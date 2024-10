Das Honor Pad 9 kam erst Anfang des Jahres nach Deutschland. Der Einstiegspreis von 349,90 Euro wird mittlerweile kaum noch verlangt. In den meisten Fällen erhaltet Ihr Angebote rund um 260 Euro. Allerdings setzt der Hersteller selbst hier nochmal einen drauf und bietet Euch das Android-Tablet (Bestenliste) jetzt für gerade einmal 229,90 Euro an. Einen besseren Deal gab es bisher nicht.

Bis zum 31.10. spart Ihr beim Kauf des Honor Pad 9 richtig!

So gut ist das Angebot zum Honor Pad 9 wirklich

Bis zum 31. Oktober könnt Ihr Euch das Angebot noch im Online-Shop von Honor schnappen. Hier kostet das Tablet normalerweise 299,90 Euro. Durch einen Direktrabatt fällt der Preis jetzt allerdings um 70 Euro. Das nächstbeste Angebot im Netz liegt zudem bei 261,95 Euro. Auch der bisherige Bestpreis von 250,32 Euro wird bei diesem Deal noch einmal unterboten.

Tablets von Honor sind außerdem relativ preisstabil. Sobald sie sich auf dem Markt eingependelt haben, sinken sie selten unter einen bestimmten Schwellenwert. So ist es auch beim Honor Pad 9. Das Allround-Tablet gab es bisher nie günstiger. Falls Ihr ohnehin auf der Suche nach einem Android-Gerät mit einer ordentlichen Leistung für alltägliche Aufgaben seid, macht Ihr bei diesem Angebot dementsprechend nichts verkehrt.

120 Hz, fetter Akku und alltagstaugliche Leistung – Honor Pad 9 im Überblick

Vor allem das 12,1-Zoll-LC-Display macht den Allrounder erst so richtig spannend. Denn es löst mit 2.560 x 1.600 Pixeln auf und bietet eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, was in diesem Preissegment eine absolute Seltenheit darstellt. Als Prozessor findet sich ein Snapdragon 6 Gen 1 von Qualcomm, der in einer einzigen Speicherkonfiguration erhältlich ist. Hier stehen Euch 8 GB RAM und 256 GB interner Speicher zur Verfügung. Mit MagicOS 7.2 gibt's zudem ein Betriebssystem, das auf Android 13 basiert und wirklich flüssig arbeitet.

Das Honor Pad 9 verbessert neben dem IPS-Panel auch den Prozessor und die Akkulaufzeit im Vergleich zum Vorgänger. / © HONOR

Wie lange es Updates gibt, verrät der Hersteller allerdings nicht. Allerdings erwartet Euch ein satter 8.300-mAh-Akku, der sich mit bis zu 35 W aufladen lässt. Die Rückkamera knippst Bilder mit 13 MP und die Frontkamera schafft immerhin noch 8 MP, wodurch Ihr auch in Meetings problemlos erkannt werdet. Für die Arbeit, Schule oder das Studium ist das Tablet also mehr als ausreichend und auch für Netflix-Abende im Hotel bietet das Tablet die nötigen Voraussetzungen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Honor Pad 9 interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu performanteren Geräten?