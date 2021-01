Xiaomi Redmi Note 9T: So verfolgt Ihr den Live-Stream um 13 Uhr

Im Rahmen eines Live-Events wird Xiaomi Freitag, den 8. Dezember 2021, das Redmi Note 9T vorstellen. Das Mittelklasse-Smartphone könnte 5G in die Preisklasse der Smartphones unter 200 Euro bringen! Hier lest Ihr, wie Ihr den Live-Stream verfolgen könnt und was zu erwarten ist.

Xiaomi stellt den kleinen Bruder des beliebten Redmi Note 9 Pro live und vor Online-Publikum vor. Kürzlich teaserte der Hersteller das neue Smartphone bereits auf Twitter an, während die Fachpresse und Xiaomi-Fans eher auf einen Europa-Release des neuen Xiaomi Mi 11 mit Snapdragon 888-Prozessor warten.

Das Redmi Note 9T könnte aber nicht weniger spannend sein, denn schließlich verriet Xiaomi im Vorfeld, dass das Handy einen 5G-Prozessor bieten wird. Da das Vorgängermodell, das Redmi Note 8T, für nur knapp 200 Euro in den Handel kam, könnte Xiaomi somit die Preisgrenze für den neuen Mobilfunkstandard in Smartphones weiter nach unten verschieben. Wie teuer das neue Handy wird, werden wir womöglich schon heute, also am 8. Januar, erfahren.

So verfolgt Ihr den Launch live von zu Hause

Denn Xiaomi verriet inzwischen auf Twitter, dass es um 13 Uhr eine Live-Veranstaltung zum Redmi Note 9T geben wird. Voraussichtlich wird die Vorstellung unter dem Zeichen "Achtung, Fertig, 5G" stehen, denn der Hersteller nutzte diesen Hashtag bereits in beiden Ankündigungen auf Twitter. Am Komfortabelsten schaut Ihr derartige Live-Events in der Regel auf YouTube und könnt hierfür folgendes Video nutzen: