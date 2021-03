Redmi Note 9T Test: Günstiges 5G geht (noch) nicht ohne Kompromisse

Das Redmi Note 9T ist mit einem Preis von 249,90 Euro das günstigste 5G-Smartphone auf dem Markt. Aber reicht 5G aus, um es von Xiaomis Redmi Note 9s und anderen günstigen 5G-Smartphones von Realme, OnePlus oder Motorola abzuheben?

Bewertung

Pro ✓ Solide Leistung des MediaTek Dimensity 800U

✓ Durchschnittlicher Bildschirm

✓ Ausgezeichnete Akkulaufzeit

✓ Korrekte Tageslicht-Hauptkamera

✓ MIUI 12 Contra ✕ Seltsames Design

✕ Durchschnittlicher Bildschirm

✕ Kameramodul ohne jegliche Vielseitigkeit

✕ Keine IP-Zertifizierung

✕ Werbung im Interface

Uninspiriertes und massives Design Das Redmi Note 9T ist den vielen anderen Varianten des Redmi Note 9 sehr ähnlich, mit Ausnahme des Designs. Das hat mir gefallen: Die matte, gerippte Beschichtung auf der Rückseite Das hat mir nicht gefallen: Nahezu exakte Nachbildung des Poco X3

Hohes Gewicht und enorme Größe

Keine IP-Zertifizierung / © NextPit Aus der Ferne sieht es aus wie das Poco X3 NFC mit seinem länglichen Kameramodul, das in einer kreisförmigen Erhebung angeordnet ist, die von einem Metallring umgeben ist. Die Kunststoffbeschichtung ist schließlich ganz klassisch bei dieser Serie. Ich finde, dass der matte Effekt weniger "billig" wirkt als die unechten Glanzeffekte der glasartigen Rückseiten beim Rest der Redmi Note 9-Reihe. Die Rückseite ist außerdem mit Unebenheiten versehen, die einen besseren Halt bieten und Fingerabdrücken vorbeugen. Allerdings haben diese Streifen auch die unerfreuliche Tendenz, Staub anzuziehen. Das Logo der CE-Kennzeichnung oder das weiße Siebdruck-Piktogramm mit dem durchgestrichenen Mülleimer sind hingegen viel zu gut sichtbar und verderben das optische Erlebnis beim Halten des Redmi Note 9T meiner Meinung nach fast vollständig. Das Redmi Note 9T ist ziemlich dick und schwer, hat aber den Vorzug eines 3,5-mm-Klinkensteckers und zweier Lautsprecher / © NextPit Blicken wir auf die Vorderseite, hat der Bildschirm eine recht breite Front, was wiederum in dieser Preisklasse sehr üblich ist. Das Kinn und die Ränder bleiben im Vergleich zu dem, was man bei der Konkurrenz sieht, recht zurückhaltend (Screen-to-Body-Ratio: 84 %), obwohl es weit von einem randlosen Design entfernt ist. In derlinken, oberen Ecke finden wir die Punch-Hole-Cam. Zudem ist das Smartphone mit fast 200 Gramm recht schwer und mit seiner 6,5-Zoll-Diagonale eindeutig nicht für die einhändige Bedienung geeignet. Das Smartphone hat keine IP-Zertifizierung, bietet aber einen Dual-SIM- und microSD-Slot. Insgesamt fand ich das Design des Redmi Note 9T sehr unattraktiv. Das ist jedoch nicht mein Kaufkriterium und ein Vorwurf, den man einem Mittelklasse-Smartphone nur schwer machen kann, vor allem wenn keiner der Mängel das Nutzererlebnis entscheidend beeinträchtigt.

Ein durchschnittliches IPS-LCD-Panel Das Redmi Note 9T verfügt über ein 6,53 Zoll großes IPS-LCD-Panel mit einer Auflösung von 2340 x 1080 Pixeln, Full HD+ und einem Seitenverhältnis von 19,5:20 . Das hat mir gefallen: Die maximale Helligkeit von 450 nits stimmt

Das richtige Verhältnis von Größe und Bildschirm Das hat mir nicht gefallen: Die Farbmetrik, die standardmäßig schlecht kalibriert ist

Nachleuchtprobleme

Keine hohe Bildwiederholrate Ja, auf diesem Foto sind 9 "T"-Beutel zu sehen. (Ben hat mich dazu genötigt, diesen Witz zu machen, sorry.) / © NextPit Ich habe in vielen Tests von Wettbewerbern gelesen, dass das Display standardmäßig ziemlich schlecht kalibriert wäre. Ich habe nicht die Möglichkeit, diesen Trend mit genauen Zahlen zu untermauern. Aber zumindest gefühlt scheint es mir auch so, dass der Bildschirm des Redmi Note 9T ein spürbares Problem mit der Farbmetrik hatte. Die Farbtöne sind viel zu pastellig, entweder zu stumpf für dunkle Farben oder zu hell für hellere. Als ich meine Fototests durchführte, war ich überrascht über den sehr deutlichen Unterschied in der Darstellung zwischen den Fotos, die ich auf dem Display des Redmi Note 9T und auf meinem PC-Bildschirm nach dem Exportieren beobachtete. Der Bildschirm leidet auch unter einem leichten Nachleuchten, das besonders bei Animationen oder beim Scrollen einiger Seiten sichtbar ist. Wir haben diesen visuellen Eindruck von "Ghosting" mit Resten des vorherigen Bildes, die nicht sofort verschwinden, was bei einem LCD-Panel durchaus üblich ist. Die Ränder des Displays sind für ein Mittelklasse-Smartphone recht dezent / © NextPit Letzte Woche haben meine Kollegen Rahul und Ben in ihrem Slack-Fight die Vorzüge eines 60-Hz-AMOLED-Displays im Vergleich zu einem 120-Hz-LCD-Panel diskutiert. Das Redmi Note 9T macht den doppelten Kompromiss mit einer guten alten LCD/60-Hz-Kombo. Ich bin mehr für flüssige Darstellung angesichts meiner Gaming-Leidenschaft. Der Bildschirm vollbringt also keine Wunder, sobald er im Spiel ist, aber das ist kein Makel, den das Redmi Note 9T exklusiv hat. Persönlich hätte ich mir zumindest ein OLED-Panel in 60 Hz gewünscht, zumal dieses Smartphone im Vergleich zu seinen Vorgängern eher 300 als 200 Euro kostet. Ansonsten ist der Bildschirm des Redmi Note 9T aber durchaus alltagstauglich und mit einer durchschnittlichen Helligkeit von 450 nits auch bei hellem Tageslicht völlig ausreichend. Ich bedauere jedoch, dass er auf eine Bildwiederholrate von 60 Hz beschränkt ist, sowie die Probleme mit der Reaktionszeit.

Solide Leistung Xiaomi wechselt bei den Chips für seine Redmi-Smartphones zwischen MediaTek und Qualcomm. Das Redmi Note 9T ist mit dem MediaTek Dimensity 800U SoC 5G ausgestattet. Ein 7nm-Octacore-Prozessor mit 4 leistungsstarken Cortex A76 bei 2,4 GHz und 4 stromsparenden Cortex A55 bei 2 GHz. Auf der GPU-Seite befindet sich eine ARM Mali G57 MC3. Gekoppelt ist das Ganze mit 4 GB LPDDR4X-RAM und einem UFS 2.1-Speicher in 64 GB oder 2.2 in 128 GB. Auf dem Papier kann der SoC Dimensity 800U mit einem Qualcomm Snapdragon 750G (8nm, Octocore 2 Cortex A77 + 6 Cortex A55) verglichen werden. Das hat mir gefallen: Konstante Leistung für diese Preisklasse

Moderater Spielbetrieb ist durchaus möglich Das hat mir nicht gefallen: Grafikbegrenzung zwingend erforderlich, um Verlangsamungen zu vermeiden Das hilft mir aber nicht weiter, da wir bisher noch kein Smartphone mit dem Snapdraon 750G testen konnten, das uns als Vergleichsgerät dienen könnte. In Europa sollten wir es bald auf dem Samsung Galaxy A52 5G sehen und wir haben es bereits beim Xiaomi Mi 10i auf dem asiatischen Markt gesehen. Noch weniger erfreulich war für mich die Tatsache, dass der interessanteste Grafik-Benchmark - 3DMark - zum Zeitpunkt meines Tests einen Absturz der MIUI-Software herbeiführte. Dies ist ein immer häufiger auftretendes Problem, das ich auch beim Huawei Mate 40 Pro oder dem Xiaomi Mi 10T Pro erlebt habe und das bei Ausstellungs- oder Pre-Launch-Modellen verständlich ist, nicht aber bei Testgeräten. Aber immerhin ist der Dimensity 800U Chipsatz des Redmi Note 9T auf jeden Fall leistungsfähiger als der Snapdragon 720G des Redmi Note 9 Pro. Und sowohl im Betrieb als auch in meinen Benchmarks bietet der Mediatek Dimensity 800U eine konstante und gleichmäßige Leistung, die sogar an einige der Ergebnisse heranreicht, die ich in der Vergangenheit mit einem Snapdragon 765G erzielt habe. Call of Duty Mobile läuft hervorragend, wenn die Grafik auf "mittel" eingestellt ist und alle Grafikoptionen ausgeschaltet sind. Genshin Impact ruckelt stark, es sei denn, Sie stellen die Grafik auf "niedrig". Man muss seine Grafikambitionen wirklich herunterschrauben, um Framerate-Einbrüche und andere Slowdowns zu vermeiden. Konkret sind wir bei einem sehr respektablen Preis-/Leistungsverhältnis für ein Mittelklasse-Smartphone, das für weniger als 300 Euro verkauft wird. Vergesst Ultra-Grafik und 60 FPS für mobiles Gaming, aber für den Rest hat das Redmi Note 9T eine ziemlich solide Engine unter der Haube, die die meisten Eurer alltäglichen Bedürfnisse erfüllen sollte.

Eine langweilige 48 MP Triple-Cam Das Redmi Note 9T verfügt über ein dreifaches 48-MP-Fotomodul mit: einem 48 MP Weitwinkel-Hauptobjektiv mit 1/2 Zoll, 0,8 µm und Blende f/1,79

einem 2 MP, 1,75 µm Makroobjektiv mit Blende f/2,4

einem Tiefensensor mit 2 MP 1,75 µm und Blende f/2.4 Das hat mir gefallen: Der einwandfreie 48 MP-Hauptsensor

Eine hohe Detailgenauigkeit bei Tageslicht Das hat mir nicht gefallen: Kameramodul ohne jegliche Vielseitigkeit (Zoom, Ultraweitwinkel)

Überbelichtet tendenziell

Nachtaufnahmen leiden unter digitalen Rauschen und Glättung

Duo Makro+Tiefensensor überflüssig Bilder des Xiaomi Redmi Note 9T bei Tag Tagsüber macht sich das Hauptobjektiv des Redmi Note 9T gut. Es basiert auf einem ISOCELL Samsung S5KGM1 Sensor, der recht bekannt und weit verbreitet ist. Xiaomi erzwingt Kontraste, um mehr Details mit standardmäßig aktiviertem HDR- und KI-Modus zu erhalten. Aber die Aufnahmen sind insgesamt sehr korrekt und natürlich. Andererseits fällt mir auf, dass das digitale Rauschen für meinen Geschmack ein wenig zu präsent ist, selbst auf den bei Tageslicht aufgenommenen Bildern. Als ob Xiaomi die Glättung (und damit die Rauschunterdrückung) nicht zu sehr forcieren wollte, um die Schärfe und damit den Detailgrad zu erhalten. Das Redmi Note 9T verfügt nicht über ein Teleobjektiv, also vermeidet das Zoomen lieber / © NextPit Die Farbmetrik ist ebenfalls zufriedenstellend mit einem guten Weißabgleich, aber zu wenig Dynamikumfang. Ich bemerkte eine Tendenz zur Überbelichtung der Aufnahmen, aber vielleicht lag es auch an den Lichtverhältnissen während meines Fototests, da ich diesen Vorwurf in keinem anderen Test fand. Ich finde die Bilder hier viel zu überbelichtet / © NextPit Bilder des Xiaomi Redmi Note 9T bei Nacht In der Nacht oder bei schwachem Licht sind Fotos ohne den Nachtmodus kaum zu gebrauchen. Aber dieser dedizierte Nachtmodus macht einen ziemlich guten Job. Tatsächlich sind die Fotos im Nachtmodus sogar korrekt. Dennoch muss man die Fotoleistung in Relation zur Preisklasse des Smartphones setzen. Digitales Rauschen verfälscht unweigerlich die Bilder. Aber ich finde, dass das Redmi Note 9T gut mit starken Lichtquellen umgehen kann. Der Mond oder Straßenlichter, die ohne Nachtmodus das Bild völlig ausbrennen, werden bei aktiviertem Nachtmodus gut abgeschwächt. Auf der anderen Seite verabschiedet Euch von der Schärfe und dem Detailgrad, die durch die Glättung, die vergeblich versucht, das Rauschen zu reduzieren, völlig ausgelöscht werden und das Bild unscharf machen. Der Nachtmodus des Redmi Note 9T dämmt die Störungen bei schwachem Licht ein/ © NextPit Insgesamt konnte mich selbst das unsinnige Duo aus völlig überflüssigen Makro- + Tiefensensoren nicht genug erzürnen, um mich aus der tiefen Langeweile zu holen, die dieses Kameramodul in mir auslöste. Wow, noch ein Triple-Sensor, der bei Tag gut, bei Nacht schlecht ist, ohne Tele- oder Ultraweitwinkelobjektive und mit einer etwas zu aggressiven Softwareverarbeitung. Was für eine Überraschung! Wir alle kennen dieses Rezept. Es funktioniert sehr gut für ein Smartphone in dieser Preisklasse. Aber dadurch, dass wir die gleiche Pille Modell für Modell schlucken müssen, sehen wir am Ende die Fehler in der Matrix. Ich hätte mir mehr Evolution gewünscht, oder zumindest eine Evolution von Xiaomi, was das Fotomodul angeht.

Ausgezeichnete Akkulaufzeit Wie bei dieser Art von Smartphone und bei Redmis im Allgemeinen üblich, verfügt das Redmi Note 9T über einen großen 5000-mAh-Akku. Das Smartphone kann mit bis zu 18 Watt schnell geladen werden, Xiaomi stellt einen 22,5-Watt-Block zur Verfügung. Bei dem von mir verwendeten PCMark-Benchmark, der eine eher unrealistische und intensive Nutzung simuliert, hielt das Smartphone fast 15 Stunden durch, bevor es unter die 20-%-Akku-Marke fiel. Bei konkreter und "klassischer" Nutzung, die sich auf Anrufe, soziale Netzwerke und moderate Gaming/SVOD-Nutzung beschränkt, konnte ich problemlos fast zwei Tage voller Nutzung durchhalten, ohne das Smartphone an die Steckdose anschließen zu müssen. Andererseits ist das Aufladen recht lang, für mich sogar zu lang, da ich an meinen Warp Charge 65T gewöhnt bin. Ich brauchte durchschnittlich etwas mehr als 30 Minuten, um 30 % Akkulaufzeit wiederherzustellen, und über eineinhalb Stunden, um das Redmi Note 9T vollständig aufzuladen. Aber allein mit dem ersten Drittel des Akkus, das man nach 30 Minuten Ladezeit erhält, kommt man locker einen ganzen Tag aus, wenn man sparsam ist. Ich hätte das Delirium gerne auf die Spitze getrieben, indem ich die Akkulaufzeit mit dem "Ultra-Batteriesparmodus" gemessen hätte, der die Funktionen des Smartphones einschränkt und es in ein einfaches Telefon verwandelt, um die Akkulaufzeit noch mehr zu verlängern. Aber das hätte mir zu lange gedauert und ich musste es erst meinem Kollegen Ben übergeben. Wir neigen dazu, dies als selbstverständlich anzusehen, aber die Akkulaufzeit des Redmi Note 9T ist, wie so oft bei Xiaomi, hervorragend.

Weitere Details zum Xiaomi Redmi Note 9T Ich werde hier einige Punkte erwähnen, die es meiner Meinung nach nicht verdienen, im Hauptteil dieses Tests ausführlicher besprochen zu werden, die aber dennoch zumindesterwähnt werden sollten. Das Redmi Note 9T bietet keine IP-Zertifizierung.

Kabelloses Laden wird nicht unterstützt.

Es läuft auf MIUI 12, aber mit Android 10 statt Android 11.

Der Fingerabdrucksensor am rechten Rand ist schnell und zuverlässig.

Ich konnte die 5G-Konnektivität nicht testen, da ich keinen entsprechenden Vertrag habe. Aber tatsächlich ist 5G das Hauptverkaufsargument für dieses Smartphone. Das Redmi Note 9T ist mit Sub-6-GHz-Netzen kompatibel und nicht mit den berühmten Millimeterwellen, die sich in den kommenden Jahren durchsetzen werden.

Wir haben also Unterstützung für die bisher in 4G LTE verwendeten Frequenzbänder: n1 2100 MHz, n3 1800 MHz, n7 2600 MHz, n20 800 MHz und n28 700 MHz, aber auch das n78 3,5-GHz-Band (speziell für 5G in Frankreich). Die Verwendung des Dimensity 800U von MediaTek ermöglicht die Aggregation über zwei 5G-Bänder, um den Durchsatz mit der Dual 5G-Technologie zu erhöhen. Redmi Note 9T Technisches Datenblatt Specs Bildschirm 6,53-Zoll-IPS-LCD

Full HD+, 2340 x 1080

395 dpi, 450 nits CPU/GPU SoC MediaTek Dimensity 800U

7 nm Octocore: 4 Cortex A76 mit 2,4 GHz + 4 Cortex A55 mit 2 GHz

GPU Mali G57 MC3 RAM und Speicher 4 GB RAM LPDDR4X

64 GB UFS 2.1

128 GB UFS 2.2 Batterie 5000 mAh

Schnellladung 18 W

Block enthalten 22,5 W OS MIUI 12 basierend auf Android 10 Rückseitige Kamera 48 MP und 1/2 Zoll, 0,8 µm Weitwinkel-Hauptobjektiv mit Blende f/1,79

2 MP, 1,75 µm Makroobjektiv mit Blende f/2,4

2 MP Tiefensensor 1,75 µm und Blende f/2,4

4K bei 30 fps, 1080p bei 30/60 fps Selfie-Kamera 13 MP, Blende f/2,3, 1/3,1", 1,12µm Konnektivität USB-C, Dual-5G-SIM, microSD, 3,5-mm-Buchse

Bluetooth 5.1, Wifi 5 (ac), 5G, NFC Abmessungen & Gewicht 77,3 x 162 x 9,1mm

199 Gramm Ausgangspreis 239 €