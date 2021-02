Huawei Mate X2 vorgestellt: Eine Prise Galaxy Fold, zwei Prisen teuer

Huawei hat mit dem Mate X2 sein neuestes Foldable in China vorgestellt! Im Nachfolger der Modelle Find X und Find X2 hat der angeschlagene Technologiekonzern seine Faltrichtung geändert, sich mehr am Galaxy Fold orientiert und den Preis ordentlich hochgedreht.

Die größte Änderung beim Mate X2 ist sicherlich die Art und Weise, wie Ihr es zusammenfalten könnt. Denn Huawei hat sich dieses Mal für ein nach innen faltbares Design entschieden, ähnlich wie beim Samsung Galaxy Z Fold 2. Anders als das Fold 2 hat das Mate X2 jedoch ein keilförmiges Design, das zu einem Ende hin dünner wird. Am dicksten ist das Telefon an dem Teil, in dem die Kameramodule untergebracht sind. An seiner dünnsten Stelle misst das Mate X2 nur 4,4 mm.

Huawei sprach auch über ein neues Scharnierdesign, das es dem Nutzer ermöglicht, das Telefon ohne Spalt zu falten. Das Unternehmen behauptet, dass es Flüssigmetall auf Zirkonium-Basis und Karbonfaser-Paneele verwendet – was nach Angaben des Unternehmens dazu beigetragen hat, das Gesamtgewicht des Telefons zu reduzieren. Mit fast 300 Gramm ist das Mate X2 aber keineswegs leicht und ist ein paar Gramm schwerer als das Fold 2.

Das Huawei Mate X2 bekommt vier Farbvarianten / © Huawei

Das nach innen faltbare Design bedeutet auch, dass das Handy nun zwei separate Displays bekommt. Während das äußere Display 6,45 Zoll groß ist und eine Auflösung von 2.700 x 1.160 Pixeln hat, misst das Hauptdisplay im ausgeklappten Zustand stolze 8 Zoll und löst mit 2.480 x 2.200 Pixeln auf.

Beide Panels nutzen OLED-Technologie und unterstützen eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz, was nicht ganz an das 120 Hz-Hauptpanel des Fold 2 heranreicht. Die Touch-Abtastrate für die beiden Displays ist ebenfalls leicht unterschiedlich: 180Hz für das Hauptdisplay und 240Hz für das externe Display.

Das sind die wichtigsten Features

Das Huawei Mate X2 wird, wenig überraschend, von Huawei's neuestem 5nm SoC angetrieben – dem Kirin 9000. Obwohl er nicht so schnell ist wie der Snapdragon 888, ist der Kirin 9000 definitiv Flaggschiff-Niveau und ist auf Augenhöhe (wenn nicht sogar etwas besser als der SD 865 vom letzten Jahr). Das Telefon kommt mit 8 GB RAM und zwei Speicheroptionen: 256GB und 512GB. Und nein, es gibt keinen Speicherkartenslot – nur für den Fall, dass Ihr Euch das gefragt habt.

Huawei hat sich im Bereich der Smartphone-Fotografie einen Namen gemacht und aus demselben Grund waren die Erwartungen an die Kamera des Mate X2 hoch. Das Unternehmen hat nicht enttäuscht und Ihr dürft froh sein, dass das Mate X2 vier Kameras auf der Rückseite hat. Eine 50MP RYYB-Hauptkamera, einen 16MP Ultrawide-Sekundär-Shooter (der auch als Makro-Objektiv fungiert), eine 12MP Tele-Kamera mit OIS und eine 8MP Periskop-Zoom-Kamera, ebenfalls mit OIS. Es gibt auch eine 16-MP-Frontkamera, die sich in einem "Punchhole"-Ausschnitt auf dem externen Display befindet.

Das Huawei Mate X2 und sein externes Display mit der 16MP Selfie-Kamera / © Huawei

Für ein Handy dieser Größe klingt der 4.500-mAh-Akku ein bisschen mickig. Mit dem Supercharger von Huawei kann das Mate X2 allerdings mit 55 Watt geladen werden. Wie von einem Flaggschiff des Jahres 2021 erwartet, unterstützt das Mate X2 5G-Netzwerke und bietet auch Unterstützung für WI-Fi 6.

Kommt es mit Google-Diensten?

Wenden wir uns nun dem größten Problem des Huawei Mate X2 zu – seiner Achillesferse, sozusagen. Da es keine Anzeichen für ein Ende des Handelskriegs zwischen den USA und China gibt, steht Huawei nach wie vor auf einer Liste, die das Unternehmen von der Zusammenarbeit mit US-Unternehmen ausschließt. Aus dem gleichen Grund wird das Mate X2, wenn es jemals auf Märkte außerhalb Chinas kommt, ohne Google Services kommen. Während einige Leute dachten, dass dieses Telefon mit Huaweis eigenem Harmony OS laufen wird, ist das nicht der Fall und das Gerät läuft weiterhin mit einer de-gegoogelten Version von Android 10 mit EMUI 11.

Das Mate X2 ist sogar teurer als das Samsung Galaxy Z Fold 2/ © Huawei

In China, wo die Google-Dienste keine Rolle spielen, kostet das Huawei Mate X2 18.000 CNY (2300 Euro) für die Basisvariante mit 256 GB und 19.000 CNY (2420 Euro) für die 512-GB-Option. Damit ist das Handy deutlich teurer als das Galaxy Z Fold 2, das für "nur" 1.999 US-Dollar auf den Markt kam. Ob das Handy es nach Deutschland schafft, ist aktuell ebenfalls noch unklar.