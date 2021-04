iOS 14.5 – alle Neuerungen im Überblick

Apple hat endlich das langersehnte Update für iOS und iPadOS 14.5 ausgerollt und verteilt es an seine NutzerInnen. Das Hauptaugenmerk dürfte hierbei wahrscheinlich auf den neuen Datenschutzbestimmungen liegen, die bereits im Vorfeld schon für einigen Wirbel gesorgt haben. Vor allem die Werbebranche sieht sich und ihre Geschäftsmodelle in Gefahr.

Es gibt aber auch eine Reihe weiterer Verbesserungen und Funktionen, die Apple mit iOS 14.5 auf die iPhones bringen will. Wer übrigens wissen möchte, welche iPhones in den Genuss des Updates gelangen, kann das in unserer Übersicht hinter dem Link noch einmal nachlesen.

App Tracking Transparency (ATT) – das Privacy-Feature, das Zuckerberg den Tag versalzt

Fangen wir mit der wichtigsten Neuerung an: Apps müssen zukünftig um Erlaubnis fragen, um Daten der iPhone-NutzerInnen auf anderen Apps oder Webseiten zu verfolgen.

Was eigentlich so normal klingt beziehungsweise klingen sollte, ist in Wirklichkeit ein echtes Novum. Viele Apps sammeln fleißig Daten, selbst dann wenn sie gerade eigentlich gar nicht aktiv sind, um damit dann Werbung anzupassen oder diese dann für sehr viel Geld an Datenbroker zu verkaufen.

Zukünftig können iOS-NutzerInnen sich aussuchen, an wen sie ihre Daten weitergeben wollen. Jede App muss sich explizit die Erlaubnis einholen.

iOS 14.5 bringt neue Kontrollmöglichkeiten für die User hinsichtlich Tracking und Datenschutz mit. / © NextPit

Juhu! iPhone mit der Apple Watch entsperren

Das ist mein Lieblingsfeature dieser Version. Als ob die derzeitig weltweit grassierende Pandemie nicht schon schrecklich genug wäre, nervt sie auch zusätzlich, wenn man mit Atemmaske versucht das iPhone via Face-ID zu entsperren. Das iPhone tut dann nämlich das, was es soll und verwehrt den Zugang und verlangt die Eingabe des Entsperrcodes auf dem Display. Gerade im Winter hat mich das manchmal wahnsinnig genervt. Denn ich hatte Handschuhe an und musste diese zunächst ausziehen.

Vorbei die Zeit! Nicht nur, dass hier in Europa langsam der Frühling einkehrt und man langsam auf die Handschuhe verzichten kann. Mit iOS 14.5 lässt sich das iPhone auch dann entsperren, wenn man TrägerIn einer Apple Watch ist und sich diese entsperrt am Handgelenk in unmittelbarer Nähe des iPhones befindet.

Blickt man dann mit Mund-Nasenschutz auf das Display, erhält man ein haptisches Feedback der Apple Watch – das Zeichen, dass das iPhone entsperrt wurde.

Leider unterstützen nicht alle iPhones und Apple Watches diese neue Funktion. Hierfür benötigt man ein iPhone X und neuer beziehungsweise eine Apple Watch ab der Series 3.

AirTag: Verdammt! Wo ist mein Schlü… Ah, genau da!

Über den Start der AirTag haben wir Euch bereits erzählt. Mit den neuen Apple-Accessoires lassen sich Gegenstände „vertaggen“ und dann über das iPhone (meist) einfach wiederfinden. Bei mir werden es der Schlüsselbund und Geldbeutel sein.

Auch hier hat Apple auf die Privatsphäre der Kunden geachtet. Die Daten selbst werden nicht direkt zu Apple übertragen, um so keine Rückschlüsse auf die NutzerInnen selbst zuzulassen.

Neue Emojis und noch mehr Möglichkeiten

Apple ist ein Unternehmen, das sich klar für Diversität einsetzt und diese vor allem auch lebt. Mit iOS 14.5 können NutzerInnen auch bei Paaren verschiedene Hautfarben auswählen.

Die Watch dient jetzt zum Entsperren des iPhone (links). Und Pärchen lassen sich mit iOS 14.5 sehr vielfältig und divers gestalten. Und das ist auch gut so. / © NextPit

Außerdem gibt es auch ganz neue Emojis, darunter ein ausatmendes Gesicht, ein Gesicht mit spiralförmigen Augen, ein Gesicht in Wolken, ein brennendes Herz und eines mit Bandage, sowie eine Frau mit Bart.

Apple Karten: „Ich bin bald da…. Also, wirklich. Bestimmt.“

Es ist nur eine Kleinigkeit zu den Möglichkeiten, die Apple Karten in den USA bereits mit Radwegen, Sehenswürdigkeiten uvm. bieten. Mit dem neuen iOS-Update kann man Freunden und der Familie mitteilen, wann man am Zielort ankommt – auch dann, wenn man mit Fahrrad oder zu Fuß unterwegs ist. Bei CarPlay lässt sich die Funktion „ETA teilen“ (ETA = Estimated Arrival Time) auch über neue Siri- oder Tastaturbefehle starten.

Ich kenne eine Reihe von Menschen, die dieses Feature dringend öfters nutzen sollten. Es gibt diese berühmten letzten Sätze, wie: „Ich gehe gerade los“. Gemeint war aber: „Ich fange gerade an zu überlegen, was ich heute anziehe“.

Das neue Feature wird diese Situationen wahrscheinlich nicht ändern. Aber für alle, die gerne pünktlich sein und das auch kommunizieren wollen, ist es sicherlich eine nette kleine Verbesserung.

Apple Podcasts: Mit dem neuen Facelift noch schöner NextPit-Podcasts hören

Podcasts sind voll im Trend. Das haben nicht nur wir bei NextPit, sondern auch Apple erkannt. Während wir hier bei NextPit eine Reihe neuer Podcasts anbieten, spendiert Apple seiner Podcast-App ein neues Design, mit dem das Verfolgen, Hören und Teilen von Sendungen beziehungsweise Folgen erleichtert werden soll.

Die neue Funktion „Smart Play“ hilft beim Hören von episodischen Sendungen. So hört man ab der letzten Folge weiter und kann einzelne Episoden abspeichern. Über die verbesserte Suche lassen sich schneller Sendungen entdecken.

Erinnerungen: Erinnern und finden

Auch die App „Erinnerungen“ erhält einige Verbesserungen. Es können Erinnerungen jetzt nach Titel, Priorität, Fälligkeitsdatum oder Erstellungsdatum sortiert werden und man hat die Möglichkeit, Erinnerungslisten zu drucken.

Siri spricht jetzt anders. Falls Du willst.

Ging jemandem von Euch die Siris Stimme mächtig auf den Zeiger? Falls ja, dann gibt es jetzt Hilfe. Es gibt keine Siri-Standardstimme mehr. Stattdessen kann man sich eine Stimme auswählen, die einem am Besten gefällt.

Weitere neue Funktionen für Siri: Unterstützung für FaceTime-Gruppenanrufe, die Möglichkeit, eingehende Anrufe über die AirPods und kompatible Beats-Kopfhörer anzukündigen, sowie Unterstützung für das Anrufen von Notfallkontakten.

Meine Meinung zu iOS und iPadOS 14.5: Hab ich schon! Und gefällt mir.

Die neue Version für iPhones und iPads ist aus meiner Sicht ein Muss für jeden Apple-Nutzer. Nein, nicht unbedingt wegen der neuen Funktionen. Die sind zwar auch nett, treten aber in den Hintergrund, wenn es um die neuen Datenschutzfunktionen geht.

Mit der neuen Version bekommen Nutzerinnen und Nutzer definitiv mehr Kontrolle an die Hand und können besser entscheiden, ob man einem App-Anbieter Zugriff auf seine Daten ermöglichen möchte – oder eben nicht.

Ja, das dürfte viele Unternehmen in gewisse Schwierigkeiten bringen. Immerhin haben diese ihre Geschäftsmodelle ganz und gar auf das mehr oder weniger heimliche Einsammeln und Verkaufen von Daten abgestellt. Hier schiebt Apple denen einen gewissen Riegel vor und bringt etwas Ordnung in den Datensammel-Wilden-Westen.

Man kann nur hoffen, dass diesem Beispiel auch weitere Unternehmen folgen. Es ist auf lange Sicht gut für uns alle, wenn die Hauptwährung im Netz nicht mehr unsere Daten sind.