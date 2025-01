Eines der ersten neuen Smartphones im Jahr 2025 ist das Honor Magic 7 Lite. Für weniger als 400 Euro erwartet Euch hier ein ausdauernder Akku, eine solide Leistung und eine 108-MP-Hauptkamera. Ab sofort könnt Ihr den neuen Midranger vorbestellen und bekommt einige spannende Geschenke kostenlos dazu. Was Euch hier erwartet und ob sich das Vorbesteller-Angebot wirklich lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Derzeit findet die CES in Las Vegas statt. Höchste Zeit also, dass Honor sein neuestes Einsteigermodell präsentiert. Mit dem Honor Magic 7 Lite bekommt Ihr ein günstiges Smartphone geboten, dass auf dem Datenblatt durchaus interessant aussieht. Seit dem 07. Januar könnt Ihr Euch das Gerät im Online-Shop des Herstellers vorbestellen und aus den Farben "Titanium Purple" oder "Titanium Black" auswählen. Gerade einmal 399,90 Euro soll das neue Honor Magic 7 Lite kosten und als Vorbesteller winken drei spannende Geschenke.

Honor Magic 7 Lite: Stärkere Kamera, besserer Akku, aber...

Die technischen Daten des neuen Honor-Smartphones versprechen ein recht spannendes Mittelklasse-Smartphone. Mit Blick auf den direkten Vorgänger, fällt jedoch auf, dass einige Neuerungen eher Verhalten ausfallen. Beide Modelle setzen auf ein 6,78 Zoll großes AMOLED-Display mit einer maximalen Bildwiederholrate von 120 Hz. Das neuere Smartphone löst nun mit 1.224 x 2.700 Pixeln auf, beim Magic 6 Lite waren es noch 1.200 x 2.652 Pixel. Die maximale Helligkeit des Bildschirms soll zudem 4.000 Lux betragen, wodurch es auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar sein sollte.

Auch bei der CPU hat sich nicht viel verändert. Im Jahr 2025 setzt Honor bei seinem Einsteigermodell weiterhin auf einen Snapdragon 6 Gen 1, der dieses Mal mit 8 GB RAM und 512 GB (statt 256 GB) UFS-3.1-Speicher ausgestattet wurde. Für alltägliche Anwendungen reicht das auch vollkommen aus, allerdings sind ressourcenintensivere Aufgaben eher schwierig für den in die Jahre gekommenen Prozessor.

Das starke Curved-Display ist dem Honor Magic 7 Lite erhalten geblieben – genauso wie das auffällige Kamera-Modul auf der Rückseite. / © Honor / Collage: nextpit

Bei der Gegenüberstellung der Kamera-Module fällt auf, dass Honor sich endlich vom unnötigen 2-MP-Makroshooter verabschiedet hat. Stattdessen bekommt Ihr jetzt ein Dual-Modul, dass aus einer 108-MP-Hauptkamera mit einer f/1.75-Blende und einer 5-MP-Ultraweitwinkelkamera mit einer f/2.2-Blende besteht. Entscheidender Unterschied zur Vorgängervariante ist jedoch, dass nun Bildstabilisierungen in Form von OIS und EIS zum Einsatz kommen und die Kamera durch KI unterstützt wird.

Ein weiteres Upgrade gibt's beim Akku. Statt 5.300 mAh bietet das Honor Magic 7 Lite jetzt eine satte Kapazität von 6.600 mAh. Zusätzlich gibt es auch eine Schnellladefunktion mit bis zu 66 Watt. Ansonsten soll das neue Mittelklasse-Smartphone (Bestenliste) softwarebasierte KI-Features bieten. Zu guter Letzt bleibt noch das verstärkte Gehäuse zu erwähnen, welches das Smartphone vor Stürzen aus zu zwei Metern schützen soll. Mit seinen Maßen von 162,8 x 75,5 x 7,98 Millimetern und einem Gewicht von 189 Gramm bleibt es dennoch kompakt und leicht.

Das neue Honor Magic 7 Lite vorbestellen

Habt Ihr Interesse am neuen Honor-Smartphone, könnt Ihr es Euch ab sofort vorbestellen. Am 15. Januar soll dann die Auslieferung beginnen. Wie bereits erwähnt ist es in zwei Farbvarianten erhältlich und bietet lediglich eine Speicherkonfiguration (8 GB + 512 GB). Für 399,90 Euro erhaltet Ihr allerdings nicht nur das Smartphone, sondern bekommt auch die Honor Earbuds X6, sowie den "Honor SuperCharge Power Adapter" obendrauf. Das Ladegerät kostet Euch im Netz derzeit knapp 30 Euro, für die Kopfhörer würden noch einmal knapp 40 Euro fällig werden.

Entscheidend ist jedoch das dritte "Geschenk". Sollte Euer Honor Magic 7 Lite innerhalb von 180 Tagen stark beschädigt werden, habt Ihr nämlich die Möglichkeit einmalig Ersatz anzufordern – ohne Reparatur oder zusätzliche Kosten. Möchtet Ihr Euch ein günstiges Mittelklasse-Smartphone der neuesten Generation sichern und habt es vor allem auf eine lange Akkulaufzeit, ein hervorragendes Curved-Display und die verbesserte Kamera abgesehen, seid Ihr mit dem Handy durchaus gut bedient. Falls Ihr etwas weniger ausgeben möchtet, empfiehlt sich übrigens auch ein Blick in unseren Vergleich der besten Smartphones unter 300 Euro.

Was haltet Ihr von dem Honor Magic 7 Lite? Ist das Smartphone interessant für Euch oder ist der veraltete Prozessor ein Problem für Euch? Lasst es uns wissen!