Samsung Galaxy S21 Ultra: Der optionale S Pen zeigt sich bereits

Sonderlich spektakulär sieht der neue Stylus allerdings nicht aus, was im Grunde aber auch nicht zu erwarten war, aber immerhin gibt es zu den Bildern auch ein paar neue Infos. So wird der S Pen voraussichtlich für 40 Euro zu haben sein, wobei die Frage im Raum steht, ob Samsung das neue Galaxy S21 Ultra direkt Bundles anbieten wird, in denen neben dem Smartphone auch der Stift und die passende Hülle enthalten sind. Die Hüllen – Kunststoff-Cover und ein Klapp-Cover – selbst bieten konsequenterweise Raum für die Unterbringung des Stifts und fallen damit etwas größer aus.

Samsung Galaxy S21 Ultra is getting is getting an optional S Pen, making the Galaxy Note series kinda obsolete.



Here's your first official look at the new Stylus and how Samsung will let you carry it along in the official Clear View and Silicone Covers: https://t.co/HtAuyoVrfi