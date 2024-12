Heißluftfritteusen liegen voll im Trend. Während herkömmliche Fritteusen auf massig Fett setzen, ist das hier nicht der Fall. Zudem bereiten die Geräte Euer Essen schneller, einfacher und vor allem energiesparender vor, als es ein Backofen könnte. Jetzt gibt es genau so ein Gerät bei MediaMarkt für weniger als 100 Euro. Ob sich die Cosori CS158 wirklich auszahlt, verrät unser Deal-Check.

Ihr liebt Pommes mit knusprigem Hähnchen oder seid riesige Fans von gegrilltem Gemüse? Dann darf eine Heißluftfritteuse nicht in Eurem Küchen-Repertoire fehlen. Genau so ein Gerät der Marke Cosori bekommt Ihr jetzt bei MediaMarkt zum Spitzenpreis geboten. Bis zum 30. Dezember, also nur noch kurze Zeit, wird der Preis hier um satte 44 Prozent auf gerade einmal 89 Euro gedrückt. Wir zeigen Euch, warum sich das Küchengerät für diesen Preis lohnen kann.

Das bietet Euch die günstige Heißluftfritteuse von Cosori

Ganz grundsätzlich sind Heißluftfritteusen nicht nur eine fettfreie und dadurch gesündere Alternative zur herkömmlichen Fritteuse. Gleichzeitig kann es sich ebenfalls lohnen, das Gerät anstelle eines Backofens zu verwenden. Falls Ihr beispielsweise nur eine kleine Portion aufbacken möchtet, müsst Ihr nicht extra den großen Ofen vorheizen, sondern könnt dies ganz bequem (und energiesparender) mit dem kleineren Küchengerät tun.

Für 89 Euro bekommt Ihr mit der Heißluftfritteuse von Cosori dabei ein ordentliches Küchengerät mit den wichtigsten Kernfunktionen. So besitzt die Heißluftfritteuse ein großes Volumen von 5,5 Litern, wodurch Ihr problemlos selbst größere Portionen auf einmal zubereiten könnt. Im Vergleich zu teureren Modellen, etwa der Marke Ninja, fehlt hier jedoch eine Trennwand beim Frittierkorb (um gleichzeitig zwei unterschiedliche Programme auswählen zu können). Dafür werden fünf Grillspieße sowie ein Grillspießrost direkt mitgeliefert.

Der Korb bietet ein Volumen von 5,5 Litern – besitzt aber keine Trennwand. / © Cosori

Darüber hinaus gestaltet sich die Handhabung recht simpel. Dank der verschiedenen Tasten, die jeweils mit Symbolen für die Zutaten versehen sind, erfolgt die Auswahl und Zubereitung ganz intuitiv. Ihr habt zudem die Möglichkeit, die Temperatur und Kochzeit nach Belieben anzupassen. Besonders spannend ist jedoch die hauseigene VeSync-App. Mit dieser könnt Ihr sämtliche Einstellungen bequem über Euer Smartphone vornehmen und erhaltet zudem Benachrichtigungen, sobald Euer Essen fertig ist. Außerdem besteht die Möglichkeit, eigene Rezepte in der App zu speichern. Die einzelnen Komponenten des Küchengeräts lassen sich zudem ganz unkompliziert in der Spülmaschine reinigen.

So viel spart Ihr tatsächlich beim MediaMarkt-Deal

Wirklich beachtlich wird all das aber vor allem mit Blick auf den aktuellen Angebotspreis. MediaMarkt streicht im Rahmen seiner "Final Countdown"-Aktion zum Jahresende nämlich noch bis zum 30. Dezember ganze 44 Prozent vom UVP. Dadurch stehen für Euch schlussendlich nur noch 89 Euro für die Heißluftfritteuse auf der Rechnung. Der Versand ist obendrein kostenfrei, wodurch MediaMarkt für das derzeit beste Angebot im Netz sorgt.

Auch mit Blick auf den Preisverlauf der vergangenen Monate kann sich der aktuelle Deal sehen lassen: Zwar war das Küchengerät kürzlich noch mal zwei Euro günstiger, sonst wurde aber noch nie zuvor ein ähnlicher Preis erreicht. Wer derzeit Interesse an einer neuen Heißluftfritteuse hat, kann hier also bedenkenlos zugreifen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die günstige Heißluftfritteuse interessant für Euch oder muss es eine Ninja für Euch sein? Lasst es uns wissen!