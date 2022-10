Huawei Nova 10 SE steht kurz vor dem globalen Launch

Huawei hat zuletzt auf der IFA 2022 in Berlin gezeigt, was man aktuell für den globalen Markt vorgesehen hat. Ganz schlüssig ist man sich hierzulande jedoch noch nicht, was den Launch des Huawei Mate 50 Pro anbelangt. Vielleicht werden wir das schon in Kürze gemeinsam mit dem Huawei Nova 10 SE präsentiert bekommen. Denn das wurde nun ebenfalls auf der globalen Huawei-Seite gesichtet – jedoch ohne Preisangabe.

Huawei Nova 10 SE auf der Huawei-Seite veröffentlicht

Mittelklasse-Smartphone erhält 108-MP-Hauptkamera

Den Antrieb übernimmt ein Snapdragon 680