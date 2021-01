Huawei Watch GT2 Pro im Test: Hübsche Smartwatch für jedes Handgelenk

Smartwatches haben im Laufe der Jahre definitiv an Zugkraft gewonnen und schaffen es immer mehr, eine bessere Version der klassischen Armbanduhr darzustellen. Dennoch gibt es noch immer Raum für Verbesserungen. Wird sich die Wearable-Tech-Landschaft mit der Veröffentlichung der Huawei Watch GT2 Pro verändern oder ist sie nur ein weiteres 0815-Gerät? Tauchen wir in den Test ein und finden wir's heraus.

Das 47-mm-Gehäuse wird von zwei austauschbaren Armbändern begleitet, die sich im Handumdrehen austauschen lassen. Dabei könnt Ihr Euch zwischen einem Lederarmband und einem Fluorelastomer-Armband, das ein wenig besser für Workouts und Schwimmen geeignet scheint. Es ist eine angenehme Überraschung zu sehen, dass Huawei in diese Richtung geht. Also ein Armband für den Sport und eines für besondere Anlässe mitzuliefern.

Smartwatch-Funktionen

Als Smartwatch soll die Huawei Watch GT 2 Pro natürlich dafür sorgen, dass ich auf die meisten meiner Smartphone-Funktionen zugreifen kann, ohne mein Handy dabei tatsächlich aus der Tasche nehmen zu müssen. In erster Linie zeigt die Uhr Benachrichtigungen von meinem Smartphone an, angefangen bei eingehenden Textnachrichten, WhatsApp-Nachrichten, E-Mails usw. Allerdings empfand ich die Messaging-Funktion als unausgereift, da ich nicht einmal eine schnelle Antwort per WhatsApp in Form einer Vorlage senden konnte, da es einfach keine Option dafür gab. Sogar meine Casio WSD-F20 Pro-Trek, die vor fast 4 Jahren auf den Markt kam, erlaubte es mir, Nachrichten zu beantworten und sogar darin enthaltene Bilder zu betrachten – etwas, das die GT2 Pro nicht bietet.

Meiner Meinung nach ein Pluspunkt war jedoch die Möglichkeit, Anrufe auf der Huawei Watch GT2 Pro anzunehmen und über die Uhr mit dem Teilnehmer zu sprechen. Dadurch fühlte ich mich wie Dick Tracy und der eingebaute Lautsprecher erwies sich als laut genug, um eine anständige Konversation zu führen, allerdings mit einer Einschränkung - diese Funktion funktioniert nur, wenn Ihr ein Android-Smartphone nutzt. iPhone-User sollten besser bei ihrer Apple Watch bleiben.

Natürlich funktioniert die Telefonie auch nur, wenn Ihr alleine in einem Raum seid, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von uns sicherstellen möchten, dass die eigenen Gespräche möglichst privat bleiben. Für diesen Fall könnt Ihr die Huawei Watch GT2 Pro mit kabellosen Kopfhörern verbinden. Logisch, dass Huawei dabei versucht Euch in Richtung Freebuds Pro zu stupsen.

Die Herzfrequenzsensoren auf der Unterseite der Smartwatch. / © NextPit

Abgesehen davon ist die Huawei Watch GT2 Pro auch ein Fitness-Tracker, verfügt über integriertes GPS und bietet eine Schlafüberwachung sowie einen Herzfrequenzmesser samt SpO2-Tracking. Der interne Speicher ist 4 GB groß, sodass Ihr Eure lokal gespeicherten Lieblingstitel draufladen und abspielen könnt oder das Gerät als Fernbedienung für die Musikwiedergabe über eine Smartphone-App nutzen könnt. Leider gibt es keine Möglichkeit, Eure Spotify-Musik für die Offline-Wiedergabe zu synchronisieren. Das ist etwas schade, denn ich wäre gerne in der Lage gewesen, laufen zu gehen, ohne mein Smartphone herumschleppen zu müssen.

Weitere Nachteile der GT2 Pro sind die fehlende Möglichkeit zum kontaktlosen Bezahlen und der fehlende Sprachassistent, was angesichts des hohen Preises, den man für diese smarte Uhr ausgeben muss, schlichtweg zu schwach ist.

Fitness-Tracking

Aber wie schneidet die Uhr als Fitness-Tracker im Vergleich zu dedizierten Fitness-Trackern oder anderen Smartwatches ab? Die Huawei Watch GT2 Pro übernimmt eine Eigenschaft aus dem Spielbuch von Apple, indem sie Ringe verwendet, die die Anzahl der zurückgelegten Schritte, die aktiven Minuten und sogar Ruhezeit anzeigt. Wenn Ihr auf dem Startbildschirm nach links streicht, könnt Ihr überprüfen, wie gut Ihr Euer Ziel erreicht haben, während eine App alles andere im Auge behält. Wenn Ihr genug Zeit mit der GT2 Pro verbracht habt, könnt Ihr Trends erkennen, die sich in Bezug auf Aktivitäten wie die Anzahl der Schritte, die Entfernung, den Kalorienverbrauch und sogar die gestiegenen Treppenstufen ergeben. Ihr müsst diese Informationen nur noch selbst auswerten und daraus die gewünschten Schlüsse ziehen.

Die Huawei Health-App. / © NextPit

Die Huawei Health-App will auch den Motivationsfaktor hochhalten, indem sie Euch mit Medaillen belohnt, wenn Ihr ausgewählte Meilensteine erreicht – wie etwa das Erreichen von 10.000 Schritten pro Tag und das Ausfüllen der Aktivitätsringe. Ein spezielles Zifferblatt, das gut zum Fitness-Tracking-Aspekt passt, zeigt alle wichtigen Statistiken direkt auf dem Startbildschirm an, sodass Ihr Euch auf einen Blick einen Überblick verschaffen könnt, ohne die App direkt aufrufen zu müssen. Wie praktisch!

Schlaf-Tracking

Ehrlich gesagt habe ich noch nie einen Schlaftracker benutzt und kann daher nicht auf eigene Erfahrungen zurückgreifen. Die Huawei Watch GT2 Pro setzt allerdings auf das sogenannte Huawei TruSleep, das die Schlafphasen analysiert und mit über 200 personalisierten Einblicken in die Schlafdaten prahlt. Von dort aus versucht das Programm, Euch mit Vorschlägen zu helfen, besser zu leben und gleichzeitig früher (und länger!) zu schlafen, während man den Konsum von Koffein und Alkohol verringert.

Der Schlaf jeder Nacht wird in Stufen unterteilt - mit leichtem Schlaf, Tiefschlaf und REM-Schlaf. Wenn ich am nächsten Morgen aufwache, freue ich mich immer, wenn ich meinen Gesamtschlafwert sehe. Ein verbesserter Schlafwert gibt mir Antrieb für den Tag und gleichzeitig den Anstoß, abends früher ins Bett zu gehen, falls mein Wert gegenüber der vorherigen Nacht gesunken ist.

Natürlich sind all diese Messwerte nur Richtwerte, da es sich nicht um ein tatsächliches Laborszenario handelt und die Geräte auch nicht so fein kalibriert sind, dass sie denen in Schlaflabors entsprechen. Dennoch zeigt die Uhr einen allgemeinen Hinweis auf Eure Schlafqualität.

Stress-Tracking

Stress ... Jeder ist auf die eine oder andere Weise jeden Tag damit konfrontiert. Wie schlägt sich die Huawei Watch GT2 Pro also bei der Verfolgung des täglichen Stresses? Sie verlässt sich auf Eure Herzfrequenz und konzentriert sich auf Stresssignale, im Gegensatz zur Verwendung von elektrodermalen Sensoren. Dadurch könnt Ihr Euren täglichen Stress-Kern (von 0-100) im Auge behalten und obwohl die Zahl als etwas abstrakt angesehen werden kann, bietet sie einen Einblick in das, was angeblich "normal" sein soll.

Ihr müsst bei der Beantwortung des Fragebogens auf Eurem Smartphone allerdings auch ehrlich sein, da die Sammlung Eurer Antworten eine wichtige Rolle bei der Kalibrierung des Gesamt-Scores spielt, von dem aus die App Eure Statistiken auf täglicher Basis verfolgt.

Das Feature könnte durchaus nützlich sein, wenn man die Uhr über einen längeren Zeitraum nutzt, da Stress dazu neigt, sich heranzuschleichen, sodass eine längere Zeit mit dem GT2 Pro wahrscheinlich mehr wahrnehmbare Ergebnisse liefern wird, wenn es um Stress-Tracking geht.

Die Huawei Watch GT 2 Pro ist auch für Fitness geeignet. / © NextPit

Sport-Tracking

Während die Huawei Watch GT 2 Pro in der Lage ist, über 100 Aktivitäten zu tracken, müssen diejenigen, die wie ich in tropischen Klimazonen leben, auf Skifahren und andere Wintersport-Aktivitäten verzichten. Dennoch ist es immer schön, bei Bedarf Optionen zu haben.

Da Laufen eine der beliebtesten sportlichen Aktivitäten weltweit ist, hat die GT2 Pro auf diese spezielle Aktivität einen Hauptaugenmerk gesetzt. Meine Läufe im Freien mit der GT2 Pro erwiesen sich als eine Freude, da die Uhr meine Route ohne Verbindungsabbrüche genau verfolgte. Darüber hinaus gibt es eine Reihe geführter Workouts, mit denen jeder sofort loslegen kann.

Darunter sind Intervalltrainings, verschiedene Trainingspläne für unterschiedliche Leistungsniveaus des Einzelnen und auch Erholungseinheiten, die von Anfängern oft übersehen werden.

Über die Huawei Health-App könnt Ihr Informationen über Euren Lauf abrufen und alle Grundlagen sind vorhanden: Tempo, Trittfrequenz, Höhe und Strecke. Ihr könnt sogar sehen, ob Ihr es Euch leisten könnt, nach dem Lauf einen doppelten Cheeseburger zu essen, basierend auf der Anzahl der verbrannten Kalorien. Braucht Ihr einen Ansporn, um Euch beim nächsten Lauf zu verbessern? Eure Durchschnittsgeschwindigkeit, die Schrittlänge, Schritte und die Höhenunterschiede sind alle vorhanden.

Huawei hat dieses Mal wirklich alles in die Waagschale geworfen, denn auch die Firstbeat-Datenpunkte stehen dem Träger zur Verfügung, auch wenn diese nur über die Health-App abgerufen werden können: aerober / anaerober Trainingseffekt, VO2 Max und Erholungszeit. Ich glaube, dass der Gelegenheitssportler, der seine dreimal wöchentlich stattfindenden 30 Minuten Jogging-Runden absolvieren möchte, darauf nicht wirklich Wert legt, auch wenn die Daten auf Knopfdruck verfügbar sind.

Ich spiele zwar kein Golf, aber es gibt auch einen Driving Range-Modus, der zusammen mit dem Skimodus für ein hochwertigeres Gefühl bei dieser Uhr sorgt. Zu guter Letzt gibt es noch weitere Modi wie z. B. Yoga, um den Stresspegel zu senken.

Herzfrequenz- und SpO2-Tracking

Die Huawei Watch GT2 Pro verfügt über den TruSeen 4.0+ Herzfrequenzsensor, der sich auf Algorithmen des maschinellen Lernens stützt, um im Laufe der Zeit eine genauere Herzfrequenzmessung zu liefern. Es gibt niedrige und hohe Spitzenwerte der Herzfrequenzdaten, und es sollte unter den meisten Bedingungen gut genug funktionieren, obwohl es eine sehr reale Möglichkeit gibt, dass der Sensor keinen genauen Messwert liefert, wenn Ihr einer Aktivität nachgeht, die Eure Herzfrequenz schnell steigen und fallen lässt.

Wie wird Euer Blutsauerstoff gemessen? Dies geschieht, wenn die SpO2-App auf der Uhr diese Prüfung durchführt, und alle Ergebnisse werden aufgezeichnet, damit Ihr einen Vergleich anstellen können. Es ist allerdings ein manueller Vorgang, die Uhr führt das SpO2-Tracking also nicht automatisch durch, während Ihr schlaft.