Huawei in Europa vor dem Aus?

Die USA haben jüngst ihre Maßnahmen gegen Huawei und ZTE verschärft und setzen nun auch Deutschland unter Druck. Direkt ist in der Medienlandschaft etwas von einem "Huawei-Rückzug aus Europa" zu lesen. Doch was ist dran an einem möglichen Smartphone-Verkaufsende der Huawei-Geräte in Deutschland, wie einem Huawei Mate 50 Pro oder Huawei Nova 10 Pro ?

Next Pit TV

Wird sich Huawei mit seinem Smartphone-Geschäft aus Europa zurückziehen?

Diese Frage liest man in den vergangenen Tagen angesichts der verschärften US-Sanktionen des Öfteren. Und ohne um den heißen Brei herumzuschreiben gibt es direkt hier eine Antwort: NEIN! Huawei wird nicht Deutschland verlassen – eher das Gegenteil wird der Fall sein. Huawei wird die verschiedenen europäischen Standorte in einem Hauptsitz vereinen. Aus einem Interview der Zeitschrift "Politico" ist zu entnehmen, dass dafür der Standort in Deutschland, Düsseldorf auserwählt wurde.

Auch lesenswert – der Nutznießer: Die besten Xiaomi-Smartphones 2022

Zu den mehr als drei Jahren anhaltenden US-Sanktionen, die den Verzicht der Google Mobile Services (GMS) und die Verwendung von 5G-Technologie in den Huawei-Smartphones verbieten, kam nun in der vergangenen Woche das rigorose Import- und Verkaufsverbot in den USA dazu. Der Abgeordnete Michael McCaul gab im US-Repräsentantenhaus bekannt, das Deutschland die Sicherheit Europas auf das Spiel setzen würde. Deutschland hingegen begegnet, dass man zwar die Überprüfungen verstärken, jedoch nicht Huawei generell verbannen würde.

In diesem Zusammenhang: Huawei Mate 50 Pro im Hands-on

Dennoch scheint Huawei auch in Deutschland spürbare Absatzprobleme mit seinen Smartphones zu haben. Das zuletzt präsentierte Huawei Mate 50 Pro, welches wir zumindest in einem ersten Hand-on schon testen konnten, ist inzwischen bei Amazon für 1.199 Euro erhältlich. Das auf der IFA 2022 präsentierte Huawei Nova 10 Pro (zum Test), welches ebenfalls von uns schon ausführlich getestet wurde, hingegen nicht.

Affiliate Angebot Huawei Mate 50 Pro In Schwarz und Silber erhältlich. Flaggschiff-Smartphone mit variabler Blende! Zur Geräte-Datenbank

Entlassungen bei Huawei

Huawei wird durch die Zusammenlegung seiner Standorte sicherlich einige der knapp 13.000 Mitarbeiter:innen entlassen müssen. Das ergibt unterm Strich natürlich erneute Einsparungen, auch wenn man es anders verkauft:

„Durch die Zusammenlegung der beiden europäischen Regionen werden wir unseren europäischen Kunden noch effizientere Lösungen und Services bieten und unsere Initiativen für ein grüneres digitales Europa und die Förderung europäischer Talente gemeinsam noch tatkräftiger umsetzen können.,“ so Carsten Senz, VP Corporate Communications Huawei Deutschland.

Auf lange Sicht gibt es nur zwei Möglichkeiten: Die US-Sanktionen werden zumindest dahingehend entschärft, das Huawei wieder GSM und 5G verwenden darf – oder das chinesische Unternehmen wird sich vom Smartphone-Verkauf in Europa weiter distanzieren. Dann wird man sich dem sehr erfolgreichen Verkauf von Desktop-PCs, Ultrabooks (beide mit WindowsOS), Smartwatches, Monitoren und Kopfhörern in Europa fokussieren.

Was ist Eure Meinung zu der seit drei Jahren geführten Diskussion? Vermisst Ihr die Huawei-Smartphones mit den Google-Diensten? Kauft Ihr Huawei auch ohne 5G oder gibt es inzwischen für Euch genug Alternativen am Markt? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare!