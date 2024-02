Hoymiles-Wechselrichter zum Bestpreis: Hoymiles HM-1500 nur noch 179 €!

Sucht Ihr für Euer Balkonkraftwerk oder die hauseigene Solaranlage noch den passenden Wechselrichter, hat Reichelt gerade ein spannendes Angebot. Der Händler bietet den drosselbaren Hoymiles HM-1500 gerade zum spannenden Preis an. Was der Micro-Inverter leistet und wie Ihr das Angebot wahrnehmen könnt, erfahrt Ihr in diesem Deal-Check.

Hoymiles HM-1500 im Angebot bei Reichelt

Dank Mehrwertsteuer-Aktion nur 179,99 Euro

Der Deal gilt nur für Privatkunden