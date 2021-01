Xiaomi Redmi Note 9T offiziell: Neuer 5G-Preiskracher?

Erst am 28. Dezember stellte Xiaomi im Heimatland China sein neues Flaggschiff-Smartphones Xiaomi Mi 11 an. Das Handy glänzt zwar mit dem neusten Qualcomm-SoC, dem Snapdragon 888, doch für gewöhnlich sind Flaggschiff-Modelle für die meisten Nutzer direkt nach dem Launch zu teuer. Umso spannender ist daher die Ankündigung des Xiaomi Redmi Note 9T.

Es ist Zeit, das neueste Mitglied der Redmi Note-Serie zu begrüßen.

Das #RedmiNote9T kommt bald! Bist du bereit?#AchtungFertig5G pic.twitter.com/eZjDGFWpPE — Xiaomi Deutschland (@XiaomiDE) January 4, 2021

Denn in meinem Testbericht konnte ich das Redmi Note 9 Pro im Sommer nur als echten "Bang for the Buck", also als Preis-Leistungs-Tipp betiteln. Für inzwischen nur etwas über 200 Euro bekommt Ihr dabei ein leistungsstarkes Smartphone mit langer Akkulaufzeit und sehr guter Quad-Kamera. Dem günstigen Handy fehlt allerdings ein 5G-Model, doch das holt Xiaomi mit der angekündigten T-Version nach.

#AchtungFertig5G

Denn auch wenn Xiaomi in der Ankündigung auf Twitter nicht viel über das neue Smartphone verriet, so kündigte der Hersteller zumindest im genutzten Hashtag die Unterstützung des neuen Mobilfunkstandards an. Zwar ist 5G noch immer nur in Großstädten und dort auch recht spärlich verfügbar, zumindest Mobilfunkanbieter rüsten Mobilfunkverträge immer häufiger auf die neue Technologie auf.

Mit dem Redmi Note 9T könnte für Käufer mit kompatiblem Handyvertrag somit endlich eine neue Preisgrenze gebrochen werden. Denn die Pro-Version der Note 9-Serie kam im im Juni 2020 für nur 249 Euro in den Handel. Orientiert sich Xiaomi bei der T-Version am Preis des Vorgängermodells, wird das Redmi Note 9T noch günstiger sein. Denn das Redmi Note 8T kam damals für nur knapp 200 Euro in den Handel. Das Jahr beginnt also spannend bei Xiaomi und womöglich gibt es am 8. Januar schon Gewissheit. Denn aus Versehen veröffentlichte Xiaomi-Spanien dieses Datum für die Vorstellung auf Twitter, verriet ein Nutzer auf Twitter.

Weitere News auf NextPit