-Action! Schaltet Gegenstände frei und tötet Zombies. Mit Euren Waffen, superschnellen Reflexen und Spezialfähigkeiten könnt Ihr den verschiedenen Zombie-Typen in diesem Spiel den absoluten Schrecken einjagen. (Nur auf englisch)

Kostenlose iOS-Apps und Mobile Games im Apple App Store

Kostenlose iOS-Apps

Drum Beats+ Rhythm Machine ( 5,49 € ): Entdeckt tolle Beats und lasst Euch zu eigenen Rhythmen inspirieren in dieser coolen Multi-Tool-Metronom-App. Sie verfügt über eine riesige Bibliothek von Beats und bietet eine Menge Funktionen, die für Musiker:innen nützlich sind. (Nur auf englisch)

): Entdeckt tolle Beats und lasst Euch zu eigenen Rhythmen inspirieren in dieser coolen Multi-Tool-Metronom-App. Sie verfügt über eine riesige Bibliothek von Beats und bietet eine Menge Funktionen, die für Musiker:innen nützlich sind. (Nur auf englisch) PXL - Mosaic Art ( 2,29 € ): Ein minimaler Bildeditor, mit dem Ihr Eure Bilder verpixeln und sogar Mosaike aus ihnen erstellen könnt! Der Entwickler bewirbt die App für Hochzeitsfotos, aber ich würde wahrscheinlich ein paar süße NFTs machen. (Nur auf englisch)

): Ein minimaler Bildeditor, mit dem Ihr Eure Bilder verpixeln und sogar Mosaike aus ihnen erstellen könnt! Der Entwickler bewirbt die App für Hochzeitsfotos, aber ich würde wahrscheinlich ein paar süße NFTs machen. (Nur auf englisch) Phraseboard Keyboard ( 2,29 € ): Mit dieser Tastatur könnt Ihr ganze Phrasen speichern und kategorisieren, so dass Ihr Euren Chat automatisieren können! Wenn Ihr auf die neuesten Dating-Apps steht, müsst Ihr diese App unbedingt ausprobieren!

): Mit dieser Tastatur könnt Ihr ganze Phrasen speichern und kategorisieren, so dass Ihr Euren Chat automatisieren können! Wenn Ihr auf die neuesten Dating-Apps steht, müsst Ihr diese App unbedingt ausprobieren! Blur Background ( 1,09 € ): Verwischt automatisch den Hintergrund Eurer Bilder mit verschiedenen Blur-Stilen. Ihr könnt auch die Stärke der Unschärfe ändern. (Nur auf englisch)

): Verwischt automatisch den Hintergrund Eurer Bilder mit verschiedenen Blur-Stilen. Ihr könnt auch die Stärke der Unschärfe ändern. (Nur auf englisch) Amber Safe ( 1,09 € ): Speichert alle Eure Keychain-Encryption-Schlüssel sicher in der iCloud, so dass Ihr von all Euren vernetzten Geräten darauf zugreifen können. (Nur auf englisch)

Kostenlose iOS-Spiele

Bird's Forest ( 5,49 €) : In diesem entspannenden, atmosphärischen Spiel könnt Ihr einen Wald betreten und versuchen, majestätische Vögel zu fangen. Nachdem Ihr den Vogel gefangen habt, könnt Ihr seine Umrisse ausdrucken und nach Belieben einfärben oder Aufkleber daraus machen! Das Spiel verfügt auch über einen wunderschönen Soundtrack. (Nur auf englisch)

In diesem entspannenden, atmosphärischen Spiel könnt Ihr einen Wald betreten und versuchen, majestätische Vögel zu fangen. Nachdem Ihr den Vogel gefangen habt, könnt Ihr seine Umrisse ausdrucken und nach Belieben einfärben oder Aufkleber daraus machen! Das Spiel verfügt auch über einen wunderschönen Soundtrack. (Nur auf englisch) Super Tank Battle ( 5,49 € ): Super Tank Battle ist eine Hommage an die klassischen Panzerschlachtspiele der vergangenen Jahrzehnte und bietet die verrückte Taktik-Action, die wir in unserer Kindheit geliebt haben. (Nur auf englisch)

): Super Tank Battle ist eine Hommage an die klassischen Panzerschlachtspiele der vergangenen Jahrzehnte und bietet die verrückte Taktik-Action, die wir in unserer Kindheit geliebt haben. (Nur auf englisch) No Wifi Games: Unblock Puzzles ( 2,29 € ): Kein Wi-Fi? Kein Problem! In diesem traditionellen Blockspiel zockt Ihr auch ohne Verbindung. Das Spiel verfügt über 8-Bit-Musik und besitzt eine einfache Spielmechanik. Die Puzzles können aber ziemlich herausfordernd sein! (Nur auf englisch)

): Kein Wi-Fi? Kein Problem! In diesem traditionellen Blockspiel zockt Ihr auch ohne Verbindung. Das Spiel verfügt über 8-Bit-Musik und besitzt eine einfache Spielmechanik. Die Puzzles können aber ziemlich herausfordernd sein! (Nur auf englisch) Rain Drop Catcher ( 2,29 € ): In diesem entspannenden Spiel müsst Ihr die Regentropfen auffangen, um Eure Pflanze zu gießen. Keine verwirrende Mechanik oder Stress. Einfach nur entspannende Pflanzenbewässerung. (Nur auf englisch)

): In diesem entspannenden Spiel müsst Ihr die Regentropfen auffangen, um Eure Pflanze zu gießen. Keine verwirrende Mechanik oder Stress. Einfach nur entspannende Pflanzenbewässerung. (Nur auf englisch) Break Brick Out ( 10,99 € ): Ein weiteres retro-inspiriertes Spiel. In Break Brick Out müsst Ihr alle Ziegelsteine zerbrechen, um das Level zu beenden. Erlebt einfache Arcade-Action in mehreren, komplexen Levels! (Nur auf englisch)

Wie gefällt Euch unsere Auswahl in dieser Woche? Habt Ihr andere interessante Apps oder Spiele im Google Play Store oder Apple App Store gefunden? Schreibt es uns in die Comments!